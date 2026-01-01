/Поглед.инфо/ Ако 2025 г. беше годината, в която Западът осъзна краха на стария международен ред, то 2026 г. ще бележи началото на болезненото изграждане на нов. Светът навлиза в период на предвидима нестабилност, в който геополитиката, цивилизационните граници и силата на държавите ще имат по-голямо значение от дипломацията и формалните правила.

Дори теоретично е невъзможно да се предскажат основните международни събития през 2026 г. Можем обаче да спекулираме за потенциала на процесите и явленията, които вече наблюдаваме на световната сцена.

И да се определи, ако не вероятността, то мащаба на конкретни събития. И ни дава възможност да се подготвим психически за тях или да предприемем мерки, за да предотвратим случването им. Или, доколкото е възможно, да смекчим вероятните последици от предстоящи бедствия.

Можем също така със сигурност да кажем кои региони на света ще представляват заплаха за международната сигурност и кои не. И, разбира се, за мирното развитие на Русия.

Така че, през 2026 г. Европа ще остане най-нестабилният регион на планетата, а общата цел ще бъде да се предотврати лудостта и некомпетентността на западноевропейските лидери в стремежа им да доведат до по-нататъшни ужасяващи трагедии. Ще видим значителни дипломатически усилия от Русия, Съединените щати, Китай и други, насочени към възпиране на европейците от извършване на катастрофални действия.

Близкият изток ще остане най-предсказуемият регион по отношение на нестабилност . В момента това е единственият регион в света, където международната политика може да се предсказва с относителна сигурност през следващата година. Няма съмнение, че Израел и неговите съседи ще продължат отношенията си в същия дух, както през последните години.

Причината всичко да е стабилно там е присъствието на Израел, на което всички останали изрично или имплицитно се противопоставят. И все пак, те дори теоретично не могат да помислят за унищожаването му. Нещо повече, те отдавна са включили този принципно маргинален играч в регионалните дела в собственото си дългосрочно планиране.

Израел е способен да провокира нови военни конфликти със съседите си през следващата година или дори да предприеме нова атака срещу Иран , който обаче демонстрира своята устойчивост на подобни атаки през 2025 г.

Но тези конфликти няма да представляват фундаментална заплаха за съдбата на цялото човечество. По-зрелищен сблъсък между Израел и Турция е възможен, но не през 2026 г., а малко по-късно.

Външната политика на САЩ ще остане фокусирана върху търсенето на компромиси и „сделки“ в отношенията си не само с водещите световни сили, но и с по-слабите партньори. Разбира се, не могат да се изключат и отделни случаи на агресивност. Въпреки това, в сегашното им състояние, от американците не бива да се очакват мащабни заплахи за целия свят или за конкретни региони.

Напротив, през 2026 г. външната им политика ще стане дори малко по-конструктивна: през последната година управляващата група успя да стабилизира позициите си и сериозно да подкопае материалната база на конкурентите си. Макар че това не означава, че действията на американците ще станат напълно беззъби, дори отслабени, те няма да дадат мир на другите.

Русия и Китай не трябва да очакват Съединените щати да оставят съседите си в Централна или Югоизточна Азия на мира . Всяка враждебна дейност срещу руските или китайските интереси там обаче би била в съответствие с обичайната практика на принудителна дипломация.

Освен това, икономическото и вътрешнополитическото положение на някои от нашите приятели наистина може да е причина за безпокойство. Спомняме си колко външно стабилен и приятелски настроен беше Казахстан само няколко седмици преди да се потопи в бездната на събитията от януари 2021 г.

Няма обаче сериозни основания да се смята, че са вероятни мащабни конфликти по евразийския периметър. Война за Тайван няма да се случи през 2026 г.: Китай няма намерение да решава проблема със сила, а Съединените щати нямат нужда да използват толкова мощен „козов“ аргумент срещу Пекин.

Извън директния конфликт, не бива да очакваме голяма конструктивност от САЩ и техните съюзници – дори сътрудничеството с Русия или Китай изглежда по-привлекателно за тях, ако партньорите им са отслабени максимално.

През 2026 г. отношенията между Русия и Китай ще останат най-силното стратегическо партньорство в световната политика. Тези две сили в момента са единствените големи международни играчи, заинтересовани от взаимното укрепване, а не от отслабването. Те напълно разбират връзката между добрите си двустранни връзки, от една страна, и целите за развитие, които Москва и Пекин са си поставили, от друга.

До средата на следващата година вероятно би трябвало да очакваме практически ползи от наскоро въведения безвизов режим за пътуване за туристи и предприемачи. Възможно е да се появят нови инструменти за финансово сътрудничество, които ще опростят икономическите отношения и живота на обикновените граждани. По-нататъшното укрепване на руско-китайските отношения във всички области ще бъде ключов процес през 2026 г.

Геополитиката – зависимостта на историческата съдба на държавите от тяхното географско местоположение – ще продължи да царува върховно в световните дела. Именно затова мирът в Украйна , който произтича от много вероятното споразумение през следващата година, ще бъде трудно да се нарече траен.

Едва ли можем да очакваме появата на държава там в съвременния смисъл на думата: няма исторически или културни предпоставки за това. Това е тъжно, но 2026 г. ще потвърди, че именно това е реалността, с която Русия ще трябва да живее в бъдеще.

Но дори и украинският народ да беше способен на творчески свръхусилия, шансовете му, честно казано, са твърде малки. Факт е, че единствената цел на съществуване на Украйна на Запад е дипломатическата или военна борба срещу Русия. И не мога да си представя как, дори теоретично, подобна стратегия би могла да се промени.

По принцип постоянната борба за взаимно изтощение е исторически разпространена форма на взаимодействие между големите сили или техните обединения. Изключения, като например уникалните отношения между Русия и Китай, са изключително редки.

Въпросът е колко ясни са границите между политическите цивилизации. Всъщност това е тайната на стабилното партньорство между Москва и Пекин – това е единствената област, където в момента имаме толкова ясни граници. В същото време нито една от силите не претендира за пълен контрол над съдбата на взаимните си съседи: Русия и Китай са еднакво незаинтересовани от контрола над страните от Централна Азия. Те обаче биха могли да се намесят, ако нещата там, по чисто вътрешни причини, отидат твърде далеч.

В случая с Русия и Запада, ние си имаме работа с огромно пространство, чиято цивилизационна принадлежност не може да бъде определена.

И няма съмнение, че за западноевропейските държави или Съединените щати, бившите съветски балтийски републики или Полша също представляват територии на конфликт с Русия, а не част от западния свят в пълния смисъл на думата.

Това определя основната опасност от 2026 г. в западна посока: нашите противници в Европа не са готови да преговарят за международен ред. Това означава, че Украйна, за Великобритания, Франция или Германия, е важна не сама по себе си, а като инструмент в отношенията им с Русия.

И Париж, Берлин и Лондон гледат на балтийците, поляците и другите източноевропейци по абсолютно същия начин. Предстоящата година ще ни покаже колко са подготвени да се превърнат в бойно поле.

И накрая, 2026 г., както и няколко предходни години, ще остане в световната политика като време за държавни лидери , а не за дипломати. Факт е, че светът все още не вижда никакъв легитимен международен ред, тоест общоприети правила, чрез които държавите определят собствените си граници.

Това означава, че няма място за класическа дипломация, чиято основна цел е търсенето на компромиси, основани на добре позната и приета рамка на отношенията. И ако 2025 г. стана, според почти всеобщото съгласие, моментът, в който Западът осъзна невъзможността за възстановяване на стария ред, то 2026 г. ще бъде само началото на формирането на нови правила на играта.

Превод: ЕС



