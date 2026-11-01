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Сблъсъкът във Варшава: Когато силовите структури заместят съдебните протоколи
Полицейски cordons пред Конституционния трибунал във Варшава в нощта на 30 срещу 31 октомври. Правителството на Доналд Туск твърди, че извършва „възстановяване на правовата държава“, докато поддръжниците на Карол Навроцки открито определят случващото се като институционален преврат.
Президентът отмени в последната минута официалното си посещение в Сенегал, за да се появи физически в сградата на Трибунала. На място – пълно разминаване на легитимности: съдии, които отказват да признаят легитимността на колегите си, и държавни органи, които взаимно не признават актовете си.
Според информация на полски медии, напрежението не е възникнало за една нощ. В основата му лежи някодногодишният правен двоумие, възникнал след опитите за реформа на съдебната система от предишното управление на партия „Право и справедливост“ (PiS) и последвалите реваншистки действия на настоящата коалиция.
Но сухото наблюдение на фактите показва нещо далеч по-важно от кадровите рокади във Варшава. Държавен апарат, който доскоро решаваше административните спорове с текстови норми и процедурни хватки, днес извежда специалните части за охрана, за да подсигури контрола си върху съдебните зали.
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Забележително е как бюрократичният модел на ЕС реагира, когато институционалните лостове блокират. Десетилетия наред вътрешноевропейските конфликти се уреждаха през тихи споразумения, финансови регулации от Брюксел и решения на съда в Люксембург.
Според наблюдатели на източноевропейския политически процес, този модел вече не произвежда стабилност. Когато изпълнителната власт в дадена страна членка започне да третира съдебната власт като вражеска територия, подлежаща на административно превземане, обичайният европейски правен арбитраж губи тежест.
- Използване на полицейски сили за решаване на спорове между висши магистрати;
- Липса на взаимно признаване между президентската институция и министерския съвет;
- Публични призиви за гражданско неподчинение от страна на парламентарната опозиция.
Историята на полските конституционни трусове помни епизоди от 2015 г. и 2017 г. Радикализацията на днешния сблъсък обаче е безпрецедентна – той се развива на фона на икономическа стагнация и променящ се външнополитически контекст.