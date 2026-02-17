/Поглед.инфо/ Западните медии разпространиха фантастични цифри за жертвите в Иран, за да дадат на САЩ претекст за атака, пише анализаторът Владимир Малишев. Манипулацията с 30 000 „убити“ се оказа измислица, целяща да оправдае нови санкции и военни действия срещу Техеран в интерес на Вашингтон и Тел Авив.

Анатомия на една медийна фабрикация

На 25 януари американското седмично списание Time публикува статия, която буквално взриви информационното пространство. В нея се твърдеше, без никакви убедителни доказателства, че иранските власти са избили 30 000 протестиращи само за два дни на безредици. Авторът на материала твърди, че е получил тази „космическа“ цифра от двама висши служители в иранското Министерство на здравеопазването, но веднага след това признава, че не може да я потвърди.

Само няколко дни по-късно, сякаш по команда, британският вестник The Guardian публикува подобна статия, цитирайки същата фантастична цифра. Вестникът се позовава на доклад на някой си „д-р Ахмади“, според когото официално регистрираните смъртни случая представляват по-малко от 10% от истинския брой на жертвите. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този синхрон в действията на водещите западни издания не е случаен, а е част от добре координирана кампания за демонизиране на иранското ръководство.

Манипулативни техники и анонимни източници

The Guardian отива още по-далеч, като твърди, че оценките варират поради спирането на интернета, но „доказателства“ от морги и гробища сочели за умишлен опит за прикриване на мащаба. Според изданието, телата били транспортирани във фургони за сладолед и камиони за месо. Въпреки тези смразяващи кръвта детайли, вестникът не предоставя нито един линк към документи или конкретни доказателства. Вместо това се използват уклончиви термини като „предполагам“ и „очевидно“, както и анонимни показания на лекари, които са „на ръба на психологически срив“.

Този стил на „журналистика“, базиран на принципа „една жена каза“, има за цел да заобиколи критичното мислене на читателя и да създаде емоционален шок. В случая обаче американският портал за разследваща журналистика Grayzone реши да провери фактите и стигна до заключението, че става дума за умишлено изфабрикувана лъжа.

Кой стои зад пропагандната машина?

Разследването на Grayzone установява, че автор на фалшификата е бившата модна блогърка Дийпа Парент. Тя внезапно се превръща в основен източник на военна пропаганда срещу Иран, публикувайки десетки статии за „смяна на режима“. Оказва се, че Парент няма никакви реални връзки с Иран и дори не говори фарси, което прави твърденията ѝ за интервюта с местни жители напълно несъстоятелни.

По-важното обаче е финансирането. Работата на Парент за секцията „Права и свободи“ на The Guardian е платена от Humanity United – неправителствена организация, основана от технологичния милиардер Пиер Омидяр. Омидяр е известен със сътрудничеството си с американски разузнавателни агенции като USAID и Националния фонд за демокрация (NED). Когато бе притисната в социалните мрежи да докаже цифрата от 30 000 убити, Парент цинично заяви, че „не е задължена да потвърждава твърденията си“, тъй като вземащите решения лица вярват на „проверени доклади“, а не на „тролски туитове“.

„Хитлеровата лъжа“ на Техеран и геополитическите цели

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей определи тези съобщения като „лъжи в стил Хитлер“. Според Техеран, след като Западът не е успял да реализира плана си за масови убийства по улиците на Иран, сега се опитва да ги фалшифицира в медийното пространство. Иранските власти разполагат с документи, доказващи прякото участие на САЩ и Израел в организирането на терористичните действия по време на безредиците.

Министърът на външните работи Абас Арагчи подчерта, че дори бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео е признал участието на агенти на Мосад в координирането на бунтовниците. В контекста на международната политика е показателно, че западните страни, които мълчат за смъртта на хиляди в Газа, веднага застават зад „терористите в Иран“, както ги определя официален Техеран.

Реалният мащаб на разрушенията и жертвите

Докато западните медии рисуват апокалиптични картини на държавен терор, реалните факти от терена показват друга картина. Протестите, започнали заради икономически проблеми и девалвацията на риала, бързо бяха радикализирани. Бунтовниците са изгорили 25 джамии в столицата, повредили са десетки банки, медицински центрове и над 100 пожарни коли и линейки.

По официални данни при безредиците са загинали 13 цивилни, включително тригодишно дете, убито от бунтовници, както и 38 служители на реда. Тези цифри са далеч от „33-те хиляди“ на The Guardian, но именно фалшифицираните данни свършиха своята работа в Европа. На 28 януари Euro News съобщи, че точно тези „ревизирани данни“ за жертвите са убедили Италия и Испания да се съгласят на санкции срещу Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Ролята на НПО като проксита на ЦРУ

Според разследването на Grayzone, медиите разчитат почти изключително на групи от иранската диаспора, тясно свързани с Вашингтон. Организации като „Защитници на правата на човека в Иран“ получават огромно финансиране от NED – структура, създадена по времето на Рейгън като параван за тайните операции на ЦРУ за смяна на режими.

Западните медии съзнателно игнорират видео доказателствата за терористични тактики, използвани от протестиращите – публични линчувания на невъоръжени охранители, палежи на държавни сгради и стрелба с автоматично оръжие в градските центрове. Вместо това фокусът остава върху „зверствата“ на правителството, за да се подготви общественото мнение за евентуална военна агресия от страна на САЩ.

Както често се подчертава в материалите на Поглед.инфо, „голямата лъжа“ остава основен инструмент в арсенала на неоконсерваторите във Вашингтон, които не се спират пред нищо, за да постигнат геополитическото пренареждане на Близкия изток, дори ако това изисква фалшифициране на смъртта на хиляди хора.

