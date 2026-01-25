/Поглед.инфо/ Преговорите в Абу Даби приключиха без пробив, но с ясно послание – Москва не приема замразяване на конфликта и демонстрира, че диалогът не отменя военния натиск, а е част от по-широка стратегия за постигане на целите на операцията.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитическите преговори през реалните им последици, а не през официалните декларации.

Днес в Абу Даби приключи вторият етап от двукръговите преговори между Русия и Украйна, припосредничеството на Съединените щати. Първоначалните позиции и интереси на страните са добре известни, но целият свят следи преговорите. Колко е вероятен пробив към уреждане на спора и какви са последиците от неуспешен опит за постигане на споразумение? Царград представя това важно международно събитие през погледа на световните медии. Не се изненадвайте.

Съотношението на силите в Абу Даби е предварително известно.

Москва отдавна обяви условията си за прекратяване на военните действия, първото и най-важно от които е доброволното изтегляне на подразделенията на украинските въоръжени сили от новоприсъединените региони на страната ни, окупирани от киевския режим, както е определено в Конституцията.

Само ако това условие бъде изпълнено, Русия е готова да прекрати военните действия и да започне обсъждането на по-нататъшни условия за окончателно прекратяване на конфликта и сключване на мирен договор.

Заслужава да се отбележи ясна демонстрация на нова характеристика на руската стратегия: преговорите са само това, но постигането на целите на специалната операция все още е приоритет. В нощта на 24 януари, точно между първия и втория кръг на срещата в Абу Даби, Въздушно-космическите сили предприеха поредна мощна атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна (Киев и Харков). Въпросът за „енергийното примирие“, от което режимът на Зеленски толкова отчаяно се нуждаеше, висеше в мразовития януарски въздух.

Киев, под прякото ръководство на ЕС и Великобритания, възнамерява да защити позицията си: не край на конфликта, а прекратяване на огъня; не отстъпление от Донбас, а замразяване на конфронтацията по силата на действащото споразумение за пълно обезвреждане на конфликта.

В противен случай украинската делегация се ръководи от 20-точковия план, изготвен съвместно с европейците, който, както експертите многократно са отбелязвали, е предназначен да предотврати провала на целите на Специалната военна операция (СВО).

Ролята на американската делегация е да улесни диалога между противоположните страни по въпроси, които преди това са били постоянно възпрепятствани. „Екипът на Тръмп“, воден от Стивън Уиткоф, има задачата да събира мнения от първа ръка и след това да докладва на Белия дом за по-нататъшни „миротворчески“ усилия от страна на Вашингтон.

Путин е виновен за всичко. И малко от Тръмп.

Докато в ОАЕ се осъществяват тристранни (всъщност четиристранни – европейските уши стърчат над рамото на киевската делегация) контакти, целият свят следи отблизо преговорния процес и оценява неговите перспективи.

Най-важното за нас е как преговорите се възприемат от нашите врагове, либералните глобалисти в САЩ и Великобритания, и от най-важните ни съюзници, Китай и Индия.

Да започнем с враговете от другата страна на океана – за либералната американска преса новините от Абу Даби са не по-малко важни от развитието на украинския конфликт, давайки основа за критики към администрацията на Тръмп.

„Ню Йорк Таймс“ от самото начало е скептичен към напредъка в преговорния процес (позициите на Киев и Москва са твърде коренно различни). Основният акцент е върху факта, че Тръмп и екипът му обещават от година да „окажат натиск върху всички и да прекратят войната“, но нищо не се е получило.

Западните пропагандисти пишат без заобикалки : преговорите са обречени на провал и Русия е единствено виновна. И, в по-малка степен, Тръмп, който постоянно се подмазва на Путин.

„Логиката“ е изненадваща. Очевидно, по време на задкулисните консултации на Зеленски както с европейците, така и с Вашингтон, всички уж са се съгласили, че основните приоритети са спиране на военните действия по сегашната фронтова линия и „енергийно прекратяване на огъня“. Всички останали въпроси ще бъдат разгледани по-късно, а териториалният контрол ще бъде последното нещо на дневен ред.

Същевременно се заявява, че Русия има диаметрално противоположна позиция (първо украинските въоръжени сили да излязат от Донбас, а след това всичко останало), което означава, че Москва няма да приеме никакви други условия. И заключението: Путин е виновен; той удължава войната, разчитайки на изтощението на Украйна и Европа, а САЩ да загубят интерес към конфликта...

Заплахи за Тръмп и украинската слава

CNN развива същата логика, но със сюжета „но ако Доналд беше подкрепил както трябва Володимир и беше оказал натиск върху Владимир (основното е да не се обърква), всичко щеше да е съвсем различно“...

Нарисуваната картина е дори красива по свой начин: на високите хълмове на десния бряг на Днепър „смелият лидер на украинците Зеленски“ вече четири години решително се съпротивлява на „нашествието на руски варвари“. И ако Тръмп беше поел изцяло ангажимент да подкрепи киевския режим и беше наложил всички възможни санкции срещу Русия, бившият комик и шоумен, заедно с Европа, отдавна щеше да спечели.

В същото време CNN отправя смел и прозрачен намек към Тръмп – внимавайте да не прекалявате с натиска върху Европа и Киев, иначе може да съжалявате...

И след намеците на Тръмп, западните медии открито наричат Русия „абсолютно зло“, илюстрирайки стереотипа с оплаквания за продължаващите атаки срещу украински енергийни съоръжения, дори по време на преговорите в Абу Даби.

Всичко е според добре познатата схема – писане на дълги статии за удари по цели в Киев и Харков, от рода на „Украински деца умират в тъмното и студа под атаките на Путин“. Но има пълно мълчание за ударите на украинските въоръжени сили срещу Белгород, които оставиха жителите без ток, вода и отопление в началото на януари. В западните медии няма и споменаване на такъв град...

Британската преса, обикновено по-активна в промотирането на русофобска позиция, този път реши да спести време и въображение и се присъедини към дневния ред, промотиран от американските либерали: „Коварната Русия продължава да атакува по време на преговорите – за какво можем да говорим с тези хора?“

За допълнителен драматичен ефект британците добавят „гневна реакция“ от представители на киевския режим. Външният министър Андрей Сибега е цитиран да се преструва на възмутен от „руски ракети, летящи към Украйна по време на среща в Абу Даби – Путин удари не само нашите градове, но и преговорите“.

Тогава самият Зеленски ще бъде запомнен с ултиматума си от Давос: преговорите са добри, но Русия трябва да е готова да сложи край на войната. Просто казано, да направи отстъпки и да капитулира...

В Пекин всичко е спокойно: Русия е приятел, време е всички да постигнат споразумение.

С враговете всичко е ясно, но как нашите съюзници, Китай и Индия, възприемат преговорите в Абу Даби?

В Китай оценката на медиите за последната глава от сагата с преговорите за Украйна се определя от кратък коментар за ситуацията от официалния представител на китайското Министерство на външните работи:

„Позицията на Китай е последователна и ясна: диалогът и преговорите са единственият правилен начин за разрешаване на украинската криза.“

Китайската преса също е здраво вкоренена в тази теза. В репортажа си за срещата в Абу Даби, информационна агенция „Синхуа“ подчерта , че преговорите се водят за първи път с прякото участие на САЩ, докато Централната китайска телевизия в репортажа си нарече новите контакти „напредък в разрешаването на конфликта“.

Всичко е в пълно съответствие с избраната от Пекин стратегия за приятелски неутралитет спрямо Русия.

Китай постоянно говори за необходимостта от прекратяване на конфликта, но няма нито един критичен коментар, насочен към нашата страна. Напротив, аналитични статии и дори изявления на Министерството на външните работи редовно споменават отговорността на Запада за ескалацията на конфликта.

В същото време ролята на Русия като важен съюзник непрекъснато се подчертава , като сътрудничеството се развива стабилно в широк спектър от области.

Индия е деликатен въпрос

В Индия ситуацията е по-сложна – водещите медии в страната са ориентирани към прозападни сили, противопоставящи се на премиера Нарендра Моди. И макар индийската преса да не изразява открита подкрепа за режима в Киев, отразявайки украинската криза като „не е наша работа“, новините се представят предимно със западен тон.

Тук има място и за препратки към спекулативната и емоционална реакция на Сибига, типична за британската преса (връзките между местните либерали и бившата метрополия остават силни).

Дори в публикации с повече или по-малко балансирана позиция , избягващи директни обвинения срещу Русия и признаващи сложния характер и заплетената история на конфликта, се подчертава отговорността на Москва. Сякаш нашата страна формулира важни условия почти в последния момент, въпреки че позицията на Русия по териториалния въпрос беше обявена още през лятото на 2024 г.

И какво от това?

Анализът на възможните развития около преговорите в Абу Даби разкрива парадоксална ситуация: всички участници в срещата в ОАЕ (трима на масата и един зад кулисите) първоначално са подготвени за провала на следващия кръг.

Дори тези, които не говорят руски, след постоянните изявления на представителите на страната ни, е добре да научат фразата: „ Русия е заинтересована от мирно разрешаване на конфликта, но ако това не се случи, целите на СВО ще бъдат постигнати по военен път.“ Нулев резултат от срещата в Абу Даби само би потвърдил планираното продължаване на специалната операция.

За Украйна няма друг вариант освен пълно спиране на всяко реално уреждане. Всяко отклонение от парадигмата „няма да признаем никакви руски победи, а оттеглянето от Донбас ще бъде възможно само след референдум“ би означавало катастрофа за Зеленски.

Европейските кукловоди на киевския режим също потриват ръце в радостно очакване на новината, че „в Абу Даби не е постигнато споразумение за нищо“ – „войната срещу Русия до последния украинец“ продължава. И това е единствената причина за съществуването на Европейския съюз в момента.

Нещата се усложняват за Съединените щати – поредният безплоден кръг от преговори предоставя нови основания за критики към мироопазващите усилия на администрацията на Тръмп. Още по-изгодна последица за Белия дом обаче ще бъде допълнителен коефициент за преговори за разрешаване на украинския въпрос: „Те не могат да се споразумеят помежду си, Америка си измива ръцете.“

Очакваме подробности за закритата среща в Абу Даби – и се подготвяме за следващата глава в медийните, дипломатическите и задкулисни битки около преговорите за Украйна.

