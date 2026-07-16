Краят на една лидерска ера: Румен Петков се оттегля от лидерския пост и преформатира ПП АБВ за новите геополитически битки

До конгреса ще бъде проведен пълен цикъл от отчетно-изборни събрания, ще бъдат направени номинации за Националния съвет и Контролната комисия и ще бъдат обсъдени съществени промени в Устава и организационната структура на партията. Румен Петков заяви категорично, че няма да бъде кандидат за председател на АБВ. „Това по никакъв начин не означава, че ще се дистанцирам или ще се дезангажирам от политическия и обществения живот и от дейността на АБВ. Моето дълбоко убеждение е, че потенциалът, с който разполагаме, трябва да намери реализация и в ръководните органи на партията“, подчерта Петков. Петър Първанов представи част от предлаганите промени в Устава и структурата на партията. Сред тях е създаването на шест регионални структури с регионални координатори, които да работят съвместно с областните организации. Предвижда се и учредяването на регионални и национални клубове по интереси в сфери като здравеопазване, спорт, култура, образование и други ключови области. Целта е в изработването на политиките на АБВ да бъдат включени повече учени, специалисти, представители на бизнеса и общественици, без за тях да е задължително да бъдат обвързани с партийните структури. „Трябва да използваме потенциала на можещите и знаещите хора в държавата и да им дадем възможност да участват при изработването на политически решения и позиции“, заяви Петър Първанов. В Устава ще бъдат предложени и правила за провеждане на дистанционни заседания, които да позволят по-бърза, динамична и ефективна работа на ръководните органи. На конгреса АБВ ще предложи четири основни политически резолюции – за енергетиката, мира, здравеопазването, образованието и културата, както и за реформата на държавата. Ще бъде представена и декларация за бъдещето на лявото движение в България. „Последните години са години на безпътица, в които бяха тежко засегнати индустрията, земеделието, образованието и демографското развитие на страната. Ние ще предложим конкретни политики и решения, защото България се нуждае от ясна перспектива“, заяви Румен Петков. От АБВ подчертаха, че конгресът трябва да постави началото на процес на политическо и организационно обновление, който да отвори партията към по-широко гражданско участие и към хората с експертиза, знания и обществен авторитет.