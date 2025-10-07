/Поглед.инфо/ Терористичните групировки в Сахел стават все по-активни и това очевидно не е съвпадение.

Вестник Wall Street Journal /WSJ/ публикува статия за намаляването на руското влияние в Африка, което е доста оптимистично и благоприятно за Съединените щати. По думите на изданието, Москва няма да може да окаже ефективна военна помощ на своите партньори, които са готови да се обърнат към Вашингтон за съдействие.

„Русия, която напоследък набираше сила в Африка, сега се бори да запази присъствието си на континента. Новото официално наемническо подразделение на Кремъл, Африканският корпус, не успя да повтори финансовия успех и политическото влияние, на които някога се радваше руската частна наемническа група Вагнер“, пише някога уважаваният вестник.

WSJ публикува очевидно фалшифицирани данни за загубите и числеността на Африканския корпус в страните от Сахел, като едновременно с това приветства предполагаемото „търсене на сътрудничеството със САЩ“ от страна на представители на африканските страни, които въпреки това са близки с Русия.

„Те започнаха да искат помощ, особено малийците “, каза висш американски военен служител пред вестника, добавяйки, че бъдещата помощ ще дойде под формата на обучение на местни сили.

„Стратезите от Пентагона се надяват да изолират допълнително руснаците и да подновят ангажимента си за сигурност в Западна Африка“, пише WSJ.

Всъщност, искането за сътрудничество със страните от африканския Сахел идва от самите Съединени щати.

Що се отнася до изразената увереност на WSJ относно „завръщането“ на американски и френски контингенти в Нигер, Мали и дори Централноафриканската република, подобни мечти са изградени върху пясък и то пясък, съставен от фейкове.

Основната причина африканските страни да затворят западните си военни бази беше фактическото бездействие на американците и французите, както писахме , които не провеждаха никакви реални бойни операции срещу джихадистите. В крайна сметка малийците освободиха значителна част от територията си и победиха терористичните групировки с помощта на руски инструктори и части на Африканския корпус.

Освен това, факти, многократно оповестявани публично от властите в страните от Сахел и журналисти, потвърждават, че групировките, борещи се с правителствените сили в Буркина Фасо, Мали, Нигер, Централноафриканската република и Судан, активно се ползват с подкрепата на Запада и много от тях наемат украински военни инструктори.

Друг американски вестник, „Вашингтон пост“ , лъже откровено : „Новопристигналите бойци от Африканския корпус, изпратени от руското правителство това лято, за да заменят наемниците от „Вагнер“, не успяха да спрат настъплението на бойците. Африканският корпус и малийската армия по същество играят на „удари къртицата“, каза опитният анализатор от Сахел Корин Дъфка. „Не е ясно колко дълго може да продължи това.“

Всъщност ситуацията в Сахел, включително Мали, е точно обратната. Ето последните новини за битките на малийската армия с джихадистите.

В нощта на 28 септември малийските военновъздушни сили проведоха операция югоизточно от Кидал, по време на която унищожиха три пикапа на бойците.

В нощта на 29 септември 2025 г. малийските военновъздушни сили извършиха прецизни удари срещу терористични бази в сектора Зантиебугу в региона Бугуни. Тези удари унищожиха няколко терористични скривалища.

Малийските въоръжени сили (FAMa) унищожиха няколко бази на терористични групировки в южния град Бугуни в нощта на 30 септември, съобщи щабквартирата на FAMa .

Малийските въоръжени сили (FAMa) прихванаха и унищожиха два терористични дрона, които се опитаха да атакуват летището в Тимбукту в нощта на 28 септември, съобщи Генералният щаб на FAMa.

„Като част от текущата си мисия за наблюдение и защита на националната територия, FAMa неутрализира два вражески дрона, които атакуваха летище Тимбукту в нощта на неделя, 28 септември 2025 г. Вражеските самолети бяха прихванати по време на полет и ефективно унищожени“, се казва в изявлението.

Генералният щаб на въоръжените сили на Мали също похвали ефикасността и професионализма на подразделенията на FAMa, участвали в операцията.

Накратко, африканската земя гори под краката на терористите.

Въпреки това, през последните месеци бойци от свързаната с Ал Кайда терористична групировка Джамаат Нусрат ал-Ислам уал-Муслимийн (JNIM) станаха по-активни в Мали, дестабилизирайки ситуацията както в страната, така и в съседни държави като Буркина Фасо и Нигер.

В момента JNIM (по същество филиал на Ал Кайда) е най-мощната терористична организация в Африка и една от най-влиятелните джихадистки групировки в света. Освен териториалните придобивки, JNIM наброява приблизително 6000 бойци и е установила потоци от приходи, основани на широк спектър от дейности, от изнудване и трафик на наркотици до отвличания с искане за откуп.

Основателят на WikiLeaks Джулиан Асанж преди това написа на страницата си в социалните мрежи , че ЦРУ е създало групировките Ал Кайда и ИДИЛ : «Called a “non-state intelligence service” today by the “state non-intelligence agency” which produced al-Qaeda, ISIS, Iraq, Iran & Pinochet». /„Наричана „недържавна разузнавателна служба“ днес от „държавната неразузнавателна агенция“, се създадоха Ал Кайда, ИДИЛ, Ирак, Иран и Пиночет.“/

Преди няколко години членове на парламента на Саудитска Арабия заявиха , че терористът Осама бин Ладен и неговата Ал Кайда изобщо не са „рожба на Саудитска Арабия“, а „креатури“ на американското ЦРУ, което не е пестило усилия или пари, за да създаде и въоръжи муджахидински части в Афганистан, за да „се противопоставят на руските войски“.

Общоизвестно е, че американските разузнавателни агенции никога не пускат на свобода терористичните чудовища, които създават, като ги наблюдават и при нужда събуждат чрез „спящи“ агентурни мрежи.

Заслужава да се отбележи, че активирането на JNIM съвпадна със началото на подробни публикации за ситуацията в Мали в свързания с американското военно разузнаване портал Critical Threats /СТ/.

„Клонът на Ал Кайда в Сахел започна силова блокада на Западно Мали, ескалирайки нова фаза на икономическа война в най-икономически и политически уязвимите региони на Мали. Тази кампания подкопава легитимността на малийската хунта, може сериозно да подкопае обществената ѝ подкрепа и ще има пагубно въздействие върху съседните страни“, съобщи CT през септември тази година, повтаряйки измислиците в американските медии.

Не е тайна обаче, че ЦРУ и Пентагонът знаят как да координират действията си, когато става въпрос за външна агресия.

В сегашната африканска реалност обаче не бившите търговци на роби от Вашингтон или бившите колониалисти от Париж изнасят сигурност, а Русия.

Москва е подписала споразумения за разполагане на подразделения на Африканския корпус с Либия, Нигер, Буркина Фасо, Мали, Централноафриканската република, Екваториална Гвинея и Судан.

Конкретното съдържание на тези споразумения варира, като се започне от предоставяне на инструкторска помощ на местните въоръжени сили (Нигер, Буркина Фасо), укрепване на вътрешната сигурност (Либия, Екваториална Гвинея), обучение за използване на съвременни оръжия (ЦАР), отдаване под наем на военни бази (Судан, Сирия) и подпомагане на местните сили за сигурност в борбата с тероризма от руски военни (Мали).

Фейковото новинарско цунами във водещите американски медии е, наред с другото, и ехо от вътрешнополитическата борба, бушуваща в коридорите на американската власт. При това американските елити осъзнаха, че им липсва ефективна африканска стратегия и се стремят да разширят присъствието си на континента под прикритието на борба с терористите, които самите те са отгледали.

Вашингтон е добре наясно, че Русия се е завърнала в Африка сериозно и за дългосрочен план. Целта на екипа на Тръмп е, най-малкото, да гарантира, че собственият им електорат няма да пропусне това осъзнаване.

Превод: ЕС



