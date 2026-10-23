Защо земята пази следи от водни бедствия, но не и от глобален потоп

/Поглед.инфо/ Когато разгърнете архивите на древните речни цивилизации или прелистите докладите на съвременните океанографи, бързо откривате, че митът за световния потоп не е нищо повече от драматично преувеличение на регионални климатични катастрофи. Идеята, че цялата планета от най-високия планински връх до последната долина е била под вода едновременно, катастрофира директно в първия сериозен геоложки разрез. Ковчези, двойки животни и четиридесетдневни дъждове звучат грандиозно на хартия, но скалите, седиментите и хидрологичните модели разказват съвсем различна, далеч по-прозаична история.

Историята за глобалния воден ад, заличил човечеството, съществува във фолклора на почти всеки древен народ, но географският обхват на тези разкази винаги съвпада с границите на известния за тогавашния човек свят. За един земеделец от Долна Месопотамия през третото хилядолетие преди новата ера, чийто хоризонт се ограничава до петдесет километра от родното му селище, преливането на реките Тигър и Ефрат е изглеждало точно като окончателен край на вселената. В библейския текст от книгата Битие откриваме класическа адаптация на много по-стари месопотамски източници. Когато разчитат клинописните плочки от библиотеката на Ашурбанипал в Ниневия, археолозите установяват, че историята за Ной е почти буквално преписана от „Епос за Гилгамеш“, където прототипът се казва Утнапищим, а още по-ранната шумерска версия сочи към царя на град Шурупак — Зиусудра. И в трите текста логистиката е идентична: свикване на добитъка, изграждане на масивен дървен съд, смолене на корпуса и пускане на птици — гълъб, лястовица, гарван — за разузнаване на наличната суша.

Отвъд митологичните паралели обаче стои суровата физика на земната кора. Ако планетата е била изцяло потопена в рамките на няколко месеца, това щеше да остави незаличим, хомогенен слой от речни и морски наноси с еднаква възраст по целия свят. Жорж-Луи Льоклер дьо Бюфон още през осемнадесети век забелязва, че геоложките слоеве са подредени в строга хронологична последователност, оформяна в продължение на милиони години от бавни процеси като ерозия, вулканизъм и седиментация. Един глобален катаклизъм щеше да хаотизира фосилния запис, смесвайки динозаври, бозайници и съвременни организми в една обща кална маса. Вместо такъв хаос, стратиграфията показва ясна, подредена еволюционна верига. Нещо повече, за да се покрият планини като Арарат с височина над пет хиляди метра, върху земната повърхност трябва да е паднал такъв обем вода, който просто няма къде да се съхранява в атмосферата или под земята, нито има къде да се отдръпне след това, без да наруши фундаменталните закони на термодинамиката и хидростатичното налягане.

Материалните следи на терен обаче показват, че локални катастрофи с епични пропорции наистина са се случвали. За британския археолог Леонард Уули, който през двадесетте години на миналия век провежда разкопки в древния град Ур, откритието на 2.5-метров чист глинен слой между два културни пласта изглежда като пряко доказателство за потопа. Глината е пренесена от масивно прииждане на Ефрат, което е заляло цялата долина. По-късни изследвания в Киш, Шурупак и Лагаш разкриват подобни тинести наноси, но датирането им показва, че те не са сключени в една и съща година. Става дума за поредица от опустошителни, но периодични речни наводнения, причинени от бързото топене на снеговете в арменските планини или необичайно силните пролетни мусони, които редовно са изтривали от лицето на земята цели селища от сушени тухли.