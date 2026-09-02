Кой държи дистанционното на чувствата ни?

/Поглед.инфо/ Човекът, емоцията и новата власт на алгоритъма Големият проблем на XXI век не е, че човекът чувства прекалено много. Проблемът е, че живее в среда, която произвежда чувства по бързо, отколкото той успява да ги разбере.

Казуо Ишигуро предупреждава, че изкуственият интелект ще стане много добър в манипулирането на човешките емоции. На пръв поглед това е предупреждение за бъдещето, за машината, която ще пише, ще създава образи, ще разговаря с нас, ще познава желанията ни и ще умее да предизвиква страх, любов, съчувствие или гняв с точност, за която днешната реклама може само да мечтае. Но думите му отварят много по стар и по неудобен въпрос.

Кой е държал дистанционното досега?

Човекът винаги е чувствал сам, но почти никога не е чувствал съвсем сам. Някой е назовавал страха му. Някой е определял от какво трябва да се срамува. Някой му е разказвал как изглеждат любовта, честта, красотата, предателството, скръбта и героизмът. Семейството, родът, религията, държавата, литературата, пазарът, радиото, телевизията, рекламата и накрая социалната мрежа винаги са стояли някъде между човека и света. Затова историята на цивилизацията може да бъде прочетена не само като история на онези, които са притежавали земята, оръжията, фабриките и капитала, а и като история на онези, които са получавали правото да дават смисъл на човешкото чувство.

В традиционното общество чувството е имало ритуал. Когато човек умира, камбаната бие. Общността разбира, че нещо се е случило и за миг светът трябва да спре. Има погребение, траур, мълчание. Скръбта има време и пространство. Когато двама души се съберат, има сватба и частната любов става обществен празник. Когато идва празник, хората се радват заедно. Дори прошката има свой ден. Днес можем да гледаме на този свят като на ограничителен и в много отношения той наистина е бил такъв, но е притежавал нещо, което постепенно губим. Чувството е имало тежест. Скръбта не е трябвало да приключи след петнадесет секунди, защото следващото съдържание вече чака. Радостта не е трябвало да бъде снимана, за да бъде доказана. Любовта не е започвала с въпроса колко други възможности има на едно движение на палеца разстояние.

После идва модерността. Градът отслабва рода. Фабриката променя времето. Училището създава обща памет. Вестникът позволява на хиляди непознати хора да се разгневят от едно и също събитие. Нацията се превръща в огромен производител на чувства. Знамето е плат, но може да предизвика сълзи. Химнът е музика, но може да създаде принадлежност. Паметникът е камък, но може да носи паметта на поколения. Това не е непременно манипулация. Няма общество без символи и няма цивилизация без общ разказ. Но именно тук възниква въпросът, който Умберто Еко преследва цял живот.

Кой пише разказа?

Еко разбираше, че човекът не живее просто сред факти. Той живее сред знаци. Ние не виждаме света непосредствено, а непрекъснато го четем. Някой нарича един човек герой, друг предател. Някой определя кое е достойно и кое позорно, кое е модерно и кое изостанало, кое е наше и кое чуждо. А когато достатъчно дълго определяш значението на знаците, започваш да влияеш и върху чувствата, които те пораждат.

Двадесети век прави тази власт масова. Радиото влиза в дома. Киното произвежда общи мечти. Телевизията превръща политическото лице в част от вечерното семейство. Пропагандата разбира, че властта не трябва непременно да принуждава. Много по могъщо е човекът сам да поиска онова, което някой друг е решил, че трябва да пожелае. Рекламата научава същия урок. Тя постепенно престава да продава предмети и започва да продава чувства. Автомобилът вече не е транспорт, а свобода. Часовникът не измерва само часа, а успеха. Парфюмът не е аромат, а обещание за желание. Домът не е просто покрив, а сигурност. Пазарът открива най доходоносната територия на модерността. Не портфейла на човека, а човека преди портфейла. Самотата му. Страха му. Желанието да бъде желан. Стремежа да изглежда по млад, по богат, по красив, по интересен, по щастлив.

После дойде социалната мрежа и тук настъпи фундаментална промяна. Телевизията ни говореше. Алгоритъмът ни наблюдава, докато ни говори. Вижда колко секунди сме гледали една снимка, къде сме спрели, на какво сме се върнали, какво сме харесали, какво сме споделили, какво ни е разгневило, кое лице ни е задържало още три секунди и кое видео сме затворили след първата. Системата вече не просто ни показва света. Тя измерва реакцията ни към света и използва тази реакция, за да избере следващия свят, който ще ни покаже.

Старият пропагандист е трябвало да познава народа.

Новият алгоритъм може постепенно да започне да познава отделния човек.

Това се вижда особено ясно в любовта. Лайк, мач, няколко снимки, няколко съобщения и първа среща. Някъде между известието и очакването човешкото съзнание започва да прави онова, което винаги е умеело великолепно. Започва да пише роман. Само че сега го пише с невероятна скорост. Още не знаем как този човек мълчи, как се кара, как изглежда в лош ден, как понася разочарованието, дали удържа думата си. Но вече знаем как се усмихва на три снимки, знаем една любима песен и имаме няколко красиви реплики. Умът попълва празното. Човекът отсреща вече не пристига сам на първата среща. С него идва и романът, който сме написали за него.

Чувството може да бъде напълно истинско, а информацията, върху която сме го построили, трагично недостатъчна.

Същият екран, който ускорява любовта, променя и отношението ни към смъртта. Днес можем почти непосредствено да наблюдаваме бедствие, война, разрушение, паника и човешки животи, които изчезват пред камерата. На теория това би трябвало да ни превърне в най състрадателното общество в историята. Никое поколение не е имало толкова пряк визуален достъп до страданието на другия. Само че след това се случва едно почти невинно движение. Палецът плъзва екрана. След трагедията идва котка. После политически скандал. После реклама. После красиво лице. После шега. После война. После рецепта. После любовен мач.

И внезапно разбираш нещо страшно.

Трагедията вече няма собствено пространство.

Някога камбаната е казвала: спри, човек е умрял.

Алгоритъмът казва: продължавай, има още.

Тук Сюзан Зонтаг трябва да седне на една маса с Еко и Ишигуро. Тя отдавна зададе въпроса какво се случва с нас, когато гледаме страданието на другите. Образът може да събуди съвестта, но безкрайният поток от образи може да превърне и ужаса в жанр. Не защото сме станали чудовища, а вероятно защото човешката психика никога не е била създадена да преживява ежедневно трагедиите на цялата планета.

Това може би е по големият проблем на нашето време. Не само чувстваме повече. Ние сме принудени да чувстваме по бързо. За един ден съвременният човек може да премине през емоционални светове, за които предишният човек е имал несравнимо по бавен ритъм. Сутринта вижда война. После нечий луксозен живот. След него човешка трагедия. После смешно видео. После съобщение от човек, когото желае. После липса на отговор. После новина за смърт. После реклама на почивка. Страх, състрадание, завист, гняв, желание, отхвърляне, възторг, самота. Всичко това може да премине през едно човешко съзнание преди обяд.

А ако тази среда изморява възрастния човек, още по труден е въпросът какво прави тя с детето и юношата. Там емоционалната регулация още се изгражда, принадлежността към групата тежи повече, отхвърлянето се преживява по остро, а публичността на унижението може да превърне един конфликт в спектакъл пред десетки или стотици свидетели. Тъкмо затова случаи като убийството на Младежкия хълм не бива да се четат само като криминална хроника. Те поставят и по неудобния въпрос в каква емоционална среда растат децата ни, какво учат от екраните за силата, унижението, принадлежността, отмъщението и цената на чуждата болка.

Алгоритъмът не създава насилието и не отменя личната отговорност. Но може да участва в среда, в която конфликтът се ускорява, унижението се разпространява, реакцията се награждава, а дистанцията между импулса и действието става опасно малка.

За възрастния пространството между чувството и действието е свобода. За детето то тепърва трябва да бъде изградено.

Ние не преставаме да чувстваме. Започваме да чувстваме всичко за секунди и почти нищо достатъчно дълго, за да го разберем.

Точно тук психологията става жизнено важна. Работата на Даниел Канеман показва колко голяма част от човешкото мислене протича бързо, автоматично и интуитивно. Често първо реагираме, а после започваме да обясняваме защо реакцията ни е била правилна. В епохата на алгоритмите това вече не е само психологически механизъм. Това е икономическа и политическа възможност. Ако една система знае кои думи, образи и теми задействат бързата ни реакция, тя не е длъжна първо да ни убеди. Достатъчно е да ни разгневи, уплаши, развълнува или накара да пожелаем. Разумът често пристига малко по късно и започва да строи аргументи около чувство, което вече е възникнало.

Джонатан Хайдт описва сходен механизъм при моралните оценки. Много често първо възниква усещането, че нещо е несправедливо, отвратително или опасно, а аргументите идват след него. Социалната мрежа е почти идеална среда за подобна реакция, защото награждава бързата присъда пред бавния размисъл.

Възмущението се движи по бързо от съмнението.

Присъдата по бързо от разбирането.

Етикетът по бързо от човека.

Може би затова съвременният човек започна отчаяно да търси помощ от психологията. Само че и психологията превърнахме в съдържание. Днес социалната мрежа често я превръща в речник за бързи присъди.

Нарцисист.

Незрял.

Токсичен.

Червен флаг.

Зелен флаг.

Attachment style.

Мъжка енергия.

Женска енергия.

Алфа.

Избягващ.

Тревожен.

Емпат.

Gaslighting.

Trauma response.

Част от тези понятия имат реално място в психологията. Други са предимно продукти на популярната култура и социалните мрежи. Но след като напуснат научния контекст, всички лесно могат да започнат да живеят собствен живот.

Проблемът не е, че сме научили нови думи. Проблемът е, че понякога използваме думите, за да престанем да мислим.

Етикетът дава чудесно усещане за яснота, а човекът почти никога не е ясен. Някой може да постъпи егоистично, без да бъде нарцисист. Може да направи нещо незряло, без цялата му личност да бъде сведена до незрялост. Може да се страхува от близост, без да бъде изчерпан от един стил на привързаност. Един конфликт не е непременно травма. Една граница не е непременно манипулация. Една лоша постъпка не описва непременно целия човек.

Но алгоритъмът обича етикета.

Защото е кратък.

Разпознаваем.

Споделяем.

Произвежда реакция.

Човешката сложност е лошо съдържание. Изречението „той направи нещо, чиито мотиви още не разбирам“ трудно става вирусно. „Нарцисист. Бягай!“ се побира идеално върху екрана.

Ева Илуз изследва как модерната любов, пазарът, психологията и езикът на самооценката се преплитат все по силно. Понякога вече трудно различаваме кое е непосредствено лично преживяване и кое е културен сценарий, който сме научили да разпознаваме и повтаряме. Не само купуваме чрез чувства. Вече обясняваме любовта, раздялата, травмата и собствената си стойност чрез готови речници, които пазарът и социалните мрежи непрекъснато разпространяват.

Но тук работата на Антонио Дамазио подчертава нещо важно за нашата теза. Емоцията не е просто пречка пред разума. Тя участва в процесите, чрез които оценяваме, избираме и вземаме решения. Следователно задачата не е да победим чувството с разум, а да създадем по добра връзка между двете.

Канеман ни помага да разберем колко бързо реагираме. Хайдт, колко лесно интуитивната реакция може да се превърне в морална присъда. Дамазио, защо чувството не може просто да бъде извадено от човешкото решение. Илуз, как културата и пазарът вече участват в езика, с който описваме любовта и собствената си стойност.

А алгоритъмът започва да се учи да работи с всички тези механизми едновременно.

Точно тук предупреждението на Ишигуро става тежко. Изкуственият интелект не е просто поредната медия. Той потенциално събира всичко, което човечеството е научило преди него. Знака на Еко. Образа на телевизията. Психологията на рекламата. Данните на социалната мрежа. Механизмите на бързата реакция. И способността да произведе различно послание за различния човек.

Старият диктатор е имал един плакат за целия площад.

Рекламната агенция е имала един клип за милиони зрители.

Следващата система може да има милион различни версии на една и съща история за милион различни души.

На самотния ще говори за принадлежност.

На несигурния за признание.

На бедния за несправедливост.

На богатия за загуба.

На патриота за родината.

На уплашения за сигурност.

На разгневения ще предложи враг.

И тук може би задаваме погрешния въпрос, когато непрекъснато се чудим дали машината някога ще има чувства.

По важният въпрос е колко добре ще разбира нашите.

Не е нужно да изпитва страх, за да открие коя дума го предизвиква. Не е необходимо да се влюбва, за да усвои граматиката на любовта. Не е нужно да мрази, за да разбере кои образи пораждат омраза. Не е необходимо да вярва на една лъжа, за да я направи емоционално убедителна.

Машината няма нужда да чувства като нас.

Достатъчно е да научи как чувстваме ние.

И тук парадоксът на развитите общества става почти съвършен. Никога човекът не е бил толкова свободен. Можем да пътуваме, да сменяме работа, страна, идеи, приятели и партньори. Имаме почти безкраен достъп до информация. И точно в момента на тази историческа свобода около нас възниква най сложната инфраструктура за влияние върху човешкото желание, внимание и страх, която цивилизацията е създавала.

Никога не сме имали толкова много избор.

И никога толкова много системи не са се състезавали да подготвят избора ни предварително.

Това има значение не само за политиката, любовта и социалните мрежи. Има значение и за телата ни. Човекът не е разделен на разум, който живее някъде в главата, и тяло, което механично го носи. Продължителният стрес, липсата на сън, постоянната тревожност, социалната изолация и хроничното усещане за заплаха имат телесна цена. Психичното и физическото не са два отделни свята.

А ние сме изградили среда, която печели от това никога да не сме напълно спокойни.

Още една новина.

Още едно известие.

Още една заплаха.

Още един човек, който живее по добре от нас.

Още един враг.

Още един потенциален партньор.

Още една причина да се чувстваме недостатъчни.

Ние построихме огромна машина за производство на чувства, преди да сме се научили достатъчно добре да ги управляваме.

Може би точно тук се намира следващият голям етап на човешката адаптация. Той няма да бъде само технологичен. Ще бъде психологически. Ще трябва да се научим да живеем в свят, който може да произведе повече емоционални стимули за един ден, отколкото сме способни смислено да преживеем. Да избираме кое заслужава гнева ни, кое заслужава скръбта ни, кое заслужава вниманието ни, кой заслужава любовта ни и кое просто трябва да бъде оставено да отмине.

Това не е безчувственост.

Това е емоционална суверенност.

Големият проблем на XXI век не е, че човекът чувства прекалено много. Проблемът е, че живее в среда, която произвежда чувства по бързо, отколкото той успява да ги разбере.

И тук задачата не е да спрем да чувстваме. Това би било капитулация. Любовта не е слабост. Състраданието не е слабост. Гневът срещу несправедливостта не е слабост. Страхът понякога ни спасява. Тъгата ни показва какво сме обичали. Възторгът ни кара да създаваме. Човек без чувства не е свободен човек. Той е празен човек.

Проблемът не е в емоцията.

Проблемът започва, когато някой друг държи дистанционното към нея.

Затова оръжието на човека през този век няма да бъде студеният разум срещу чувството. Ще бъде съюзът между емоцията и интелекта. Да почувствам и после да попитам защо. Да се разгневя, но преди да посоча врага, да проверя кой ми го е посочил. Да се развълнувам от една история, но да проверя дали е истина. Да се влюбя, но да имам смелостта да различа човека от романа, който съм написал за него. Да видя трагедията и да не я превърна само в още едно видео.

Между чувството и действието съществува пространство. Тъкмо това пространство може да се превърне в една от най ценните човешки способности на XXI век. Гневът е чувство. Унижението на другия е действие. Ревността е чувство. Контролът е действие. Страхът е чувство. Превръщането на страха в омраза е действие. Влюбването е чувство. Построяването на цял бъдещ живот върху няколко срещи е интерпретация.

Това вече не е просто емоционална интелигентност.

Това е гражданска грамотност за епохата на алгоритъма.

Защото човекът, който не разбира собствените си чувства, лесно може да бъде управляван чрез тях. Но и човекът, който ги потиска, не е свободен. Свободата е да почувстваш, да понесеш чувството, да го назовеш, да провериш откъде идва и едва тогава да решиш какво да направиш.

Тук Еко, Зонтаг, Канеман, Хайдт, Дамазио, Илуз и Ишигуро всъщност се срещат. Еко ни учи да питаме кой произвежда знака. Зонтаг ни кара да мислим какво причинява образът. Канеман ни помага да разберем колко бързо реагираме. Хайдт, колко лесно превръщаме реакцията в морална присъда. Дамазио, защо не можем да извадим чувството от човека. Илуз, как пазарът и културата участват в езика, с който описваме себе си. Ишигуро ни предупреждава кой утре може да свърже всичко това в една система.

Но последната работа остава наша.

Да се научим да разпознаваме какво става вътре в нас. Не за да станем безчувствени, а за да останем хора.

Защото чувството без интелект лесно се превръща в импулс. Интелектът без чувство лесно се превръща в студенина. Човекът има нужда и от двете.

Емоцията е енергията. Интелектът е компасът. Съвестта избира посоката.

И може би най важният въпрос на XXI век няма да бъде дали изкуственият интелект ще се научи да чувства като нас. А дали в този ураган от образи, новини, лайкове, страхове, желания, диагнози, мачове, трагедии и непрекъснати чужди реакции ние ще се научим отново да разпознаваме кое чувство действително е наше.

И когато го намерим, да не го прелистваме. Да останем с него. Да го разберем. И едва тогава да решим какво ще направим с него.

Защото свободата на бъдещия човек може би няма да започва от екрана.

Ще започва в онези няколко секунди между чувството и реакцията.

Там, където алгоритъмът свършва и започва човекът.

М.Р.