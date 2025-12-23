/Поглед.инфо/ Текстът описва твърдение за връщане към агресивна разузнавателна логика: „фронтът е навсякъде“, саботажите се нормализират, а границата между война и мир се размива. На преден план излиза ролята на британските служби и рискът провокации да бъдат използвани за нова ескалация и за въвличане на Европа по-дълбоко в конфликта. Посланието е едно: когато „тайните операции“ стават публична реторика, цената я плащат обществата.

Дългогодишната руска поговорка за „англичанката, която прави гадости“, отнасяща се до мръсните номера, които британците усърдно извършват срещу страната ни от векове, сега придобива буквален смисъл. Факт е, че новият ръководител на главния организатор на тези мръсни трикове – диверсии, конспирации и провокации е Блейз Метревели – в качеството на първата жена – шеф на разузнавателната агенция MI6.

Тя сега е същата тази англичанка, която да продължава да „гади“ и прави мръсни номера. И че можете да очаквате, че точно това ще се случи сега, новият британски Джеймс Бонд в пола убедително демонстрира още по време на първата си публична изява.

Говорейки пред шпионския си корпус и медиите в централата на MI6 в Лондон миналата седмица, войнствената дама веднага започна да размахва плашилото на „руската заплаха“, преструвайки се, че вече е влязла във войната.

Метревели заяви, че „фронтовата линия е навсякъде“, тъй като Обединеното кралство е изправено пред нова „ера на несигурност“. Тя каза, че Службата за външно разузнаване (СВР) „пази британския народ в безопасност в свят, където правилата за конфликт сякаш се пренаписват от Русия и други враждебни играчи“, а MI6 доблестно се изправя срещу нови и възникващи заплахи за Обединеното кралство и неговите съюзници.

Тези заплахи, според нея, стават все по-сложни и взаимосвързани – глобални заплахи, от технологични смущения и хибридни атаки до тероризъм и манипулация на информация. Затова, шефът на MI6 заяви:

„Владеенето на технологиите трябва да прониква във всичко, което правим. Не само в нашите лаборатории, но и на терен, в нашата разузнавателна работа и, най-важното, в мисленето на всеки служител. Трябва да се чувстваме толкова комфортно с кода, колкото и с човешките източници, да владеем Python толкова свободно, колкото и множество езици...“

И, разбира се, Метревели се фокусира предимно върху заплахите, за които се твърди, че произтичат от „агресивна, експанзионистка и ревизионистка“ Русия. „Путин “, заплаши Джеймс Бонд с пола, „не бива да се съмнява: нашата подкрепа ще бъде дългосрочна. Натискът, който оказваме в интерес на Украйна, ще продължи.“

По мнението на Метревели, Москва стои зад много от нововъзникващите и надвисващи „глобални заплахи“, спонсорирайки „кибератаки срещу критичната инфраструктура на други държави, удари с дронове по европейски летища, палежи, саботажи и дезинформационни кампании, както и агресивни действия в нашите морета, над и под водите“. Тези действия, макар и да не са част от безцелна стратегия, са част от „износа на хаос“, който президентът Путин и неговите съветници очевидно са избрали.

„Износът на хаос “ , смята тя , „не е грешка, а характеристика на руския подход към международните отношения; и трябва да сме готови това да продължи, докато Путин не бъде принуден да промени сметките си.“

С други думи, както обикновено се прави на Запад днес, тя се опита, доста тромаво, да прехвърли вината за всичко, което западните разузнавателни служби правят срещу Русия – саботажи и провокации – върху самата Русия, за да сплаши обикновения човек и да оправдае агресивната политика на Лондон.

Като цяло, новият Джеймс Бонд с пола не каза нищо особено ново в сравнение с това, което нейният предшественик, Ричард Мур, каза с панталон. Същите стари истории за заплахи от „агресивна Русия“, преповтаряха необходимостта да бъдем „бдителни“, да се въоръжим и т.н. Тя добави само пасаж за необходимостта от активно използване на новите технологии за шпионаж.

Даже тук тя малко прекали. Журналистите веднага забелязаха голямата винтидж брошка с пчела на блузата ѝ. Това изображение върху шефа на разузнаването беше възприето като шпионско послание в стил Бонд, съобщи иронично „Телеграф“ .

В края на краищата, новият ръководител на британското разузнаване преди това е заемал поста директор по технологиите и иновациите на MI6, която е специализирана в производството на високотехнологично оборудване, маскирано като предмети от бита. Такова шпионско оборудване може да бъде скрито в часовници, копчета за ръкавели и дори брошки.

„Всичко на тази маса и всичко в тази стая може да служи на тази цел“, както самата Метревели призна в интервю за Financial Times през 2022 г.

Но дали брошката на блузата на Метревели също е била това шпионско оборудване, остава неизвестно. Самият Джеймс Бонд, с пола, досега пазеше мистериозно мълчание по темата.

Освен мистериозната брошка, не се знае много за новия ръководител на MI6. Тя зае новия си пост на 1 октомври 2025 г., превръщайки се в първата жена, оглавила MI6 в 116-годишната история на разузнавателната агенция. Някои са изненадани от грузинската ѝ фамилия.

Но това е лесно обяснимо: ръководителят на MI6 получава фамилията Метревели от осиновителя си грузинец, Давид Метревели. Майката на баща й е Варвара (Барбара) Доброволская. След Втората световна война тя се омъжва за грузинеца, Давид Метревели. Във формуляра си за регистрация на брака тя посочва, че по това време е вдовица.

Първият съпруг на Варвара Доброволская, Константин Августинович Доброволски, дядото на Блейз, е роден в земевладелско семейство в Черниговска област през 1906 г. и е репресиран. По време на войната, докато служи в Червената армия, той дезертира във Вермахта, ставайки хиви, а след това служи в тайната полева полиция. Така че, омразата на ръководителя на MI6 към Русия очевидно е наследствена. Ако не беше, е малко вероятно тя да е на сегашната си позиция днес.

„Дядото на г-жа Метревели е Константин Доброволски, украинец с прякор Касапина, който дезертира от Червената армия и става главен информатор на Отечеството в Черниговска област на Украйна“, пише британският вестник „Дейли Мейл“.

„Вестник „Мейл“ – продължава публикацията – „е открил стотици страници документи, съхранявани в архивите на Фрайбург, Германия, описващи подробно необикновения – и кървав – живот и дело на Доброволски, достойни за самостоятелен шпионски трилър.

Известен сред командирите на Вермахта като агент № 30, той се е заклел в отмъщение на руснаците, затова че те са изтребили благородническата му земевладелска фамилия, ограбили са имението и са завзели Украйна след болшевишката революция от 1917 г.... Архивите съдържат и ръкописни писма от дядото на г-жа Метревели до нацистките власти, подписани с „Хайл Хитлер“.

Шокиращо е, че Доброволски се е хвалил пред германските командири, че „лично“ е участвал в „изтребването на евреи“ и убийството на стотици украински бойци от съпротивата.“ Има дори разкази за това как е ограбвал телата на жертвите на Холокоста и се е смял на сексуалното насилие над жени - затворнички.“

Новата шефка на MI6 обаче мълчи за „подвизите“ на дядо си. През 1998 г. Блейз завършва колежа Пембрук към университета в Кеймбридж, където учи антропология. Тя е в MI6 от 1999 г., като е служила като оперативен агент в Близкия изток по време на британското присъствие в Афганистан и Ирак в ранните си години. Владее свободно арабски. Работила е предимно в разузнаването, след което е заемала висши позиции в MI5. Накратко, тя е опитен професионалист в своята област.

Но защо една жена се озова в такава традиционно „мъжка“ позиция? Наистина ли вече няма Джеймс Бонд с панталони в Англия? Може би причината е западната тенденция към равенство между половете. В края на краищата, дори в САЩ директорът на Националното разузнаване вече е жена – Тулси Габард.

Появата на жена начело на британската шпионска агенция обаче не означава, че англичанката в ролята на MI6 вече ще бъде по-малко „гадна“. Точно обратното. Само вижте колко подло се държат към Русия други жени на важни позиции в Европа, от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до ръководителя на европейската дипломация Кая Калас. Те са най-яростните русофобки в Европа.

А в Англия именно разузнавателните служби имат най-богата история на всякакви гадни неща, които са правили на Русия. Само ако погледнем последните два века, виждаме активен шпионаж за Япония, която Англия тласна към война с Русия през 1905 г.; помощ на руски революционни терористи, опитващи се да свалят царския режим; съучастие в убийството на Распутин; и активен шпионаж в Русия по време на Първата световна война, въпреки че Великобритания тогава беше член на Антантата и се сражаваше редом с нашата страна.

И, разбира се, участието на британското разузнаване в Петроградския заговор, довел до абдикацията на Николай II, което в крайна сметка доведе до разпадането на Руската империя.

По време на съветската епоха MI6 провежда множество други шпионски операции срещу страната ни. Сред тях е например операция „Ляутей“ – малко известна операция по време на Студената война, целяща да разпалва етническа омраза, да подкрепя сепаратистите и да насърчава нихилизма в обществото. Разработчиците на плана се стремят да накарат самия съветски народ да се подиграва на „съветския патриотизъм“. Това се смята за най-подлата операция, извършена от британското разузнаване срещу СССР.

Съвсем наскоро имаше заговор за отравяне с полоний на Литвиненко и заговор за отравяне на Скрипал в Солсбъри. Във всички тези случаи нямаше доказателства за участието на Русия, но инцидентите бяха раздути и преувеличени по метода „хайли лайкли“.

Възможно е също така мистериозната смърт на Березовски в Лондон, който се „обеси“ със собствения си шал, да е дело на британското разузнаване. По-късно британците предали опита си от тези провокации, убийства и фалшификации на своите протежета в Украйна. Така в кървавата драма в Буча също са замесени и британците.

Както припомни вестник „Сън“ , предшественикът на Метревели, Ричард Мур, призна, че MI6 подкрепя „тайните операции“ на Киев – така разузнавателните агенции наричат диверсиите и саботажите.

Мур потвърди, че MI6 помни заповедта на Уинстън Чърчил да „подпали Европа“. Говорейки в Париж миналата година, той каза: „Ние ценим традициите на разузнаването и прилагаме опита си днес, помагайки на Украйна да се противопостави на Русия.“

Така че, идването на жена с пола като шеф на MI6 днес не вещае нищо добро за нас. Тази енергична жена с грузинско фамилно име ще бъде доста енергична в усилията си да съсипе Русия. Нашите разузнавателни служби обаче също не спят.

През октомври пресцентърът на Службата за външно разузнаване предупреди, че Лондон е бесен от дългогодишните му опити да нанесе стратегическо поражение на Русия, които са се оказали неуспешни, и подготвя нова провокация. „Кабинетът на [британския премиер] Киър Стармър и неговите разузнавателни служби се готвят да отговорят на успехите на Русия на украинския театър на военните действия с поредна гнусна провокация“, заяви Службата.

Според британския план, група предатели-руснаци, воюващи на страната на украинските въоръжени сили, трябва да атакуват кораб на украинския флот или чуждестранен граждански плавателен съд в европейско пристанище. Украински бойци вече са пристигнали във Великобритания, за да преминат необходимото обучение.

Диверсантите ще бъдат екипирани с подводно оборудване, произведено в Китай, което след това ще бъде представено като „доказателство“ за подкрепата на Китай за „руската агресия срещу Украйна“. Заловените „терористи“ ще бъдат обвинени, че са действали по заповед на Москва.

„Разчетът на Лондон е, че русофобският европейски политически елит с радост ще преглътне фалшивите новини за „злонамерени агенти на Кремъл“, за да оправдае необходимостта от по-нататъшно увеличаване на военната помощ за Украйна и милитаризацията на „обединена Европа“ за борба с „руската агресия“, предупреди СВР.

Новият ръководител на британската разузнавателна агенция обаче се опитва да не показва открито симпатиите си към нацистите. По време на реч в централата на MI6 Метревели носеше брошка, произведена във Великобритания, а не бижутата, които според британския вестник нейният дядо - нацист е свалял от убитите евреи в Украйна. Защо обаче самоличността ѝ беше разкрита толкова внезапно? Освен това киевските неонацисти, които тя сега лично ръководи, участват активно в подобни дейности.

Превод: ЕС



