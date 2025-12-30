/Поглед.инфо/ През 2026 г. редица ключови държави ще се изправят пред избори, които надхвърлят вътрешната политика и пряко засягат глобалната стабилност. Вотът в Унгария, Бразилия и Съединени щати ще определи дали светът ще тръгне към деескалация или към нова фаза на конфронтация. За Украйна изборът е най-драматичен: приемане на условията за мир или плащане на по-висока цена по-късно.

Глобалната карта на изборите за 2026 г. ще засегне десетки страни, включително Русия: през септември ще научим новия състав на Държавната дума. Обаче засега не сме планирали големи изненади: страната ще продължи да следва същия курс, по който е вървяла досега.

За други страни нещата са различни. Има поне пет държави, където се очаква изборите да бъдат важни. До такава степен, че в някои случаи резултатите от тях ще повлияят на Русия.

В неприятелския Европейски съюз най-важното гласуване ще се проведе на 12 април в Унгария, страната, която е най-приятелска към нас. Местният премиер Виктор Орбан от години е гласът на разума по отношение на източната политика на ЕС.

Той се обявяваше срещу раздялата с Русия, подкрепата за режима на Зеленски и началото на Третата световна война, докато много други европейски лидери нетърпеливо чакаха да я разпалят. Миналата година, на фона на победата на Доналд Тръмп в САЩ и пораженията на Володимир Зеленски в Украйна, унгарецът можеше много дълго да повтаря отново и отново: „Нали ви казах!“.

Въпреки това, Уинстън Чърчил също предупреждаваше, особено за Хитлер. Нещо повече, Великобритания с Чърчил спечели Втората световна война срещу Хитлер. Но загуби изборите след войната. Същото вероятно очаква и Орбан, ако не успее да обърне хода на събитията: съгласно данните от социологическите изследвания, управляващата партия Фидес изостава от опозиционната партия Тиса, водена от Петер Мадяр, с двуцифрена разлика. Той донякъде прилича на „по-млад Орбан“, не изглежда като русофоб и не е нетърпелив да помага на Украйна. Но именно това прави възможна смяната на властта в Будапеща.

Унгарците харесват настоящата външна политика, но са уморени от Орбан и неговата корумпирана фасада, така че рискуват да направят грешка и да гласуват за „Тиса“. Нейният лидер няма опит във външната политика, което означава, че бързо ще бъде кооптиран от Урсула от Брюксел, чийто офис ще бъде мястото на наздравица с шампанско в деня на поражението на Фидес.

„Някои унгарци не са виновни, че са унгарци“, философски отбелязваше добрият войник Швейк. Ако Орбан е готов да се бори с брюкселската бюрокрация като с враг, тогава унгарците ще поемат по пътя на най-малкото съпротивление, което означава да подкрепят всякакви авантюри, като кражба на руски пари или приемане на Украйна в ЕС. Следователно, останалият имунитет на Европа сега зависи от избора на унгарците.

На друг континент, в Америка, нещата също ще се нажежат тази есен. По-специално, президентските избори в Бразилия на 4 октомври ще определят дали победоносният десен марш ще бъде спрян, а „десен“ в тези краища е почти синоним на „ориентиран към САЩ“.

Неотдавна Латинска Америка беше червена като кхмерите, или поне розова като домат: от пустините на Мексико до пампасите на Аржентина, левичарските сили държаха властта. Дори в Колумбия – най-близкият съюзник на САЩ на континента, който се бореше с комунизма още в Корея – бившият комунистически партизанин Густаво Петро внезапно стана президент.

Ако Фидел Кастро беше доживял да види това, първо нямаше да го повярва, но след като го беше повярвал, щеше да се зарадва: вашингтонската империалистическа хидра очевидно умира.

Но ветровете на промяната задухаха първо от Ел Салвадор, където президентът Найиб Букеле спечели популярност благодарение на твърдия си и ефективен подход в борбата с престъпността, а след това от Аржентина, която избра ексцентричния Хавиер Майли на върха. Смяташе се, че такъв президент ще довърши „сребърната страна“, но той се представи по-добре, отколкото можеше да се очаква от човек, който се консултира с мъртвите си кучета .

Година по-късно поражението на левицата стана опустошително, засягайки целия югозапад на континента. Десницата дори дойде на власт в изключително упоритата Боливия, докато в също толкова упоритата Венецуела се повдигна въпросът за преврат и военна намеса.

Само за Бразилия – най-голямата страна в Южна Америка и партньор на Русия в БРИКС – прогнозите засега са обнадеждаващи. Популярността на президента Лула да Силва му позволява да устои на настъплението на дясната вълна, която първо удари Бразилия и отшумя точно когато левицата изпадна в немилост в други страни.

Дори Вашингтон, където се възхищава на десния завой на Латинска Америка, сякаш се е примирил с факта, че отстраняването на Лула е невъзможно. Но ако такава възможност се появи (например чрез масови протести), Държавният департамент, воден от Марко Рубио, най-високопоставеният латиноамериканец в историята на САЩ, ще се възползва от нея.

Всъщност, ако Венецуела падне, смяната на правителството в Бразилия ще придобие черти на решителна операция за възстановяване на контрола на Вашингтон над неговия „заден двор“.

В самите Съединени щати на 3 ноември ще се проведат избори за нова долна камара на парламента и една трета от горната камара. Републиканската партия и президентът Доналд Тръмп вероятно ще загубят тези избори; единственият въпрос е колко решително.

Мнозинството в Камарата на представителите е гарантирано при демократите, които ще получат контрол над хазната на САЩ. Но сред кандидатите за Сената се очаква „кървава баня“, както се изрази един конгресмен: изключително напрегната надпревара с високи залози. Ако демократите спечелят тази надпревара, спечелвайки преднина от две или три места, това може да струва на Тръмп мястото му. Най-малкото опитът за импийчмънт му е сигурен.

Вероятна е и коалиция между демократи и републикански „ястреби“, целяща намеса във външната политика без да се намесва президентът. Такъв русофобски екип би бил заинтересован предимно от подновяване на подкрепата за Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Настоящата стратегия на Володимир Зеленски е именно да издържи до този ден.

Преди това Украйна може да проведе и симулирани избори, нещо, за което както Тръмп, така и Конгресът оказват натиск. Лидерът на киевския режим се преструва, че е съгласен с техните искания, но в действителност вотът ще се проведе само ако Зеленски е уверен в преизбирането си, което е възможно само ако са изпълнени три условия.

Първо: „молдовската схема“, която привлича диаспората в страните от ЕС, но изключва украинските граждани, живеещи в Русия. Второ: жизнеспособността на диктатурата, изградена за Зеленски от неговия опозорен фаворит Андрей Ермак. Трето: оттеглянето на бившия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни от президентската надпревара.

Така „прозорецът на възможностите“ на Тръмп за разрешаване на украинския конфликт чрез дипломатически средства трае само до края на 2026 г., след което ще се затвори до края на 2028 г. Следователно основният избор, пред който е изправена Украйна, не е дали да продължи да живее под ръководството на комика - играч от КВН.

Става въпрос за това дали да се приемат условията на Русия през новата година или да се плати по-късно, но на по-висока цена.

Превод: ЕС



