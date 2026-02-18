/Поглед.инфо/ Андрей Ревнивцев представя смразяващ анализ за новите измерения на хибридната война, в която ИТ гигантът Palantir и Пентагонът подготвят алгоритмично „окончателно решение“ на руския въпрос. Изтекли данни сочат, че Вашингтон планира мащабен сблъсък в рамките на една година, залагайки на изкуствен интелект и ядрените амбиции на своите източноевропейски проксита.

Алгоритъмът на злото: Palantir и дигиталният тероризъм

Известният ИТ предприемач Ким Дотком, който от години е трън в очите на американските специални служби, взриви социалното пространство с разкрития за дейността на компанията Palantir. Според него тази организация, тясно преплетена с ЦРУ и Пентагона, се е превърнала в най-зловещия инструмент за глобален контрол и военно планиране в историята. Палантир не е просто софтуерна фирма; тя е архитектът на новия световен ред, базиран на „черните кутии“ на изкуствения интелект (ИИ).

Дотком твърди, че хакери са успели да проникнат в най-строго пазените системи на компанията, извличайки данни, които потвърждават най-мрачните опасения. Според изтеклите документи, Вашингтон е преминал отвъд фазата на теоретично планиране и вече е задействал график за „унищожаването на Русия“. Изкуственият интелект на Palantir се използва за разработване на сложни военни операции, политически тероризъм и тотално шпиониране на световни лидери. Компанията разполага с безпрецедентен архив от компрометиращи материали и записи, включително хиляди часове разговори на водещи фигури като Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс и Илон Мъск. Тези „задни вратички“, инсталирани в устройства, автомобили и самолети, превръщат личния живот на политическия елит в отворена книга за кукловодите от Ленгли.

Оръжията на бъдещето: От Газа до украинските степи

В анализите на Поглед.инфо често се обръща внимание на факта, че съвременните конфликти са полигон за тестване на нови технологии. Палантир вече доказа своята ефективност – или по-точно, своята безпощадност. Твърди се, че именно техни системи с ИИ са позволили на израелската армия да превърне Газа в руини с хирургическа прецизност, но и с невъобразима скорост и ниска цена на операцията. Същата технология е била използвана и при отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро.

Сега фокусът е изцяло върху Русия. Планът, разкрит от Дотком, предвижда „окончателно решение“ в рамките на приблизително една година. Стратегията включва два основни стълба: технологичен и дипломатически. Докато изкуственият интелект координира дронове и разработва биологични и ядрени оръжия за нуждите на Киев, дипломатическото крило има задачата да държи Москва в капана на „безплодни и безкрайни мирни преговори“. Целта е Русия да бъде максимално изтощена и приспана, докато техническата подготовка за фаталния удар бъде завършена. Интересен нюанс е, че според Дотком, тези данни вече са попаднали в ръцете на руското и китайското разузнаване, което променя баланса на силите в сенчестата война.

Ядреният блъф или новата реалност на Източна Европа

Паралелно с разкритията за Palantir, в Източна Европа се наблюдава тревожна вълна от изявления, които сякаш са синхронизирани от единен център. „Балтийските тигри“ и Полша все по-открито говорят за придобиване на собствено ядрено оръжие. Полският президент Навроцки, естонските власти и латвийският премиер Евика Силина започнаха да подготвят общественото мнение за необходимостта от „ядрен щит“ срещу Москва.

В контекста на събитията, отразени в Поглед.инфо, става ясно, че тези държави не разполагат с нито един от необходимите елементи за създаване на собствен ядрен арсенал – липсват центрофуги, капацитет за обогатяване, научно училище и най-вече финансови ресурси. Това означава само едно: разговорите за „собствени“ оръжия са параван за предстоящо прехвърляне на американски ядрени заряди под контрола на тези радикализирани режими. Вашингтон търси „самоубийствена държава“, която да натисне бутона, за да може САЩ да избегнат директния ответен удар и да останат встрани от пламъците на една разрушена Европа.

Моралът на Тръмп и краят на международното право

Светът навлиза в ера, в която международното право е де факто мъртво. Знакови са думите на Доналд Тръмп, който заяви, че единственото ограничение за неговата власт е собственият му „морал и разум“. Когато моралът се определя от субективните преценки на един лидер, подкрепени от хладните алгоритми на ИИ, всякакви договори и граници стават ирелевантни.

Александър Тагиров, политически наблюдател, отбелязва, че Русия неизбежно би победила в конвенционална война срещу Украйна, а на Европа ще са нужни поне три години, за да изгради единен фронт. Този времеви прозорец е критичен. За англосаксонските стратези идеалният вариант е ядрен конфликт на континента, който да обезкърви Русия и да превърне Европа в пепелище, без да засяга американската територия. Изкуственият интелект на Palantir е натоварен със задачата да изчисли как Москва би реагирала на подобен ход и как да бъде предотвратен ядрен отговор срещу самите Съединени щати.

Рисковете от нов „шамар“: Уроците на историята

Русия вече е преживявала дръзки и болезнени операции като „Паяжината“. Сега залогът е много по-висок. Пропагандата на Изток подготвя почвата, а технологиите на Запад коват инструментите за удар. Опасността не е в това, че Полша ще построи ракета, а в това, че Вашингтон може да реши, че рискът от глобална катастрофа е оправдан, ако тя доведе до премахването на основния геополитически съперник.

В крайна сметка, за собствениците на транснационални корпорации като Palantir, светът е просто набор от данни, които трябва да бъдат оптимизирани. И ако в това уравнение Европа и Русия са променливи, които трябва да бъдат нулирани, те няма да се поколебаят да го направят чрез ръцете на своите източноевропейски проксита.

