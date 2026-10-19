Защо Земята оцветява диамантите в синьо, зелено и розово

/Поглед.инфо/ Повечето естествени диаманти са просто безцветни въглеродни блокове, преминали през бързо транспортиране от мантията до кората. Нюанси като синьо, яркозелено или розово обаче не са резултат от естетическа случайност, а от специфични аномалии в кристалната структура. Всяка цветова вариация бележи присъствието на конкретни химически примеси или механични смущения, настъпили при температури и налягания, характерни за дълбочини под 150 километра. Анализът на тези структурни дефекти предоставя преки данни за геохимичния състав и тектонската история на литосферата в зони, до които пряк сондажен достъп остава невъзможен.

Механика на образуване и химически примеси в решетката

Елементарният състав на диаманта е изключително прост – чист въглерод. Термодинамичните условия за неговата стабилна кристализация изискват налягане над 4,5 гигапаскала и температура между 1000 и 1300 градуса по Целзий. Тези параметри се достигат основно в кимберлитовите и лампроитовите корени на древните континентални кратони, разположени на дълбочина от 150 до 200 километра под повърхността. Пренасянето на вече кристализиралия материал до повърхността се извършва чрез срязвания и експлозивни магмени изригвания. Ако това издигане не се случи за сравнително кратък геоложки прозорец, въглеродната структура неизбежно полиморфизира обратно до по-стабилната при ниско налягане форма – графит.

Оцветяването на кристалната решетка възниква в случаите, когато идеалната въглеродна подредба бъде нарушена от атомни заместители. Поради изключително малкия ковалентен радиус на въглерода и високата плътност на връзките, много малко чужди елементи могат физически да се внедрят в решетката. Основното изключение е азотът, който присъства в различни концентрации в над 98 процента от естествените диаманти. Когато единични азотни атоми заменят въглеродни позиции в структурата, те абсорбират светлина в синята част на спектъра, което придава жълтеникав или оранжев оттенък на минерала.

При по-редки условия друг съседен елемент – борът – успява да влезе в структурата. Борът съдържа един електрон по-малко от въглерода, което създава свободни електронни нива (дупки) в електронната лентова структура на кристала. Това води до абсорбция на червения спектър и пречупване на светлината в наситени сини тонове. Типичен пример за този тип химическо заместване е геохимично документираният диамант „Хоуп“, при който съдържанието на бор е директен индикатор за специфичен метасоматичен процес в дълбоката мантия.

Зеленият цвят се формира по коренно различен начин, който не изисква химически примеси на ранен етап. В тези случаи кристалът бива подложен на алфа- или гама-радиация от обкръжаващите скали, обикновено съдържащи уранови или ториеви изотопи. Радиационният поток избива въглеродни атоми от техните регулярни позиции, създавайки структурни празнини, известни като ваканции. Тези празнини променят начина, по който кристалът поглъща светлината, като насочват спектъра към зеления диапазон.