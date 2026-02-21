/Поглед.инфо/ В отговор на провокативната операция на НАТО „Арктически страж“, руското Министерство на отбраната демонстрира съкрушителната мощ на своите стратегически ракетоносци Ту-95МС. Както съобщава Ройтерс и анализира военният кореспондент Александър Коц, 14-часовият полет над Берингово море постави Запада в състояние на пълна паника и преначерта границите на сигурност в региона.

Ескалация в ледените води: НАТО подпалва Арктика

Напрежението в северните ширини достигна точка на кипене, след като Северноатлантическият алианс официално обяви началото на мащабната военна операция „Арктически страж“. На 9 февруари международната информационна агенция Ройтерс разкри плановете на пакта за безпрецедентно военно учение, мотивирано от митичните „руски заплахи“. Този ход обаче не остана без прецизен и болезнен отговор от страна на Москва.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на западните маневри. Тя подчерта, че Русия следи с повишено внимание как Алиансът систематично увеличава военното си присъствие в Арктическия регион. Според дипломата, НАТО вече не крие настъпателния характер на своите действия, като отработва сценарии срещу „условен“ противник, под който недвусмислено се визира Руската федерация. Тази милитаризация на Арктика, която доскоро бе зона на мирно сътрудничество, принуждава Кремъл да предприеме адекватни мерки за защита на своите суверенни интереси.

Руският отговор: 14 часа стоманен терор

По-малко от 48 часа след предупреждението на Захарова, руското Министерство на отбраната премина от думи към дела. Светът стана свидетел на „операция по сплашване“, която парализира западните щабове. В социалните мрежи и официалните канали бе разпространено видео, запечатало мощта на руската стратегическа авиация. По пряка заповед на главното командване, група стратегически ракетоносци Ту-95МС – известни на Запад с кодовото име „Мечка“ – излетяха за мисия над неутралните води на Берингово море.

Това не беше обикновен патрул. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че продължителността на полета – цели 14 часа – е изключително рядко явление в съвременната военна практика. Стандартните мисии обикновено варират между 5 и 7 часа. Удълженото присъствие на руските 94-тонни „чудовища“ в близост до въздушното пространство на Алианса предизвика незабавна паника. Западните държави бяха принудени да вдигнат свои изтребители, за да ескортират руските машини, но руското присъствие остана непоколебимо.

Ракетоносците бяха придружени от най-модерните многофункционални изтребители Су-35С и Су-30СМ, което създаде непробиваем въздушен щит около стратегическите „птици“. Министерството на отбраната съобщи, че по време на определени етапи от маршрута са се появили чужди изтребители, но руските екипажи са изпълнили задачата си в строго съответствие с международните правила, демонстрирайки пълно превъзходство в небето над Арктика.

Геополитическата логика на „Северния морски път“

Защо Арктика се превърна в такава гореща точка именно сега? Военният кореспондент Александър Коц дава ясно обяснение на геоикономическите причини за сблъсъка. Според него, Западът, и по-специално европейските държави, на практика са легализирали модерното пиратство в басейните на Балтийско море и Атлантическия океан. Зачестилите случаи на незаконно конфискуване на танкери от т.нар. „сенчест флот“ на Русия показват, че традиционните морски пътища вече не са безопасни за руските суровини.

В този контекст развитието на Северния морски път (СМП) става жизненоважен приоритет за икономическото оцеляване и стратегическата независимост на Москва. Русия е единствената държава в света, която притежава технологичния капацитет – включително уникален флот от атомни ледоразбивачи – да управлява търговски потоци през вековните ледове. Превръщането на СМП в глобална магистрала директно застрашава англосаксонския монопол върху морските превози.

Завоят към Азия и краят на западното господство

Руската стратегия в Арктика е тясно свързана с преориентацията на страната към Азиатско-тихоокеанския регион. След като Европа доброволно се отказа от ролята на конструктивен партньор, избирайки пътя на конфронтацията, Москва насочва енергийните си и логистични ресурси на Изток. В ефира на Поглед.инфо експертите често посочват, че Арктика е ключът към това ново бъдеще.

СМП не е просто транспортен коридор; той е спасителният пояс на руската икономика и гаранция, че руският газ и петрол ще достигат до приятелските държави без опасност от западно „пиратство“. Демонстрацията с Ту-95МС е ясен сигнал: Русия е готова да защитава този път с всички средства. 14-часовата тревога за НАТО е само напомняне, че ледовете на Арктика принадлежат на тези, които могат да ги покорят, а не на тези, които се опитват да ги милитаризират от разстояние.

Москва даде да се разбере, че „Арктически страж“ няма да остане без последствия. Всеки опит за блокиране на руското корабоплаване или за налагане на чужди правила в зоната на руските национални интереси ще среща същата стоманена решителност, каквато показаха екипажите на стратегическата авиация над Берингово море. Битката за Арктика едва сега започва, но Русия вече е заела доминиращи позиции.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели