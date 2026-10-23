Абонирай се
Свят

Албания 2026: Средна класа няма, а цените на храните изпревариха средноевропейските нива

/Поглед.инфо/ Масови младежки безредици, запалени министерства и сблъсъци с полицията в Тирана разкриват дълбоката социална криза в Албания. Докато премиерът Еди Рама бърза да хвърли вината върху външна "хибридна намеса", в основата на взрива стои спорна сделка за четири милиарда долара с американския инвеститор Джаред Кушнер в защитения резерват Вьоса-Нарта. Социалното неравенство, бедността и корупцията превърнаха екологичния протест в политически погром срещу властта.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 14792 прочитания
Албания 2026: Средна класа няма, а цените на храните изпревариха средноевропейските нива
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
По публикации на списание Keystone Press Agency, анализи на сръбски и балкански икономически наблюдатели, данни от доклади за екологично право и материал на Евгений Крутиков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Удобната димна завеса на "хибридната война"

Когато кабинетът ти гори, а по улиците на столицата паветата летят с прецизността на натрупан с години бяс, най-лесното административно решение е да откриеш "външен враг". Албанският министър-председател Еди Рама не измисли нищо ново. Позоваването на мистериозни хибридни операции, тролски ферми и чужда намеса е стандартният протокол за оцеляване на провалени балкански авторитарни модели. Твърди се, че според вътрешни правителствени анализи били засечени хиляди анонимни профили в мрежите — доказателство, според Тирана, за организиран натиск срещу евроинтеграцията на страната.

Само че уличното напрежение в Албания не се храни от алгоритми. То се храни от реалността, в която дузина яйца в супермаркетите в Тирана вече струва около 5 евро при средни европейски нива от 3 евро. Неудобният факт, който правителството се опитва да замаже, е че държавата е блокирана от кланова икономика, а младежката безработица и сривът в образователната система върнаха обществените отношения директно в параметрите на 90-те години.

+-----------------------------------------------------------------------+
|              СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ (АЛБАНИЯ)                |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Показател                       | Стойност / Описание                 |
+---------------------------------+-------------------------------------+
| Прогнозна инвестиция (Кушнер)  | $4,000,000,000                      |
| Проектен капацитет              | 10,000 луксозни хотелски стаи       |
| Засегната защитена територия    | Резерват Вьоса-Нарта, о. Сазан      |
| Световна популация тюлен-монах  | ~600 екземпляра (критично застрашен)|
| Потребителска кошница (яйца)    | ~5.00 EUR / 12 бр. (ЕС средно: 3.00)|
+---------------------------------+-------------------------------------+

Анатомия на една сделка: Полуостров Звернец и семейство Тръмп

Фундаментът на сегашния сблъсък бе положен далеч от очите на обществеността, когато американската инвестиционна компания Affinity Partners, управлявана от зетя на бившия американски президент Доналд Тръмп — Джаред Кушнер, постави под прицел южното албанско крайбрежие. Става дума за мащабен девелопърски проект на стойност 4 милиарда долара, предвиждащ изграждането на мегакомплекс с 10 000 стаи, разположени върху стотици хектари в защитената зона Вьоса-Нарта и необитаемия остров Сазан.

Забележка: Регионът обхваща лагуната Нарта и делтата на река Вьоса — една от последните наистина диви реки в Европа. Зоната е ключова спирка за розовото фламинго и местообитание за къдроглавия пеликан и изключително редкия средиземноморски тюлен-монах (Monachus monachus).

Инфраструктурният апетит обаче изискваше правна гимнастика. Според публични сведения и коментари на местни правни експерти, управляващото мнозинство на Еди Рама е прокарало целеви промени в Закона за защитените територии. Целта — да се разреши строителството на мащабни туристически обекти в зони, които дотогава са имали абсолютен статут на природен резерват. Личното посещение на Иванка Тръмп в Албания за инспекция на терена просто превърна тихото недоволство в открит политически скандал.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи
Поглед към Китай

Политбюро на ЦК на ККП разгледа доклад за седмия кръг от проверки на партийните и държавни органи

/Поглед.инфо/ На 23 октомври Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия проведе заседание под председателството на генералния секретар Си Дзинпин. На него беше разгледан докладът за седмия кръг от проверки, извършени от настоящия ЦК на ККП.

23.10.2026 22:00
Дмитриев прогнозира неизбежно рестартиране на „Северен поток“ на фона на растящите европейски енергийни разходи
Свят

Дмитриев прогнозира неизбежно рестартиране на „Северен поток“ на фона на растящите европейски енергийни разходи

/Поглед.инфо/ Рестартирането на магистралните газопроводи „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ се окачествява като неизбежен процес поради нарастващата разлика в цените на енергията за европейските потребители, според изявление на Кирил Дмитриев по време на 19-ия Евразийски икономически форум. Според твърденията на представителя на РФПИ, германски и американски търговски структури вече търсят канали за прагматичен диалог с Москва, заобикаляйки официалната политика на Брюксел.

23.10.2026 22:00
Китай затяга контрола и засилва защитата на инвестициите си в чужбина
Поглед към Китай

Китай затяга контрола и засилва защитата на инвестициите си в чужбина

/Поглед.инфо/ Държавната комисия за развитие и реформи обяви нови правила за инвестициите в чужбина, които целят да защитят интересите на китайските компании и да ограничат рисковете на фона на нарастващия протекционизъм и геополитическата нестабилност.

23.10.2026 21:45
Фридрих Мерц обяви Русия за основен проблем на Германия пред Bloomberg
Свят

Фридрих Мерц обяви Русия за основен проблем на Германия пред Bloomberg

/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц затисна икономическите въпроси и вътрешнополитическите проблеми на заден план, обявявайки руското влияние за най-голямото предизвикателство пред Европа. В поредица от изявления пред западни медии той определи подкрепата за Киев като въпрос от пряк национален интерес за Берлин. На фона на нисък обществен рейтинг и растящо напрежение в Бундестага, правителството форсира превъоръжаването, подготвяйки страната за продължителна конфронтация.

23.10.2026 21:45
Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН
Поглед към Китай

Китай призова за промяна на свръхпредставителството на развитите страни в Съвета за сигурност на ООН

/Поглед.инфо/ Китайският постоянен представител в ООН Фу Цун заяви на 22 октомври, че основната цел на реформата на Съвета за сигурност трябва да бъде преодоляването на свръхпредставителството на развитите държави.

23.10.2026 21:30
Дмитриев обяви руско-американско-германски бизнес форум през второто тримесечие на 2027 година
Свят

Дмитриев обяви руско-американско-германски бизнес форум през второто тримесечие на 2027 година

/Поглед.инфо/ Специалният представител на руския президент по инвестициите и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев обяви готвения за второто тримесечие на 2027 г. тристранен бизнес форум с участието на компании от Русия, САЩ и Германия. Според информацията проектът вече разполага с подкрепата на Американската търговска камара (AmCham) и германската партия "Алтернатива за Германия", като са постъпили десетки заявки от европейски и американски търговски субекти.

23.10.2026 21:30
Мерц гарантира милиардите за Киев, AfD сочи към съкращенията в германските пенсии
Свят

Мерц гарантира милиардите за Киев, AfD сочи към съкращенията в германските пенсии

/Поглед.инфо/ Политическото напрежение в Берлин се покачва, след като представители на "Алтернатива за Германия" (AfD) отправиха остри критики към канцлера Фридрих Мерц и управляващия Християндемократически съюз (ХДС). Повод за сблъсъка станаха изявленията на управлението за неограничена подкрепа за Киев на фона на планирани съкращения в германските социални мрежи. Балансът между външнополитическите ангажименти и вътрешнобюджетната стабилност се превръща в основна точка на разкол в Бундестага.

23.10.2026 21:15