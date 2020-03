/Поглед.инфо/ Коронавирусът вече тласка световната икономика към рецесия. А Русия добави гориво към огъня, като започна война с цените на петрола, твърдят западните анализатори. Години наред тя чакаше възможност да нанесе удар върху американската икономика, а сега имаше възможност. Самата тя ще изпита трудности, но все пак Русия е твърдо на крака.

Саудитският крал Салман дори лично се обади на руския президент Путин, когато през февруари стана ясно как огнището на коронавирус се отразява на цените на петрола. Цената на барел петрол падна, тъй като все повече и повече фабрики бездействат и доставките се забавят. Спешно беше да се направи нещо.

Но Путин не обърна внимание, пише Financial Times. Вместо това той предизвика истинска ценова война. И въпреки че за Русия също няма да е лесно, руснаците са сигурни, че си заслужава.

Факт е, че Русия видя възможност да нанесе удар върху американската икономика като цяло и по-специално върху американските производители на шистов нефт, разказаха пред Financial Times три източника с информация за неуспешните преговори между Русия, Саудитска Арабия и страните производители на нефт от ОПЕК.

Коронавирусът вече тласка световната икономика към глобална рецесия. И поради войната с цените на петрола, този процес ще се влоши. Това е като борба с петли по ръба на пропастта.

Преговорите в петък, целта на които беше да се споразумеят за намаляване на производството на петрол, за да се предотврати спад на цените, се провалиха. В понеделник цените на петрола паднаха толкова рязко през целия ден, тъй както не са падали от 1991 г. насам. Глобалната икономика се разклати, а индексът OMX Copenhagen 25 претърпя най-лошия спад в своята история.

Но на малко места по света всичко изглежда толкова драматично, както това сеслучва в Москва: рублата падна до най-ниското си ниво от четири години, а най-голямата банка в Русия - Сбербанк, моментално загуби една четвърт от пазарната си стойност.

Известният коментатор на Financial Times Гидиън Рахман набързо заключи в Twitter, че ниските цени на петрола могат да доведат Путин до фалит. В крайна сметка Русия получава над 70% от приходите от износ на нефт и газ.

Нефтът и газът представляват 70% от руския износ и над 50% от държавните приходи. С цените на петрола на това ниво Путин ще се разпадне.

- Гидиън Рахман (@gideonrachman) 9 март 2020 г.

Но след 17 минути той трябваше да отстъпи и да признае, че едва ли става въпрос за грешка на Путин. Всъщност Русия се готви за подобна ситуация от години.

Русия стои твърдо на крака

Светът за последно преживя войната с цените на петрола през 2014 г., когато САЩ започнаха сериозно да добиват шистов нефт и Канада започна да разработва своите катранени пясъци.

Цената на петрола се е удвоила повече, опустошавайки руските валутни резерви. Но тази криза тласна и страната да се развива в нова посока - и сега тя може да се възползва от нея.

Първо, през последните няколко години Русия внимателно възстановява валутните си резерви: сега те възлизат на 570 милиарда долара срещу 350 милиарда, които бяха в началото на последната ценова война, пише журналистът Леонид Бершидски от финансовото издание Bloomberg. „Виждате изявления от типа „на това ценово ниво, Путин ще фалира. Да, ще отиде по дяволите“.

You've seen some takes along the lines of "at this price level, Putin goes bust." Like hell he does.

— Leonid Bershidskiy (@Bershidsky) March 9, 2020

Второ, сега Русия е много по-малко зависима от вноса, отколкото тогава, защото нейните компании имат по-малък дълг в чуждестранна валута. Всичко това означава, че Русия може да оцелее при девалвацията на рублата сравнително безболезнено и по този начин да издържи на ценовата война.

Ниските цени на петрола без съмнение ще навредят на Русия и дори могат да забавят някои от основните национални проекти, които Путин е на път да стартира.

Но има признаци, че Русия има по-значителна цел.

Наранявайте врага

Някои американски нефтени компании за шисти са на прага на фалит. Ако цената на петрола, която вече не покрива производствените им разходи, спадне още по-ниско, те ще пострадат значително.

Освен това Москва вероятно е уморена да наблюдава как американските компании печелят от високите цени на петрола, поддържани от Русия, Саудитска Арабия и ОПЕК.

Освен това Русия очевидно беше подтикната от подобно решение от американските санкции, които наскоро удариха газопровода Северен поток-2 и някои поделения на най-голямата руска петролна компания Роснефт.

"Путин планира това и се подготви", туитира Леонид Бершидски. - Той удари в най-неподходящия момент САЩ, Саудитска Арабия и цялата световна икономика. Русия ще може да преживее икономическите проблеми, а вината ще бъде прехвърлена върху американците, арабите, коронавирусът и Бог знае кой още. "

Putin planned and prepared for this. He struck at the worst moment for the U.S., the Saudis and the global economy as a whole. Russia can take the economic plain and blame it on Americans, the Arabs, the coronavirus and God knows whom else.

— Leonid Bershidskiy (@Bershidsky) March 9, 2020

Превод: Поглед.инфо

