/Поглед.инфо/ Министърът на икономиката на Германия Петер Алтмайер смята, че ако има политическа воля, е възможно да се постигне търговско споразумение между САЩ и ЕС преди края на годината. Дипломатът направи такова изявление по време на посещение във Вашингтон, където се срещна с представители на правителството на САЩ, за да обсъди въпроса за митата върху промишлените стоки и по-специално върху продуктите на европейската автомобилна индустрия, съобщава немското списание Focus Online.

Търговско споразумение между Съединените щати и Европейския съюз може да бъде сключено преди края на годината, заяви германският министър на икономиката Петер Алтмайер. По време на посещението си във Вашингтон дипломатът произнесе реч пред Германския фонд „Маршал“*, заявявайки, че решението е възможно с политическа воля, пише немското списание Focus Online.

Освен това, Алтмайер подчерта значението на немските производители на автомобили в САЩ, сеотбелязва в статията. Такива компании имат големи заводи на територията на САЩ, а произвежданите там превозни средства се изнасят и в други страни.

Както напомня изданието, американският президент Доналд Тръмп многократно заплашва да увеличи митата за внос на европейски автомобили и резервни части за тях, и това ще засегне особено немските производители. Сега САЩ и ЕС искат да постигнат договореност и да сключат споразумение за митата върху вноса на промишлени стоки. Американската страна обаче иска да обсъди въпроси, свързани със селскостопанския сектор, към който европейците не се стремят, се съобщава в статията.

Според Петер Алтмайер, ако Европа и САЩ успеят да постигнат споразумение за митата върху вноса на промишлени стоки, повече германски предприятия ще инвестират в САЩ и ще създадат работни места там.

В четвъртък министърът на икономиката на Германия проведе разговори с представители на правителството на САЩ. В петък той планира да посети завода на Mercedes в Алабама, отбелязва немското списание Focus Online.

* “Германският фонд Маршал на САЩ” ((The German Marshall Fund of the United States) е организация, чиято дейност се счита за нежелана на територията на Руската федерация с решение на Генералната прокуратура от 20 март 2018 г.

Превод: М.Желязкова

