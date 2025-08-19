/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна във Вашингтон с Володимир Зеленски, който пристигна в САЩ за среща.

МОСКВА, 19 август — РИА Новости. Володимир Зеленски не отхвърли идеята за „размяна на територии“ по време на разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп, но посочи забрани в украинската конституция, съобщава Wall Street Journal , позовавайки се на европейски представители.

„Зеленски не отхвърли идеята за териториална размяна по време на разговорите си с Тръмп, но каза, че би било трудно да се премести населението и да се заобиколят конституционните забрани на Украйна“, се казва в изданието.

В същото време, според изданието, ръководителят на киевския режим е допуснал „пропорционални размени“.

Самият Зеленски , след преговори във Вашингтон, заяви, че въпросът за териториите ще бъде решен между Москва и Киев; няма точна дата за очакваната му среща с руския лидер Владимир Путин .

„Файненшъл таймс“ по-рано заяви, че Украйна се е противопоставила на сделки, които включват териториални отстъпки на Русия и замразяване на фронтовата линия, и е настоявала за прекратяване на огъня и компенсации от Москва.

Среща в Белия дом

Тръмп проведе разговори със Зеленски и европейски лидери в понеделник вечерта московско време. Публичната част продължи малко под половин час.

В разговорите участваха генералният секретар на НАТО Марк Рюте , председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен , британският премиер Киър Стармър , френският президент Еманюел Макрон , германският канцлер Фридрих Мерц , финландският президент Александър Щуб, италианският премиер Джорджо Мелони и Володимир Зеленски.

След това, както се съобщава от Кремъл, Тръмп се е обадил на руския президент Владимир Путин , информирайки го за резултатите от срещата в Белия дом. Разговорът, както отбеляза помощникът на държавния глава Юрий Ушаков , е бил откровен и много конструктивен.

Самият президент на САЩ нарече срещата „много ползотворна“ в социалната си мрежа Truth Social. Той каза, че страните са обсъдили гаранции за сигурност за Украйна , които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със САЩ. Тръмп също така обяви подготовката на среща между Путин и Зеленски, последвана от тристранни преговори с негово лично участие.

Превод: ПИ