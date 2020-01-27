/Поглед.инфо/ 27януари - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста

75 години от освобождаванто на концентрационния лагер "Освиенцим"

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27 ЯНУАРИ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА

75 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДАВАНЕТО

НА КОНЦЕНТРАЦИОННИЯ ЛАГЕР „ОСВИЕНЦИМ“

#WEREMEMBER

#НИЕПОМНИМ

БЪЛГАРСКИЯТ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ - СОФИЯ

КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА СОФИЯ

ДА ПОЧЕТЕМ ПАМЕТТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА

И НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

НА 27 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА, ПОНЕДЕЛНИК,

В 11.00 Ч. НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ

ДА ПОЛОЖИМ ЦВЕТЯ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

В 17.30 Ч. В НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ НА БСП, УЛ.“ПОЗИТАНО“ №20

НА ПАМЕТНА ВЕЧЕР

С УЧАСТИЕТО НА ЖУРНАЛИСТКАТА ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА

И ПРОЖЕКЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ НА ИРМГАРД ФОН ЦЮН МЮЛЕН

ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ОСВИЕНЦИМ

(СУБТИТРИ НА РУСКИ ЕЗИК И ОЗВУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

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