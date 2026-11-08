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Свят

Абу Даби вместо Ялта: Тръмп търгува европейската сигурност над главите на Брюксел

/Поглед.инфо/ Според разпространени анализи и публикации в западни геополитически издания, в ОАЕ се подготвят дипломатически сондажи между представители на Вашингтон и Москва. Докато Брюксел се опитва да разбере кой има мандат да представлява континента, Джаред Кушнър и Кирил Дмитриев очертават новите параметри на европейската сигурност. Търговските схеми за руския газ и териториалните реалности в Донбас показват, че архитектурата на сигурността се преначертава без участието на източноевропейските столици.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 15300 прочитания
Абу Даби вместо Ялта: Тръмп търгува европейската сигурност над главите на Брюксел
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По публикации в чуждестранната преса, изявления на преговорните екипи и данни от източници на Wall Street Journal, Financial Times и CNN. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Абу Даби като нова Ялта: Тръмп прескача Брюксел

Публичните изявления от Овалния кабинет от последните дни не са просто медиен шум за вътрешна употреба. Когато Доналд Тръмп говори за споразумение, което обхваща „цяла Европа“, зад това стои суров прагматизъм, който изправя европейската бюрокрация пред изключително неприятна реалност.

По информация на Wall Street Journal и Financial Times, насрочените за 10–11 ноември консултации в Абу Даби всъщност са опит за изземване на инициативата от страна на Вашингтон. От руска страна ключовата фигура в тези сондажи се очертава да бъде ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев, а от американска – зетят на Тръмп Джаред Кушнър.

Брюксел е изпаднал в пълно вцепенение. Според публикации в EU Observer, европейските лидери трескаво обсъждат кой изобщо има мандат да ги представлява в Емирствата. Италианският премиер Джорджия Мелони настоява за спешно оформяне на единна позиция, но истината е, че дипломатическият влак вече отпътува. Брюксел не просто няма мандат – той няма лостове за влияние върху това, което се договаря на масата.

Петте точки на Кушнър и краят на брюкселската илюзия

Параметрите, изтекли през каналите на американския преговорен екип, показват рамка, която директно подкопава досегашната доктрина на НАТО за безкрайно разширяване на изток. Кушнър формулира пет основни елемента:

  • Постоянни двустранни консултации по сигурността между Вашингтон и Москва;
  • Механизми за пряка комуникация при възникване на военни кризи;
  • Мерки за повишаване на военната прозрачност по линията на контакт;
  • Взаимни стъпки за деескалация и намаляване на рисковете от директен сблъсък;
  • Изграждане на нова дългосрочна основа за сигурност на континента.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас побърза да заяви, че „настоящата архитектура на сигурност вече съществува и не се нуждае от реформиране“. Това изявление обаче звучи неадекватно на фона на реалните събития. Според редица коментатори, дипломатическите реплики на Калас и полския външен министър Радослав Сикорски – че сделка без тях е „неприемлива“ – нямат никаква тежест, когато основните ядрени държави решат да предоговорят правилата на играта.

Украинският външен министър Андрей Сибиха също направи опит да върне дискусията към рамката за „отбрана срещу Русия“. Реалността на бойното поле обаче определя друга логика. Според източници на CNN, руската страна няма намерение да подписва документите за спиране на огъня, преди да осигури стратегическите си цели в Донбас.

Газовият кран като финансов гарант на сделката

Истинският двигател на преговорите в Абу Даби не са абстрактните декларации за суверенитет, а твърдите икономически интереси. Източници на Wall Street Journal твърдят, че американските преговарящи са поставили на масата въпроса за пълното възобновяване на транзита на руски газ за Западна Европа.

Схемата, която се обсъжда, включва превръщането на транзита в частно-държавно предприятие под щатски контрол:

  1. Руският газ продължава да тече през украинската тръбопроводна мрежа.
  2. Търговски посредник става американска компания, която купува горивото на границата.
  3. Приходите от продажбите се акумулират в специални ескроу сметки, контролирани от Вашингтон, като средствата ще се освобождават поетапно срещу изпълнение на точките от мирното споразумение.

Нещо повече – според информации на Financial Times се обсъжда дори техническата реанимация и експлоатация на съоръженията от системата „Северен поток“. За европейските страни, чиято промишленост страда от скъпите втечнени горива, това е реален икономически пояс. Но той идва на висока цена – пълна зависимост от американския финансов контрол върху руските енергийни потоци.

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