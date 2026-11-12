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Свят

47,1 милиарда долара за Пентагона и празни складове: защо сметката на Вашингтон в Персийския залив излиза без кръчмар

/Поглед.инфо/ Разходите на Пентагона в Близкия изток достигнаха 47,1 милиарда долара, а арсеналите от прецизни боеприпаси се топят. Докато Вашингтон плаши Техеран с нова военна кампания веднага след междинните избори за Конгрес на 3 ноември, в Катар и Москва текат паралелни процеси. От една страна стоят седемдневните планове за размразяване на ирански активи и отблокиране на Ормузкия проток, а от друга – новите договори за АЕЦ „Бушер“ и газовите обмени с Русия. Анализ на скритите сметки.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 17562 прочитания
47,1 милиарда долара за Пентагона и празни складове: защо сметката на Вашингтон в Персийския залив излиза без кръчмар
Снимката е генерирана с ИИ
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По публикации на Ройтерс, CBS News, Axios и Анадолската агенция. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводството на войната и изборният календар на Конгреса

Военната логика във Вашингтон никога не се е движела единствено от сателитните снимки на Пентагона; тя винаги е била подчинена на вътрешнополитическия цикъл и бюджетните таблици. Според данни, разпространени от CBS News, до 16 октомври разходите на Съединените щати за военните операции и поддържането на групировката в Близкия изток са набъбнали до 47,1 милиарда долара. Тази сума обаче е само върхът на айсберга. В нея не влизат средствата за възстановяване на поразената американска база и логистична инфраструктура в региона, нито косвените загуби от износването на военноморския флот в Червено море и Персийския залив.

Когато сметката мине 47 милиарда, въпросът в Белия дом вече не е идеологически, а чисто технически. Американският военнопромишлен комплекс произвежда ракети за системите „Пейтриът“ (Patriot) и „Таад“ (THAAD), както и крилати ракети „Томахоук“ (Tomahawk), с темпове, които отстъпват на разхода им при интензивен обстрел. Твърди се, че именно изчерпването на складовите наличности налага принудителна оперативна пауза. Предупрежденията на Вашингтон към монархиите от Персийския залив за готвена краткосрочна, но масирана кампания след междинните избори за Конгрес на 3 ноември изглеждат като опит за извличане на максимален политически дивидент преди влизането в зимния сезон. Но дали Пентагонът разполага с необходимия ресурс за втори рунд без да оголи тихоокеанското направление?

Доналд Тръмп залага на познатата тактика на максималния натиск (същата, която през 2018 г. доведе до едностранното излизане на САЩ от Съвместния всеобхватен план за действие). Според коментатори в американския печат, президентът настоява, че може да сложи край на сблъсъка с едно решение, но поставя условие за пълно разоръжаване на иранската ядрена програма. Подобна реторика върши работа пред избирателите в щатите от Средния запад преди 3 ноември, но в Техеран тя се чете по съвсем различен начин. Иранското ръководство има горчивия опит от преговорите през последните десет години: всяка отстъпка, направена под дулата на самолетоносачите, се възприема от Вашингтон не като крайна точка, а като база за следващото искане.

Капанът на последователността и дипломацията в Доха

В дипломацията дяволът не е в принципите, а в графика на изпълнението. По информация на Ройтерс и изданието Axios, посредниците от Катар се опитват да прокарат проект за седемдневни последователни стъпки за изграждане на доверие, подкрепени от група държави гаранти. На хартия схемата изглежда рационално. На практика тя се сблъсква с фундаментално недоверие между страните.

Позициите са огледални и напълно несъвместими в своята поредност:

  • Вашингтон изисква незабавно спиране на обогатяването на уран, допускане на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до всички подземни обекти (включително в Натанз и Фордо) и ограничаване на ракетния арсенал. Едва след верификация на тези действия Белият дом би обсъдил облекчаване на режима.
  • Техеран настоява за обратното: първо вдигане на морската блокада, премахване на санкциите върху износа на суров петрол и реално размразяване на иранските валутни резерви в чуждестранни банки.

Според източници на Ройтерс, един ирански представител директно е определил западния вариант на документа като неприемлив, докато друг е уточнил, че текстът все още се анализира. В същото време Анадолската агенция съобщи на 28 октомври, позовавайки се на изявления на външния министър Абас Арагчи, че Иран подготвя ускоряване на собствен седемдневен план. Арагчи е опитен дипломат (бивш главен преговарящ по ядрената сделка от 2015 г.) и прекрасно разбира, че приемането на американския график без твърди финансови гаранции означава доброволно разоръжаване. За Техеран съществува и друг, чисто военен риск: ако приемат едномесечно примирие или преговорен маратон без вдигане на блокадата, това време ще бъде използвано от САЩ и Израел за попълване на боеприпасите и прегрупиране на ударните групировки.

Ормузкият проток като глобален прекъсвач

Когато в западните анализи се говори за морската блокада на Иран, често се пропуска реципрочният лост на Техеран. Ормузкият проток (теснината между Оманския и Персийския залив, широка едва 39 километра в най-тясната си част) е артерията, през която минава около една пета от световния търгуван петрол и огромни обеми втечнен природен газ от Катар.

Техеран обвързва възстановяването на нормалното корабоплаване директно с прекратяването на американските опити за задушаване на собствения му износ (основно през терминала на остров Харг). Всяко изостряне в този тесен морски коридор удря незабавно по цените на застраховките „военни рискове“ за танкерите (които при предишни кризи скачаха десетократно за броени часове). Ако Вашингтон реши да атакува иранска енергийна инфраструктура след 3 ноември, ответният удар няма да се ограничи до военни бази. Цената на барел суров петрол сорт „Брент“ може да надхвърли психологическите граници за дни, което би предизвикало инфлационен шок в Европа и Азия. И тук възниква противоречието в американската стратегия: Белият дом иска да накаже Иран икономически, но не може да си позволи скок на цените на горивата, който би сринал собствените му икономически показатели.

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