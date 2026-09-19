Защо училищната система изисква умения, които съвременната среда унищожава още в люлката

/Поглед.инфо/ Когато в кабинета влезе поредното седемгодишно дете, което физически не може да събере гръбнака си на стола за повече от четири минути, майката обикновено започва с познатия апологичен репертоар. Чувал съм го хиляди пъти: той просто е инат, не слуша, мързелив е, баща му беше същият на тези години. Това е най-удобният социален механизъм – превръщаме един чист физиологичен въпрос в морален дефект или в генетична присъда. Самата училищна система също с облекчение приема тази диагноза, защото ако проблемът е в мързела, значи отговорността е на семейството. Архивите на дефектологията и невропсихологията обаче сочат нещо съвсем различно. Проблемът не е в характера на детето, а в бруталната несъвместимост между еволюционните нужди на централната нервна система и стерилизираната, високотехнологична среда, която му поднасяме с най-добри намерения.

Анатомия на когнитивния колапс

Педагогическата практика от последните три десетилетия показва катастрофална промяна в първичния профил на постъпващите в първи клас. Данните на специалисти с над 30-годишен теренен опит и хиляди преминали през кабинетите им деца, като специалния педагог Татяна Гогуадзе, потвърждават това, което неврофизиолозите знаят отдавна: училищната програма изисква зрялост на мозъчната кора, докато детето пристига с недоразвити подкоркови структури. Кората на главния мозък отговаря за четенето, писането, абстрактното броене и логическите операции. Тя обаче е просто скъпа, енергоемка надстройка. Ако стволовите и подкорковите образувания – онази базална „енергийна станция“ на мозъка – не генерират стабилен тонус, висшите психични функции просто угасват. Резултатът е познат: детето гледа в дъската, но не чува, чете думата, но не разбира смисъла, дразни се от най-малкото усилие и изпада в пълна апатия.

Физиологичното съзряване на тези базисни структури не става чрез разговори, пасивни видеоклипове или логически пъзели на таблет. Единственият биологичен инструмент за тяхната калибровка е физическото движение, съчетано с преодоляването на гравитацията и реалното пространствено овладяване на тялото. Преди век децата прекарваха хиляди часове в катерене, балансиране по неравни повърхности, скачане и сложна координация на крайниците – процеси, които захранват с проприоцептивни импулси малкия мозък и ретикуларната формация. Днес отглеждаме деца в условия на битов вакуум. Всичко е обезопасено, загладено, ергономично и дозирано. Ортопедични обувки на лепенки вместо връзки, хипермаркетни колички, асансьори и часове неподвижност пред екрана. Когато лишиш малкия мозък от пространствени предизвикателства, той не може да развие нейронните мрежи, отговорни за филтрирането на фоновия шум и поддържането на продължително внимание. Резултатът е органична неспособност за учене, която погрешно наричаме липса на воля.