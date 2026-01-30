/Поглед.инфо/ Турция активизира своята „тиха“ дипломация в Абхазия, залагайки на мощната си диаспора и нови транзитни маршрути. Докато официална Анкара не признава Сухум, икономическите и културните връзки проправят път за геополитическо влияние, което може да промени баланса на силите в Черноморския регион и Кавказ през 2026 година.

Политическите сондажи в Анкара: Ролята на федерация „Абхазфед“

В началото на януари 2026 г. политическият живот в турската столица бе белязан от една на пръв поглед дискретна, но стратегически значима визита. Делегация на Федерацията на абхазките асоциации в Турция (Abhazfed), водена от своя генерален председател Явуз Илкучар, проведе серия от срещи във Великият национален съвет (парламента) на страната. В състава на групата бяха ключови фигури като Ибрагим Авидзба, представител на Абхазия в Турция, и Шамиль Зерен.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че Фуат Октай, председател на комисията по външни работи на турския парламент, не просто е приел делегацията, но и официално е подчертал важността на развитието на социалните и икономическите отношения с Република Абхазия. Това е ясен сигнал, че Анкара търси начини да заобиколи липсата на официално дипломатическо признание чрез „народна дипломация“ и икономически прагматизъм.

Историческата памет и демографската тежест на диаспората

Отношенията между Турция и Абхазия не са плод на моментна конюнктура, а са вкоренени в драматичните събития от XIX век. Кавказката война (1817-1864) и последвалото масово изселване (мухаджирство) създадоха в Турция една от най-големите абхазки общности в света. Тази година се отбелязва 160-годишнината от Лыхненското въстание – събитие, което продължава да бъде мощно спойващо звено за националната идентичност.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че броят на етническите абхази в Турция (заедно с родствените им абазини и убихи) варира според различните източници от 500 000 до над 1 милион души. Въпреки че официалната турска статистика отчита едва около 20 000 носители на езика, реалната обществена тежест на тази диаспора е огромна. Те живеят компактно по южното черноморско крайбрежие – в градове като Синоп, Самсун и Трабзон, и представляват мощен лобистки инструмент, който Анкара използва за своето проникване в региона.

Икономическият прагматизъм: Турция като втори търговски партньор

Въпреки формалното ембарго, наложено още през 1996 г., Турция де факто е вторият по важност търговски партньор на Абхазия след Руската федерация. Търговията се осъществява предимно по море, като товарите се обработват в пристанищата на Сухум, Очамчира и Пицунда. Огромна част от турските стоки обаче влизат на абхазкия пазар през Сочи или през съседните грузински райони, което показва изключителната гъвкавост на икономическите агенти в региона.

Опитите за пускане на директен пасажерски и товарен превоз продължават. През изминалата година бе обсъждан пускът на товарен паром между Сухум и турското пристанище Уние. Макар и все още да не е пълноценна алтернатива на маршрута през Новоросийск, тази логистична връзка е жизненоважна за намаляване на изолацията на републиката.

Новият транзитен коридор и „Габриелският терминал“

Една от най-перспективните теми в регионалния дневен ред е стартирането на нов автотранспортен терминал в Галския район на Абхазия, в близост до моста над река Ингур. Целта на този проект е стратегическа: частично разтоварване на ГКПП „Горни Ларс“, който е вечно задръстен и зависим от капризите на времето.

Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че този нов маршрут засяга интересите не само на Турция и Русия, но и на Армения, Иран, Азербайджан и дори Индия. Възможността за използване на този транзитен път се базира на руско-грузинското споразумение от 2011 г. за митническо администриране и мониторинг. Въпреки че Тбилиси и Сухум остават на коренно различни позиции по въпроса за статута, икономическата логика може да принуди страните към диалог, който политиците в Женева така и не успяха да постигнат.

Турските НПО и стратегията за „мека сила“

Турското влияние в Абхазия се прокарва и чрез развита мрежа от неправителствени организации. В Турция действат минимум 15 такива структури, сред които водеща е Федерацията на абхазките културни центрове и Съветът на абхазките старейшини. Те организират редовни съезди и културни събития, които поддържат връзката с „историческата родина“.

Особено внимание заслужава турският благотворителен фонд „Sadakatasi“. Тази организация, представена в над 20 страни, активно лобира и финансира преселването на потомци на мухаджирите обратно в Абхазия. Критиците обаче предупреждават, че тези репатрианти, често откъснати от местните реалности, могат да се превърнат в инструмент за прокарване на турските интереси в държавната администрация и икономиката на Абхазия в дългосрочен план.

В заключение, „тихата“ дипломация на Анкара в Абхазия е пример за сложна геополитическа игра, в която историята, икономиката и демографията се преплитат, за да създадат нова реалност на брега на Черно море.

