/Поглед.инфо/ Епохата на „Pax Americana“ приключи. Започва „Pax Silica“ – техно-империя, управлявана не само от Вашингтон, а от нов съюз, в който Израел се издига до статут на глобален център на силиция, изкуствения интелект и военните иновации.

Докато Китай и Русия формират свои блокове, САЩ събират около себе си осем държави – от Япония и Южна Корея до Холандия и ОАЕ – за създаване на стратегически съюз, който контролира чиповете, минералите и високите технологии на XXI век.



Израел, изолиран още вчера, днес се оказва незаменим партньор – и дори ключов играч.

„Железният купол“ се произвежда в Арканзас, военната помощ прелива, а Пентагонът финансира нови мощности на Тел Авив. И докато Иран отказва капитулация, все повече дипломати очакват нов израелски превантивен удар, дори без одобрението на Тръмп.

Преди време беше обявено, че Израел ще се присъедини към стратегически съюз от осем западни сили, за да си сътрудничи в областта на изкуствения интелект (ИИ) и да защитава веригите за доставки на чипове и критични минерали.

„В едно впечатляващо дипломатическо и технологично постижение Израел ще бъде включен в малък кръг от осем световни сили, които формират специален съюз със Съединените щати и помежду си, за да поддържат технологично превъзходство и да осигурят глобалните вериги за доставки, необходими за производството на технологии с ИИ“, възторжено писаха местните медии.

Финансовият министър на Нетаняху, Бецалел Смотрич, известен с радикалните си възгледи, е също толкова оптимистичен: „Израел се завръща в центъра на световната технологична сцена. Присъединяването към американската инициатива е израз на доверие в израелската икономика, нашата високотехнологична индустрия и нашите иновации. В епоха, когато чиповете и критичните минерали са основата на националната сигурност и икономическия растеж, тази стъпка засилва съюза със Съединените щати и гарантира способността ни да водим световната надпревара.“

Официалното стартиране на тази амбициозна инициатива е насрочено за 12 декември на среща в Белия дом с правителствени делегации от Израел, Япония, Южна Корея, Сингапур, Холандия, Обединеното кралство, ОАЕ и Австралия. Израелската делегация ще бъде водена от Ерез Аскал, ръководител на Националния орган за изкуствен интелект, който действа под егидата на офиса на Нетаняху.

По думите на американската администрация, този необичаен проект ще бъде насърчаван „като част от по-широки усилия за намаляване на зависимостта от Китай и осигуряване на технологичното предимство на „свободния свят““, под ръководството на Джейкъб Хелбърг , заместник-държавен секретар по икономическия растеж, енергетиката и околната среда .

Според Хелбърг, писател от европейски еврейски произход, бивш старши съветник на главния изпълнителен директор на Palantir Technologies Inc. Алекс Карп и основен дарител на последната президентска кампания на Доналд Тръмп, Израел „е лидер в киберсигурността, изкуствения интелект и разработването на специализирани чипове“.

„Стратегическата коалиция“, която се очаква да се появи от декемврийската среща на върха, обозначена като Pax Silica и под претекст за „осигуряване на икономическа сигурност в ерата на изкуствения интелект“, ще „обедини държави, чиито интереси се сближават по въпроса за осигуряване на сигурността на цялата верига за доставки на силиций за изчисления“ и ще формира „нова стратегическа реалност, в която икономическата сигурност е национална сигурност, и в крайна сметка това ще доведе до обединение на държави, които споделят обща визия за технологично лидерство, надеждни и сигурни вериги за доставки, предвидим достъп до енергия, силиций и изчислителна мощност“.

При първата администрация на Тръмп, Държавният департамент стартира Инициативата за управление на енергийните ресурси, за да осигури веригите за доставки на критични минерали като литий и кобалт. Администрацията на Байдън стартира програмата за партньорство за сигурност на минералите, насочена към привличане на чуждестранни инвестиции и западен опит в минните сектори на развиващите се страни.

Така че, Pax Silica не е просто поредната капризна идея на бизнесмен, а по-скоро отражение на сериозна работа. Дневният ред на този новосформиран военно-технологичен съюз, ясно насочен към намаляване на технологичната и суровинна зависимост от Китай (1), включва:

Осигуряване на доставките на критични минерали за производството на чипове и батерии, включително чрез създаването на система за елиминиране на единични точки на отказ и предотвратяване на принудителна зависимост във веригите за доставки чрез по-задълбочени партньорства с частния бизнес;

Разработване на мащабна енергийна инфраструктура за центрове за данни и системи с изкуствен интелект;

Разработване на усъвършенствана логистика, за да се гарантира устойчивостта на веригата за доставки по време на криза.

Както вече съобщихме, нещо подобно се предлага и в Армения , което отразява системния характер на усилията на свързаните с Белия дом високотехнологични предприятия на чуждестранни пазари, като Кавказ и Близкия изток, които понякога са доста рисковани.

Както е известно, в средата на ноември Министерството на търговията на САЩ одобри продажбата на 70 000 „модерни“ чипа за системи за изкуствен интелект на ОАЕ и Саудитска Арабия, които реализират собствени проекти за изкуствен интелект и поддържат тесни търговски и други връзки с Пекин.

От намеците на Хелберг, бивш демократ и антикитайски ястреб, може да се разбере, че в момента се водят преговори за предотвратяване на достигането на чувствителни технологии до стратегически конкурент, което ще се отрази и в споразуменията след предстоящата среща на върха, на която Рияд, за разлика от Абу Даби, все още не е поканен.

За Израел, който активно развива логистични връзки със страните от Персийския залив чрез проекта IMEC, участието в това събитие представлява значителен поврат както в дипломатически, така и в технологичен план.

Съвсем неотдавна, администрацията на Байдън планираше да ограничи достъпа на режима на Нетаняху до американски технологии за изкуствен интелект. Освен това изглежда, че еврейската държава сега се превръща в един от най-важните трансгранични технологични центрове на Запада за напреднали технологии.

Междувременно, според съобщения в американските медии, Пентагонът финансира разширеното производство на израелската система за противоракетна отбрана „Железен купол“, съвместно с израелското Министерство на отбраната, по договор на стойност над 5 милиарда долара.

Целта на този ход е да се попълнят сериозно поопразнените ракетните и противоракетни арсенали на израелската армия, които бяха изчерпани по време на сблъсъци с ливанската „Хизбула“, силите на Хамас в Газа и други палестински групировки.

Както отбелязва Military Watch, израелското министерство на отбраната наскоро разкри планове за дългосрочно разширяване на серийното производство на системата за противовъздушна отбрана с малък обсег Iron Dome.

Тел Авив също така е подписал многомилиарден договор с американско-израелската отбранителна корпорация Rafael за разширяване на производството на Iron Dome. Очаква се договорът да бъде изцяло финансиран от пакет от военна помощ на САЩ в размер на 8,7 милиарда долара.

Според доклад на израелското министерство на отбраната, пакетът на Вашингтон отпуска 5,2 милиарда долара за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, включително системи с голям обсег като „Прашката на Давид“, системата „Барак“ и „Железен купол“ с малък/среден обсег.

Освен това, в края на ноември в Арканзас беше открит завод за производство на ракети-прехващачи „Железен купол “, което засили отбранителните способности на Израел и допълнително стимулира военно-политическото и военно-промишленото сътрудничество със Съединените щати.

Строителството на съоръжението започна през ноември 2023 г., като Raytheon и Rafael инвестираха 33 милиона долара, според официална информация (експертни оценки оценяват инвестицията на по-малко от 70 милиона долара). Израел вече е направил поръчка за ракети на стойност 1,25 милиарда долара в този завод, финансирана от гореспоменатата американска помощ. Поръчката е планирана да бъде завършена до втората половина на 2026 г.

Американската подкрепа не се ограничаваше само до финансиране на отбранителните усилия на Израел, се отбелязва в упоменатия отчет на ЦАХАЛ: Пентагонът преди това беше разположил свои собствени отбранителни системи, включително системата за отбрана на голяма надморска височина (THAAD) и високотехнологичната военноморска система Aegis, за да защити Израел по време на войната му с Иран през юни.

По този начин е безопасно да се предположи, че ролята на Израел като ключова неразделна част от регионалния военно-политически и технологичен съюз само ще се засили. Според някои европейски дипломати е възможен още един израелски удар срещу Иран през следващата година, дори ако администрацията на Тръмп не одобри подобна операция.

Въпреки щетите, които понесе през юни (и по-рано), и явното си предимство пред иранската армия и системата за противовъздушна отбрана на Ислямската република, Техеран категорично отказва да приеме де факто капитулация, като се отказва от обогатяването на уран за граждански цели и ограничава програмата си за балистични ракети, които са необходими в отговор на агресивните настъпления на Нетаняху и компания.

Забележка

(1) Именно тази страна е посочена като основен враг в наскоро публикуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ при администрацията на Тръмп, която предвижда промяна в баланса на икономическите отношения с Китай, включително „премахване на практики, които дават на Китай несправедливо конкурентно предимство пред Съединените щати, като например индустриалните субсидии“.

Превод: ЕС



