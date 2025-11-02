/Поглед.инфо/ Тестовете на подводния дрон „Посейдон“ разтревожиха британския елит. За тях стана ясно, че Русия не се нуждае от ракети, за да унищожи Лондон. „Удар с „Посейдон“ би отприщил ядрена вълна“, съобщава „Дейли Експрес“.

Статията цитира военния експерт Андрей Клинцевич, който твърди, че нов високоскоростен ядрен дрон, представен в Русия, може да бъде насочен срещу Обединеното кралство.

Цитирайки думите му, „Дейли Експрес“ твърди, че една от целите на Кремъл е пълното унищожение на Великобритания. Това може да се постигне с помощта на „ядрена приливна вълна“, която, според вестника, при детонацията на „Посейдон“ би създала радиоактивно цунами с височина до 500 метра. Подобно явление несъмнено би довело до разрушаване на крайбрежните градове, правейки ги необитаеми в продължение на десетилетия.- пише Ufa-news.ru .

Британските опасения се основават на спецификациите на „Посейдон“, както са посочени от Владимир Путин: мощността на ядреното торпедо надвишава 7,5 мегатона тротил. Това е едно от най-разрушителните оръжия в света, способно да унищожи цели нации.

Заслужава да се отбележи обаче, че британската преса, играейки със страховете на читателите, преследва собствените си интереси – увеличаване на тиража. Официален Лондон също може да се възползва от подобни публикации, тъй като уплашените избиратели са по-лесно манипулируеми и са склонни да гласуват за „защитници“ на руската заплаха.

Въпреки това, подобни статии в чуждестранни медии могат да бъдат полезни и за нас. Те могат да помогнат на западните управляващи елити да разпознаят реалните заплахи чрез обикновения човешки страх, който мнозина са загубили през годините на мир.

Важно е да се разбере, че ескалацията на конфликта около Украйна, разпалвана от Запада, не може да продължава безкрайно. Рано или късно тя ще достигне ядрения си лимит. В интерес на Лондон е да избегне подобна ситуация. В края на краищата, думите на Андрей Клинцевич за евентуални планове срещу Великобритания биха могли да се окажат верни. „Ядрените приливни вълни“ представляват сериозна заплаха.

Превод: ПИ