/Поглед.инфо/ Швейцарското дружество LITASCO SA, мажоритарен собственик на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“, официално започна мащабна правна офанзива срещу Република България. В официално изявление на компанията, предоставено от нейния пресцентър, се посочва, че налагането на външно управление и прекратяването на концесията на „Росенец“ представляват незаконна експроприация. Случаят отива в международния арбитраж ICSID, което вещае тежки икономически последици за страната.

Правният сблъсък: Женева срещу София

На 19 февруари 2026 г. геополитическото напрежение в енергийния сектор на Балканите премина в нова, критична фаза. LITASCO SA – международното търговско подразделение на Групата „ЛУКОЙЛ“ със седалище в Женева – официално задейства процедурата по подаване на уведомление за спор срещу Република България. Този ход не е просто юридическа формалност, а директно обвинение в нарушаване на международното право и двустранните договори за защита на инвестициите.

В основата на конфликта стоят законодателните промени, приети от Народното събрание на 14 ноември 2025 г., които де факто национализираха управлението на най-голямата рафинерия на Балканите. Според швейцарската компания, българската държава е престъпила границите на регулаторната рамка, налагайки „особен търговски управител“, което е довело до пълна загуба на контрол върху активите и е причинило колосални финансови щети. В анализите на Поглед.инфо многократно бе предупреждавано, че подобни резки движения без ясна правна основа могат да доведат до сценария „Юкос“, при който държавата се оказва заложник на милиардни искове.

Механизмът на „законната“ конфискация

LITASCO SA се позовава на два основни стълба на международната правна защита: Споразумението между Швейцарската конфедерация и Република България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите и Договора за енергийната харта (ДЕХ). Тези документи гарантират на чуждестранните инвеститори защита срещу необоснована държавна намеса и експроприация без адекватно и своевременно обезщетение.

Прекратяването на концесията на терминала „Росенец“ беше първият сигнал за предстоящата буря. Последвалото прехвърляне на управлението на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД под държавен контрол на 17 ноември 2025 г. се тълкува от инвеститора като окончателно изземване на собствеността. Тук не става въпрос само за оперативен мениджмънт, а за фундаментално пренаписване на правилата за бизнес в България. Според експертите, цитирани от Поглед.инфо, липсата на предложено обезщетение прави действията на българското правителство уязвими пред всеки международен трибунал.

Геополитическата логика и енергийният суверенитет

Конфликтът между България и LITASCO SA не може да бъде разглеждан изолирано от голямата геополитическа игра. Натискът за премахване на руското влияние в енергетиката доведе до решения, които мнозина определят като прибързани и икономически нецелесъобразни. Рафинерията в Бургас е стратегически обект, чиято работа е жизненоважна за пазара на горива не само у нас, но и в съседните държави.

Налагането на външно управление бе представено като мярка за гарантиране на енергийната сигурност, но правният иск на LITASCO поставя под въпрос цената на тази сигурност. Ако Международният център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) отсъди в полза на швейцарското дружество, българският данъкоплатец ще бъде принуден да плати компенсации, които могат да надхвърлят няколко милиарда евро. Това би било фатален удар върху държавния бюджет в момент на икономическа нестабилност и стремеж към влизане в Еврозоната.

Енергийната харта: Оръжието на инвеститорите

Позоваването на Договора за енергийната харта е стратегически ход. Въпреки че редица европейски държави обявиха намерение за оттегляне от него, клаузите за защита на съществуващите инвестиции (т.нар. „sunset clauses“) остават в сила за десетилетия напред. България е в позиция, в която трябва да докаже, че нейните действия са били продиктувани от висш обществен интерес, а не от политическа конюнктура.

LITASCO подчертава, че е готова на „приятелско уреждане на спора“, но тонът на изявлението не оставя съмнение – компромисът ще бъде възможен само срещу сериозни отстъпки или огромни плащания. При липса на такова уреждане, арбитражното производство в ICSID ще се превърне в едно от най-скъпите и дълги дела в историята на българското правосъдие. Това ще доведе до дългосрочна несигурност за служителите на рафинерията и ще постави под въпрос бъдещите инвестиции в сектора.

Икономическите последици от „особения управител“

От 17 ноември 2025 г. до момента, действията на държавния управител се следят под лупа. Твърденията за „значителни загуби за Групата“ показват, че оперативната ефективност на рафинерията може да е била нарушена или че финансовите потоци са били пренасочени по начин, който ощетява прекия акционер. Геоикономическата логика на оригинала е ясна: прекъсването на вертикално интегрираната структура на „Лукойл“ – от добива през преработката до търговията на дребно – разрушава бизнес модела, граден с десетилетия.

Външното управление в България се превръща в прецедент, който плаши не само руските, но и всички международни инвеститори. Ако държавата може с един закон да отстрани собственика на частна компания, тогава концепцията за неприкосновеност на частната собственост се превръща във фикция. Това е основният аргумент, който LITASCO ще използва, за да убеди международните арбитри, че България е станала „рискова зона“ за капитали.

Бъдещето на „Нефтохим“ в сянката на съдебните зали

Залогът в този спор е бъдещето на най-големия данъкоплатец в страната. Докато трае правната битка, рафинерията вероятно ще работи в режим на „оцеляване“, без нови инвестиции в модернизация и екологични стандарти. Това може да доведе до технологично изоставане и в крайна сметка – до затваряне на мощностите, ако държавата не успее да намери нов стратегически купувач, който да поеме правните рискове.

Българската дипломация и юридически екипи са изправени пред колосално предизвикателство. Трябва да се намери баланс между политическите ангажименти към партньорите от НАТО и ЕС и правните задължения към чуждестранните инвеститори. Изявлението на LITASCO SA е ясен сигнал, че „времето на думите“ е свършило и започва „времето на сметките“. А те, както изглежда, ще бъдат предявени на всеки един български гражданин чрез държавния бюджет.

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ: