Абонирай се
Интересно

Защо земята под краката ни гори с десетилетия и никой не може да я угаси

/Поглед.инфо/ Подземните пожари и естествените изтичания на газ, които горят с десетилетия, често се превръщат в обект на евтина сензация и псевдонаучни митове. Зад романтичните названия и туристическите атракции обаче стои сурова геология, неизчислени рискове при сондажи и фундаментални инженерни ограничения. От пустинята Каракум до изоставените въглищни басейни в Пенсилвания и Австралия, физиката на въглеводородите показва колко трудно се овладява процес, когато кислородът и горивото се срещнат в дълбочина.

Деж. редактор - Александра Докова 8142 прочитания
Защо земята под краката ни гори с десетилетия и никой не може да я угаси
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Тектонични разломи, метан и границите на съветската геология

Терминът „вечен пламък“ звучи по-скоро като метафора от класическата литература, отколкото като научно определение. В реалността става дума за елементарна химична реакция: подпочвени газови джобове или въглищни пластове, влизащи в контакт с атмосферния кислород през естествени пукнатини или изкуствено създадени сондажи. Когато налягането в пласта е достатъчно високо, а скалната маса над него е пореста, горивният процес не изисква нищо повече от първоначален импулс.

В планината Янарташ на територията на днешна Турция този процес продължава от векове поради специфичната структура на магмените скали. Наличието на метанови емисии, смесени с малки количества водород и катализирани от никелови и хромови съединения в скалната матрица, поддържа горенето дори при ниски температури и висока влажност. Хеленистичните текстове и по-късните записки на Марко Поло приписват на тези зони свръхестествен произход, но архивните геодезически проучвания показва, че става въпрос за стандартни дегазационни коридори на тектонична плоча.

Много по-интересен от гледна точка на оперативната логистика е случаят с кратера Дарваза в пустинята Каракум. През 1971 година съветска геологопроучвателна експедиция прави сондаж в района на Централнокаракумския Arch. Инженерите стъпват върху подземна каверна с високо съдържание на природен газ. Структурната нестабилност на горния слой води до срутване на сондажното оборудване и образуване на кратер с диаметър над 60 метра и дълбочина около 20 метра.

За да бъде предотвратено обгазяването на близкото селище с сероводород и метан, взетото тогава решение е класическо за епохата: запалване на изтичащия газ с дива надежда, че налягането ще спадне за броени дни. Изчисленията на тогавашните хидрогеолози обаче пропускат мащаба на подхранващата газова леща. Повече от петдесет години по-късно пламъкът продължава да гори, консумирайки хиляди кубични метри метан денонощно.

През 2013 година канадският изследовател Джордж Коронис слиза на дъното на кратера със специализирано термозащитно оборудване и взема почвени проби. Анализът показва наличие на бактериални среди, класифицирани като термофилни екстремофили. Това откритие бе съобщено като медийна сензация, но от биологична гледна точка то просто потвърждава, че органичният живот адаптивно заема всяка ниша, в която има стабилен температурен gradient и химичен substrat.

Опитът за затваряне на подобни обекти винаги се сблъсква с един и същи проблем: икономическата нерентабилност спрямо техническия риск. За да се загаси кратер като Дарваза, е необходимо или пробиването на наклонени облекчителни сондажи за изпомпване на газа от дълбочина, или извършването на контролиран подземен взрив за срутване на захранващите канали. И двата метода изискват инвестиции за десетки милиони долари, които държавният бюджет на Туркменистан предпочита да спести, превръщайки обекта в евтина туристическа дестинация, въпреки загубата на търговски газ. Подобни казуси с подземно горене бележат и други критични точки, както показва хрониката в материала за промишлени аварии и екологични щети.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Костите на стадото: Как тежките бозайници обработват загубата и смъртта
Интересно

Костите на стадото: Как тежките бозайници обработват загубата и смъртта

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия етологията и теренната зоология третират поведението на животните спрямо смъртта с крайна дистанцираност, определяйки го като механичен рефлекс, предизвикан от химически сигнали на разлагане. Случаите край Амбосели и в чаените плантации на Северен Бенгал обаче принуждават изследователите да отворят отново дневниците. Наблюденията върху Loxodonta africana и Elephas maximus показват сложен комплекс от последователни действия около труповете на себеподобни, който трудно се побира в стандартните модели на класическия кондициониран рефлекс. Впросът не е романтичен, а полеви: наблюдаваме ли възникване на първична когнитивна категория за крайност, или просто кодиран социален механизъм за справяне със стреса при загуба на ключов индивидуален ресурс за групата?

28.10.2026 23:01
Неизвестният двигател в дълбокия космос: Защо аномалията GRB 220706A счупи физиката на звездния колапс
Интересно

Неизвестният двигател в дълбокия космос: Защо аномалията GRB 220706A счупи физиката на звездния колапс

/Поглед.инфо/ Регистрирането на гама-изблика GRB 220706A от орбиталните обсерватории заварва астрофизичната общност в момент на опасна самодоволност. Според установената конвенция подобни събития са краткотрайни, драматични, но бързо угасващи белези от раждането на черна дупка. Този път обаче централният двигател зад феномена остава активен в рентгеновия спектър в продължение на цели 27 дни – с цели три седмици повече от абсолютно всеки документиран досега рекорд в архивите. Този драстичен прецедент показва фундаментални пробойни в теорията за звездния колапс и повдига въпроси около ресурсите и физическите механизми, способни да поддържат подобно чудовищно излъчване без прекъсване.

28.10.2026 22:45
Как американският козодой преживява студа
Интересно

Как американският козодой преживява студа

/Поглед.инфо/ Орнитологията дълги десетилетия робуваше на една елементарна термодинамична даденост: висок метаболизъм, интензивен пулс и пълна неспособност за продължителна хибернация при птиците. Докато бозайниците могат да си позволят лукса да забавят биологичния часовник, пернатите бяха обречени на вечна миграция или физическо унищожение при липса на калории. Съществува обаче един конкретен вид, Phalaenoptilus nuttallii, който систематично чупи този физиологичен модел и оцелява в пустинните каньони не чрез полет, а чрез абсолютен метаболитен колапс. Документите, полевите експерименти и суровите данни от Аризона и Калифорния показват как една птица с тегло едва 40 грама заобикаля климатичните лимити.

28.10.2026 22:30
Защо под дъното на Средиземно море лежат милион кубични километра сол
Интересно

Защо под дъното на Средиземно море лежат милион кубични километра сол

/Поглед.инфо/ Под близо три километров воден стълб в Средиземноморието лежи масив от каменна сол и гипс с обем около един милион кубични километра. Ако тази маса бъде извадена и разстлана, тя би покрила огромни континентални територии със солиден плътен слой. Стандартното обяснение, че става дума за обикновено пресъхване на затворен воден басейн, издиша пред елементарната физика и хидрология. Общият обем на средиземноморската вода просто не съдържа такова количество разтворени минерали. За натрупването на подобни пластове е била необходима сложна, продължителна геодинамична система, работила като индустриална изпарителна инсталация в продължение на стотици хиляди години.

28.10.2026 22:15
Може ли разтягането на растение да пробие човешко тяло
Интересно

Може ли разтягането на растение да пробие човешко тяло

/Поглед.инфо/ В продължение на повече от век в колониалната литература и военните мемоари се прокрадва една изключително мрачна азиатска легенда. Става дума за пасивната екзекуция чрез покълващи бамбукови издънки – метод, при който естественият растеж на флората се превръща в бавен инструмент за умъртвяване. Въпросът обаче не е дали едно растение съдържа отрова или дали от него става стабилно копие, а дали физическите закони, клетъчната хидроакустика и ботаническият натиск на тъканите наистина позволяват на живия бамбук да разкъса плътта на вързан човек. Когато премахнем романтичната гладкост на ориенталистките разкази и разгледаме наличните архивни записи, логистиката на екзекуциите и биомеханичните тестове, картината се оказва доста по- различна от това, което се разказва по азиатските пристанищни кръчми от XIX век насам.

27.10.2026 23:00
Защо египтяните рисуваха очите си с токсично олово
Интересно

Защо египтяните рисуваха очите си с токсично олово

/Поглед.инфо/ Сутрин, около пет часа, докато лепкавият влажен хлад от долината на Нил все още се държи над Тива, започва една и съща сутрешна операция. Жена посяга към тясна алабастрова бутилка, потапя бронзова пръчка в черна мазна смес и с тренирано, спретнато движение очертава плътна линия по ръба на клепача си. Операцията се повтаря по цялото поречие — от последния селянин в калта до висшите жреци. Не става дума за естетика или социален статус. Черният прах, известен като месдемет, е бил първата защитна линия срещу очните инфекции, които ежегодно са ослепявали хиляди хора в региона. В продължение на хилядолетия Египет е използвал оловен съединения за защита на очите — и съвременната химична анализа показва, че зад тази практика е стоял невероятно прецизен, синтетичен процес.

27.10.2026 22:45
Защо вселенската самота може да се окаже просто въпрос на изпреварване на графика
Интересно

Защо вселенската самота може да се окаже просто въпрос на изпреварване на графика

/Поглед.инфо/ От десетилетия астрофизиката и популярната наука ни захранват с една и съща успокояваща догма: Коперниковият принцип. Според него Земята е обикновена прашинка, обикаляща около обикновена звезда в покрайнините на обикновена галактика. Следователно животът трябва да гъмжи навсякъде. Но когато премахнем романтиката и погледнем сухите архиви на наблюдаваната Вселена, физическата реалност показва нещо съвсем различно. Новият аналитичен модел на Дейвид Кипинг от Колумбийския университет разбива този шаблон. Вместо да сме закъснели пътници в пренаселен космически град, данните сочат към далеч по-неудобна възможност: ние сме първите, които заварват сградата напълно празна.

27.10.2026 22:30
Защо представата за черните дупки като прахосмукачки на Вселената спестява реалната физика
Интересно

Защо представата за черните дупки като прахосмукачки на Вселената спестява реалната физика

/Поглед.инфо/ В астрофизичните среди от десетилетия съществува един особен парадокс: колкото повече независими данни натрупват радиотелескопите и интерферометрите, толкова по-популярни, опростени и направо популярно-романтични стават масовите обяснения за природата на космоса. Когато става дума за обекти с толкова екстремна плътност, че променят самата геометрия на пространство-времето, езикът на популярната наука бързо се плъзга по повърхността. Превръщането на сложните математически модели на гравитационния колопс в метафори за „космически прахосмукачки“ спестява решаващи физически факти и механизми. Реалността на архивите и наблюденията от астрономическите обсерватории показва далеч по-сурова, термодинамично ограничена и не толкова подредена картина.

27.10.2026 22:15