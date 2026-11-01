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Свят

2500 арестувани и пуснати за часове: Правният фарс зад френските улични метежи

/Поглед.инфо/ Мащабните улични сблъсъци във Франция разкриват дълбока инженерна схема за пренареждане на политическия терен преди президентския вот. Докато медиите твърдят, че това е спонтанен гняв срещу бюджета, сухата статистика за хиляди задържани и незабавно освободени лица сочи към организиран процес. Погромите по график разкриват как институционалният механизъм се използва за ерозия на традиционната левица и подготовка на контролиран балотаж. В същото време Германия започва открити преговори за отписване на Париж от съвместните военни мегапроекти.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 23277 прочитания
2500 арестувани и пуснати за часове: Правният фарс зад френските улични метежи
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Уличният режим по график: Защо държавният апарат в Париж разиграва амнистия за вандали

Мащабите на уличните сътресения във Франция, които според редица западни наблюдатели се определят като най-интензивните от пролетта на 1968 година насам, съдържат странни административни аномалии. Институционалната реакция на френската държава не показва признаци на стандартно потушаване на размирици, а по-скоро на строга процедурна дисциплина по задържане и бързо освобождаване.

По данни от официален брифинг на френския министър на правосъдието Жералд Дарманен, проведен на 22 октомври, от общо 2700 души, арестувани при ескалацията на 17 октомври, близо 2500 са били пуснати на свобода в рамките на броени дни без повдигане на тежки обвинения или налагане на мерки за неотклонение. Това се случва въпреки факта, споменат в същите оперативни справки, че близо половината от задържаните лица са фигурирали в полицията с предишни криминални регистрации.

Статистиката на ефективните присъди изглежда изключително скромна на фона на нанесените материални щети. В Париж например се съобщава за символични наказания – като това на 21-годишен помощен персонал в ресторантьорския сектор, осъден на осем месеца лишаване от свобода (от които два ефективно), след като е бил спрян преди началния час на събирането с бутилки алкохол в раницата. По-голямата част от организирания ядро-актив на терен напусна полицейските участъци без последствия.

Подобен алгоритъм на действие – регулярни протестни прояви, насрочвани основно за почивните дни, съчетани с оперативна пасивност на прокуратурата – трудно може да бъде окачествен като спонтанна социална реакция.

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|            ДИНАМИКА НА ЗАДЪРЖАНИЯТА И ПРАВНИЯ ИЗХОД               |
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|  Общо задържани (17 октомври):                      2 700 души    |
|  Освободени без обвинения до 22 октомври:            2 500 души    |
|  Лица с криминално досие сред освободените:          ~1 250 души   |
|  Лица, останали под проверка към 22 октомври:        217 души     |
|  Ефективно осъдени (в столицата):                   Символичен брой|
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Социологическото изчисление: Разчистване на терена за майския балотаж

Зад видимата нестабилност на уличната инфраструктура прозират изборните изчисления на френския център. Според вътрешни социологически засичания и модели за президентските избори през идната пролет, вероятността за победа на първи тур за който и да е кандидат е нулева.

Математиката на втория тур обаче показва ясни зависимости. При сценарий, в който на балотажа се изправят лидерката на "Национално сбор" Марин льо Пен и представителят на крайната левица Жан-Люк Меланшон, консервативният кандидат печели с убедителна преднина, привличайки умерените гласоподаватели, ушестени от радикализацията.

Алтернативният сценарий за технологично запазване на статуквото изисква на втория тур срещу Льо Пен да застане не Меланшон, а представител на центристката коалиция. При подобна конфигурация разликата в гласовете се свива до границите на статистическата грешка, което прави резултата податлив на институционално коригиране и мобилизация на така наречения "републикански фронт".

Поради тази причина радикализирането на уличния протест под леви лозунги и с участието на мигрантски групи от предградията се превръща в инструмент за отблъскване на умерения гласоподавател от Жан-Люк Меланшон. Целта е крайната левица да бъде дискредитирана в очите на средната класа още преди отварянето на избирателните секции.

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