/Поглед.инфо/ 27януари - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста
75 години от освобождаванто на концентрационния лагер "Освиенцим"
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27 ЯНУАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА
75 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДАВАНЕТО
НА КОНЦЕНТРАЦИОННИЯ ЛАГЕР „ОСВИЕНЦИМ“
#WEREMEMBER
#НИЕПОМНИМ
БЪЛГАРСКИЯТ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ - СОФИЯ
КАНИ ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА СОФИЯ
ДА ПОЧЕТЕМ ПАМЕТТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА
И НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.
НА 27 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА, ПОНЕДЕЛНИК,
В 11.00 Ч. НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ
ДА ПОЛОЖИМ ЦВЕТЯ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ
В 17.30 Ч. В НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ НА БСП, УЛ.“ПОЗИТАНО“ №20
НА ПАМЕТНА ВЕЧЕР
С УЧАСТИЕТО НА ЖУРНАЛИСТКАТА ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА
И ПРОЖЕКЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ НА ИРМГАРД ФОН ЦЮН МЮЛЕН
„ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ОСВИЕНЦИМ“
(СУБТИТРИ НА РУСКИ ЕЗИК И ОЗВУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
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