/Поглед.инфо/ Дигитализацията беше обещана като „светло бъдеще“, но реалността все повече прилича на проект за глобален електронен концлагер. Гигантски течове на данни, 16 милиарда откраднати пароли, акаунти, надхвърлящи многократно населението на Земята, срутването на индийската биометрична система Aadhaar и милиони хора, останали без достъп до собствените си пари – всичко това очертава нова картина: човечеството се превръща в масив от уязвими профили. Докато „дълбоката държава“ и глобалните корпорации събират биометрични данни и строят единна точка за достъп до живота на всеки човек, конфиденциалността се стреми към нула, а дигиталният контрол към сто процента.

Чуваме го всеки ден: дигитализацията на всички аспекти от живота на хората, която се прилага по целия свят, рано или късно ще доведе човечеството до „светло бъдеще“. Вярно е обаче и това, че по света има достатъчно много скептици и дори противници на дигитализацията.

Някои от тях твърдят, че зад димната завеса на благочестивите обещания за „светло бъдеще“ се крие глобална конспирация (известна още като дълбоката държава, господарите на парите, Комитетът на 300-те и др.) за изграждане на „електронен концентрационен лагер“. „Големият брат“ ще контролира всички действия и дори мислите на обитателите на лагера. Много е писано и казано по темата за този „електронен концентрационен лагер“ през последните години, включително и от този автор.

Други пък смятат, че подобна дигитализация рано или късно ще доведе до хаос. Защото информацията за всеки човек, кодирана в дигитален (електронен) вид, неизбежно ще стане публично достъпна. И всеки човек ще стане обект на изнудване и грабеж от други, на които им липсва морал и почтеност и които могат да бъдат наречени хищници.

Всичко това се вписва в теорията за така наречения управляван хаос. Хаосът е изкуствено създаден, за да може, под прикритието на възстановяване на реда, задкулисен световен елит по-късно да наложи сурова диктатура. Това е проект на глобалните сенки, преследващ същата крайна цел: господство над човечеството от малцина избрани.

Има признаци, че глобалната конспирация залага на план за постигане на глобално господство чрез „контролиран хаос“. Тези признаци включват масивни изтичания на лични данни от различни бази данни. А мащабът на тези течове става потресаващ.

Данни за подобни течове са публикувани и в предишни години, но само за отделни държави и изолирани случаи. Например, в Китай през 2022 г. изтекоха 1,5 милиарда записа от Weibo (услуга за микроблогове), DiDi (конгломерат, предоставящ услуги за таксита, споделено пътуване и райдшеринг) и дори от Шанхайската организация на комунистическа партия.

През 2025 г. Китай преживя най-голямото нарушение на лични данни в историята на страната – изтекли са приблизително 4 милиарда записа, съдържащи финансова информация, данни от WeChat (многофункционално мобилно приложение), Alipay (мобилна платежна система) и други. Откраднатите данни включват пълни имена, адреси на жилище, номера на банкови карти, телефонни номера, данни от социални медии, потребителски идентификатори на WeChat и Alipay и метаданни .

Това лято бяха публикувани някои обобщени данни за глобалните течове. От началото на тази година екип от експерти от портала Cybernews събира данни за най-големите „скорошни“ течове на информация, като например потребителски имена, пароли и други чувствителни лични данни. Този анализ не включва бази данни, които са били откраднати преди това и вече не са актуални (обикновено защото са били „преопаковани“).

През май 2025 г. експертите на Cybernews съобщиха за първото си голямо откритие – база данни, съдържаща 184 милиона идентификационни данни за акаунти в различни уебсайтове и уеб приложения. Те също така обещаха да съобщят за още открития.

До средата на 2025 г. те вече бяха съобщили за 30 бази данни, които са били публично изтекли. Те съдържат над 16 милиарда записа. Най-малкият от тези набори от данни съдържа десетки милиони идентификационни данни, докато най-големият съдържа 3,5 милиарда.

Според експертите на Cybernews, един от наборите от данни, съдържащ 455 милиона записа, е с руски произход. Публикациите на Cybernews подчертават, че това са само нови данни; нито един от откраднатите набори от данни, включени в проучването, не е бил обект на предишни разследвания (преди 2025 г.).

Оказва се, че броят на акаунтите, изложени на ярката светлина на уличните лампи, е два пъти по-голям от населението на Земята. А ако от общия брой хора, живеещи на планетата, извадим малките деца и крехките възрастни хора, които по очевидни причини не използват интернет или мобилни телефони, броят на акаунтите, които, образно казано, са се озовали на улицата, е поне три пъти по-голям от броя на потребителите на различни дигитални услуги на Земята.

Посочените данни за кражбите не са окончателни. Важно е да се отбележи, че изтеклите набори от данни са предимно нови, а не такива, които са били откраднати преди това и „преопаковани“ (с присвоени нови кодове, пароли и данни за вход).

Както е отбелязано в статията на Cybernews, „16 милиарда пароли, разкрити при рекордно изтичане на данни: Какво означава това за вас?“, откраднатата информация „отваря вратата към почти всяка възможна онлайн услуга, от Apple, Facebook (собственост на Meta, компания, призната за екстремистка в Русия) и Google до Amazon, GitHub, Telegram и различни правителствени агенции“.

Експертите на Cybernews посочват, че огромни архиви с пароли са изтичали онлайн с удивителна редовност, на всеки няколко седмици. Те предпазливо предполагат, че хакерските атаки на три дузини бази данни по целия свят могат да се разглеждат като част от една единствена глобална операция.

На уебсайта на Cybernews четем и за „кражбата на века“: „Това не е просто изтичане – това е схема за мащабно хакване. Не е просто компилация от стари течове, които се използват повторно – това е свежа, готова за употреба разузнавателна информация в огромен мащаб.“

Някои набори от данни просто се предоставят публично. Други се предлагат за продажба на едро или дребно, най-често в тъмната мрежа . Понякога изненадващо евтино. Някои наблюдатели и коментатори смятат, че това е нов вид престъпно начинание. Други обаче твърдят, че поне някои дигитални хакери са „партизани“, борещи се срещу строителите на „дигитален концентрационен лагер“.

Някои експерти и коментатори обаче смятат, че това е само първата фаза от изграждането на глобален електронен концентрационен лагер. „Дълбоката държава“, използвайки 16 милиарда нови записи, ще състави окончателни профили на 99 процента от гражданите на света и ще подготви план за целенасочени действия за всеки възрастен на планетата.

И тогава ще започне втората фаза на изграждането на глобалния електронен концентрационен лагер. Това ще бъде структура, от която не се допускат „течове“. И ще са необходими целенасочени планове за действие, за да се гарантира, че всички граждани на Земята ще бъдат натикани в този нов, наистина електронен концентрационен лагер.

Според някои експерти обаче, все още не е направено всичко, за да се гарантира затварянето на всички граждани зад „бодливата тел“ на електронен концентрационен лагер. И първата фаза все още не е завършена. За да се завърши, трябва да се събере биометрична информация (ДНК, пръстови отпечатъци, ирис, лице, глас, походка и др.) от цялото население на планетата.

За огорчение на тези, които стоят зад кулисите , все още има много работа за вършене. Повечето страни не предоставят официални данни за броя на хората, подали своите биометрични данни в бази данни (специализирани организации, банки, държавни агенции и др.).

Въпреки това, темпът на растеж на биометричните бази данни е бърз. Хората (особено младите) са особено склонни да приемат „удобството“ на биометричните плащания (например, използване на пръст или усмивка във видеокамера). Експертите изчисляват, че до 2026 г. 3 милиарда души по света ще използват биометричните си данни за плащания.

Някои азиатски страни – Китай, Индия, Сингапур и Южна Корея – са постигнали най-голям успех в биометричното покритие на населението. Индия заслужава специално споменаване. Тя е „с крачка напред“. Днес, с близо 1,5 милиарда жители, Индия вече е надминала Китай и е заела първото място в света по този показател.

Индия разполага и с най-голямата платформа за биометрична идентификация в света. Наречена Aadhaar , тя беше пусната през 2014 г. и в момента има приблизително 1,3 милиарда регистрирани потребители. Това е почти цялото индийско население, с изключение на бебетата и много възрастните хора.

Системата Aadhaar е създадена предимно за „модернизиране“ на паричните и платежни системи на Индия. Цялата национална платежна система е изградена върху Aadhaar, което позволява 85% намаляване на предлагането на пари в брой. Aadhaar е рекламирана като модел, достоен за подражание. Бил Гейтс и настоящият британски премиер Киър Стармър са се възхищавали на системата.

Доскоро се смяташе, че биометричната информация е имунизирана срещу кражба. Това беше така, защото дори някой да я открадне, нямаше да може да я използва. Оказва се, че може.

През октомври 2023 г. от вече печално известната платформа Aadhaar изтекоха данни за 815 милиона индийски граждани. След това тези данни бяха търгувани на едро и дребно в тъмната мрежа . В Индия се появиха голям брой клонинги на граждани, регистрирани на платформата Aadhaar.

С други думи, тези, които бяха получили биометрични данни на други хора, им откраднаха пари. След това правителството напълно блокира достъпа до платформата. Стотици милиони индийски граждани загубиха достъп до парите си, като някои от тях нямаха пари, за да платят дори за основните си нужди.

Публикация, озаглавена „ Биометричната система за сигурност на Индия се срина... Кой е следващият...?“ , описва тази биометрична катастрофа по следния начин:

„Престъпници хакнаха и клонираха самоличността на гражданите, оставяйки цели семейства без храна, възрастните хора без пенсии и болните без достъп до болници. Само в един щат две дузини души починаха от глад, след като им бяха отказани хранителни дажби поради системни сривове. Чрез милиони фалшиви акаунти измамници откраднаха средства, предназначени за бедните, създавайки черен пазар на откраднати самоличности.“

Някои експерти смятат, че изтичането на биометрични данни в Индия е „първи знак“. Подобни (може би по-малки) течове ще последват и в други страни. Вече има примери за създаване на биометрични клонинги в Индия и други страни (фалшиви пръстови отпечатъци, снимки и маски, възпроизвеждане на глас).

Имитацията на оригинала е особено ефективна, когато биометричните данни се използват дистанционно. Заключението е, че кражбата на биометрични данни е вид престъпна дейност, която ще набере скорост, подобно на кражбата на обикновени цифрови лични данни.

Но има и друго мнение. Че биометрията ще остане под ключ. И ще остане под ключ, докато не бъде построен пълноценен електронен концентрационен лагер. Тогава, може би, тя няма да е толкова актуална. Вместо това, на хората ще бъдат имплантирани микрочипове.

Нека ви напомня, че по време на така наречената „пандемия от COVID“ активно се обсъждаше използването на имплантируеми микрочипове за идентифициране и проследяване на всеки човек. Имаше дори пилотни проекти за чипиране на граждани в различни страни, напомнящи за жигосването на престъпници в Средновековието и на затворници от нацистките концентрационни лагери.

В заключение ще повторя мнението на президента на InfoWatch Наталия Касперски относно биометрията. Тя я нарече „единна точка за достъп“ до цялата база данни с лични данни на човек и според нея, който получи достъп до такава точка, ще има пълен контрол над човека.

Превод: ЕС