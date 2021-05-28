/Поглед.инфо/ Делегатите на XIV Конференция на Софийската градска организация на БСП подредиха листите в трите столични района.
На 25 май Националният съвет на партията определи водачите на листи и местата за коалиционни партньори и гражданска квота в тях. На следващото заседание на НС ще бъдат обявени поименно и тези кандидати за народни представители от „БСП за България“.
Съставът на листите е:
23 МИР
- Христо Танчев Проданов
- Благовест Кирилов Кирилов
- КП/ГК
- Таня Найденова Митова
- Теодора Руменова Овчарова – Драганова
- Райна Николаева Душкова
- Ралица Петрова Велизарова
- КП/ГК
- Георги Георгиев Ангелов
- Николай Кирилов Яръмов
- Боян Петров Златев
- Румен Николов Георгиев
- Полина Божилова Ламбрева
- Георги Димитров Николов
- КП/ГК
- Ивайло Георгиев Маринов
- Николай Милчев Николов
- Даниел Сергеев Тунчев
- Александър Иванов Кобаков
- Владимир Георгиев Карамитев
- Ивайло Илиянов Павлов
- Евгения Петкова Петкова
- Юлиян Асенов Генов
- Николай Делчев Наплатанов
- Владимир Михайлов Василев
- Иван Тодоров Карагьозов
- Калоян Георгиев Борисов
- КП/ГК
- Кристина Любомирова Иванова
- КП/ГК
- Николай Димов Димов
- Георги Димитров Тодоров
- Владислав Сергеев Промский
- Десислава Стойчева Тренева – Георгиева
- Йордан Георгиев Политов
24 МИР
- Георги Страхилов Свиленски
- Ленко Николов Петканин
- Николай Боянов Маринов
- КП/ГК
- Александър Венциславов Димитров
- Иван Георгиев Айолов
- Даниела Стефанова Георгиева
- КП/ГК
- Александър Спасов Грозданов
- Димитър Петков Главинов
- Цецка Димитрова Кочкова
- Огнян Иванов Радев
- Александър Валентинов Пеев
- КП/ГК
- Таско Михайлов Ерменков
- Борис Цветков Цветков
- Александър Стоянов Димитров
- Ани Димитрова Кьосева - Кирилова
- Димитър Тодоров Русинов
- КП/ГК
- Александър Григориев Колев
- Цанка Станева Чакърова
- Ели Георгиева Спасова - Пенева
- КП/ГК
- Владимир Кирилов Манов
- Илияна Георгиева Попова
- Пламен Асенов Лазаров
- Стоян Рачев Ралев
- Калоян Любомиров Малинов
- Венцислава Любомирова Каменова – Костадинова
25 МИР
- Корнелия Петрова Нинова
- КП/ГК
- Станислав Чавдаров Младенов
- Петър Колев Колев
- Тони Владов Попов
- КП/ГК
- Десислава Боянова Димитрова
- Пенка Борисова Йорданова
- Радина Стойнова Гечева
- Георги Миланов Миланов
- Марина Спасова Богданова
- КП/ГК
- Александър Петров Симеонов
- Красен Лъчезаров Раковски
- Стоян Емилов Цветков
- Емил Емилов Рошкев
- Орфей Николаев Петков
- Светлана Стефанова Шаренкова
- Владислав Иванов Велинов
- Елмира Иванова Котева
- КП/ГК
- Йоана Красимирова Иванова
- Константин Димитров Ангелов
- КП/ГК
- Захари Захариев Бисеров
- Боян Бранимир Димитранов
- Николай Стефанов Шопов
- Веселин Любомиров Илиев
- Венцислав Димитров Божилов
Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели