/Поглед.инфо/ Държавната петролна компания на Обединените арабски емирства е превърнала военната блокада на Ормузкия проток в източник на свръхпечалби. Според публикации в американския печат Абу Даби организира нощни танкерни конвои под прикритието на военноморските сили на Съединените щати, изкупува иракски петрол с огромни отстъпки и го претоварва в открито море. Въпреки над двадесет нападения срещу нейни кораби и ранени екипажи, компанията отчита скок на нетната си печалба до 1,42 милиарда долара.

По публикации на „Уолстрийт Джърнъл“ и „Ей Би Си Нюз“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Счетоводството на риска в Персийския залив

Когато на 28 февруари Техеран затвори Ормузкия проток в отговор на съвместната въздушна кампания на Съединените щати и Израел, пазарните анализатори предвидиха пълен колапс на регионалния износ. Девет месеца по-късно сухите счетоводни отчети в Абу Даби показват точно обратното. Държавната петролна компания на Обединените арабски емирства е увеличила нетната си печалба от танкерни операции за първите девет месеца на годината до 1,42 милиарда долара, при положение че за същия период на миналата година тази сума е била едва 122 милиона долара.

Скок от над единадесет пъти в условията на открит военен конфликт не се дължи на пазарна случайност, а на хладнокръвна логистична пренастройка. Според информация на вестник „Уолстрийт Джърнъл“ държавният енергиен гигант на Емирствата тихо е поел функциите на основен совалков превозвач в зоната на бойните действия. Докато чуждестранните корабособственици и застрахователни синдикати от Лондон прекратиха обслужването на маршрутите през теснината между Оман и Иран, Абу Даби пусна в действие собствения си специализиран флот.

Никой в региона не прави подобни стъпки от алтруизъм към световната икономика. В момента, в който търговското корабоплаване замря, цената на навлото и застрахователните премии за военен риск скочиха до нива, при които единствено държавно обезпечен оператор може да оперира. ОАЕ разполагат както с капитал, така и с политическо прикритие от Вашингтон, което превръща всеки преминал курс в чист монополен приход.

Анатомия на нощните совалки и претоварването в открито море

Схемата, описана от американското издание, е технически проста, но оперативно безмилостна. Вместо големите океански супертанкери да навлизат навътре в Персийския залив и да се превръщат в бавни, лесни мишени за бреговата артилерия и безпилотните апарати на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Абу Даби разделя маршрута на две части. Собствените плавателни съдове на компанията навлизат в залива само под прикритието на нощта.

Тези кораби товарят не само емирски суров петрол от терминалите в Рувайс и Джебел Дана. По данни, цитирани в публикацията, държавната компания на ОАЕ активно изкупува блокирания иракски петрол от терминалите около Басра и полуостров Фао. Тъй като Багдад няма алтернативен изход към световните пазари освен през тясната ивица вода при устието на река Шат ал-Араб, иракските власти са принудени да продават суровината със значителни отстъпки.

След натоварването конвоите поемат към Ормузкия проток в тъмната част на денонощието, придружавани от бойни кораби на Пети флот на Съединените щати. След като преминат критичните 39 километра в най-тясната част на протока и излязат в Оманския залив извън обсега на иранските брегови батареи, емирските танкери извършват прехвърляне на товара от борд на борд. Там суровината се поема от международни супертанкери, които я транспортират към рафинериите в Азия и Европа без риск за собствените си застрахователни полици.

По този начин Абу Даби прибира двойна маржова печалба. Първо компанията купува евтино петрола на заклещените си съседи, а след това начислява свръхвисока такса за превоза му през най-опасния воден коридор в света. Дали Ирак има друг избор? При липса на работещ тръбопровод през Сирия и при ограничен капацитет на северното трасе през турското пристанище Джейхан, Багдад на практика финансира логистичния триумф на Емирствата.

География на заобикалянето и инфраструктурната преднина

За да се разбере защо точно ОАЕ успяват да диктуват правилата в тази криза, трябва да се погледне картата на тръбопроводната инфраструктура на Арабския полуостров. Още през 2012 година Абу Даби въведе в експлоатация петролопровода Хабшан - Фуджейра с дължина около 370 километра и проектен капацитет от 1,5 милиона барела дневно. Това съоръжение позволява значителна част от добива да заобиколи Ормузкия проток по суша и да достигне директно до терминалите на брега на Оманския залив.

В комбинация с този сухопътен коридор и нощните морски совалки, износът на петрол от ОАЕ през октомври достигна 3,74 милиона барела на ден. Тази цифра не просто компенсира военните сътресения, а надхвърля предвоенното ниво от 3 милиона барела дневно. Докато Саудитска Арабия разчита на своя тръбопровод Изток - Запад към пристанището Янбу на Червено море, но изпитва затруднения с останалата част от обемите си, Емирствата успяха да разширят пазарния си дял в момент на глобален дефицит.

Твърди се, че именно тази комбинация от предварително изградена инфраструктура и готовност за поемане на преки бойни загуби отличава Абу Даби от останалите монархии в Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Основателят на изследователската фирма за петролни пазари „Комодити Контекст“ Рори Джонстън отбелязва пред американския печат, че конфликтът между САЩ, Израел и Иран е показал как Емирствата действат най-агресивно и поемат най-големия риск в целия регион.

Цената в метал и човешки животи

Зад сухите милиарди в счетоводните баланси стои ежедневна война на изтощение в плитките води на залива. Според източници на „Уолстрийт Джърнъл“ от април насам повече от двадесет кораба, собственост на държавната петролна компания на ОАЕ, са били подложени на директни атаки. Информацията не може независимо да бъде потвърдена в пълния ѝ обем поради строгата военна цензура, наложена от властите в Абу Даби и командването на американските сили в региона, но отделните инциденти вече не могат да бъдат скрити.

При едно от последните нападения срещу емирски танкер единадесет членове на екипажа са получили тежки наранявания, а един моряк продължава да се води в неизвестност. Екипажите на тези съдове са съставени предимно от наемни работници от Южна и Югоизточна Азия, чиито договори едва ли предвиждат преминаване през минно поле и обстрел с противокорабни ракети. За държавната корпорация обаче загубата или повреждането на няколко танкера е калкулиран амортизационен разход, който се покрива многократно от маржа на следващите десет успешни курса.

Данните на телевизионния канал „Ей Би Си Нюз“ потвърждават рязката ескалация през есента. От март до септември в Ормузкия проток и прилежащите му води са регистрирани общо 53 нападения срещу търговски и спомагателни плавателни съдове. Само през октомври обаче броят на ударите достига 31, а през ноември интензивността продължава да расте, отбелязвайки най-високото си ниво от началото на военните действия.

Военноморският чадър на Вашингтон и неговите граници

Операцията на ОАЕ би била технически невъзможна без пряката намеса на военноморските сили на Съединените щати. Американските разрушители от клас „Арли Бърк“, снабдени с бойната информационно-управляваща система „Иджис“, осигуряват противовъздушната и противоракетната отбрана на нощните конвои. Тяхната задача е да прехващат балистичните ракети и баражиращите боеприпаси, изстрелвани от иранското крайбрежие при Бандар Абас и островите Кешм и Ормуз.

Въпреки технологичното превъзходство на американския флот, статистиката от октомври показва, че пълна защита в толкова тясно пространство не съществува. Когато разстоянието от брега до фарватера е по-малко от двадесет морски мили, времето за реакция на корабните радари се измерва в секунди. Масираните рояци от евтини безпилотни апарати и бързоходни катери на иранските военноморски сили успяват да пробият отбраната дори при наличие на ескорт.

Тук възниква логичният въпрос докога Вашингтон ще бъде готов да изразходва зенитни ракети за милиони долари, за да охранява търговските печалби на една държавна петролна компания. Американската администрация има политически интерес петролът да тече към световните пазари, за да не допусне рязък скок на цените на горивата преди вътрешнополитическите си избори. От друга страна, превръщането на бойни кораби в частна охранителна фирма за совалките на Абу Даби изтощава боекомплекта и ресурса на американския флот в Близкия изток.