Защо Вселената произвежда биохимия с логиката на парен двигател

/Поглед.инфо/ Твърдението, че появата на живота е някакъв уникален космически инцидент, отдавна губи почва под натиска на суровите измервания в лабораториите. Когато премахнем романтичната мъгла около молекулярната биология и погледнем данните за ранната Земя през лещата на термодинамиката и геохимията, картина добива съвсем друг, почти студен цвят. Не става дума за поезия или за мистериозно „предопределение“, а за чисто физически градиенти, налягане и закони за запазване на енергията, които притискат материята към неизбежни химически изходи.

Приказките за случайно сглобена клетка от сблъскващи се в океана атоми са любим троп в остарелите учебници, но всеки архивист на биохимичните изследвания знае, че математическата вероятност за такъв сценарий клони към пълна нула. Ако се допитаме до суровия лабораторен опит, физиката работи по съвсем друг начин. Когато дадена отворена система се захранва с постоянен поток от външна енергия — независимо дали е ултравиолетова радиация от младото Слънце или геотермален напор от дъното на протокеана — тя не остава в равновесие. Физическата логика на изследователи като Джереми Ингланд от Масачузетския технологичен институт показва, че групи от атоми под такъв натиск самоорганизират своята структура, за да разсейват топлината значително по-ефективно. На езика на суровата термодинамика, животът не е чудотворен избор, а просто изключително бърз механизъм за увеличаване на ентропията.

Прегледът на геоложките данни от формацията Исуа в Гренландия, датирани отпреди приблизително 3,7 милиарда години, разкрива въглеродни изотопни съотношения, които вече носят биогенен отпечатък. Това оставя невероятно тесен прозорец за така наречената „предобиологична еволюция“ — едва няколко десетки милиона години след като земната кора е изстинала достатъчно, за да задържи течна вода. Време, абсолютно недостатъчно за хаотични опити и грешки.

Вместо да търсим свръхестествени сценарии, трябва да погледнем към подводните абисални зони. Анализът на хидротермалните полета тип „Lost City“ в Атлантическия океан показва непрекъснат поток от водород, метан и минерали, преминаващи през микропорести арагонитни комини. Тези естествени структури действат като прото-клетки с твърди минерални стени. Наличието на желязно-сулфидни кластери вътре в порите катализира първите редукционни реакции, идентични с тези в ранните биохимични цикли. Това изглежда като перфектното обяснение за зараждането на метаболизма, но тук се сблъскваме с твърд физически проблем: съвременните лабораторни опити трудно възпроизвеждат спонтанното полимеризиране на нуклеотиди във водна среда без присъствието на специфични липидни мембрани, които да изпомпват водното съдържание навън.