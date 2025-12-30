/Поглед.инфо/ На 29 декември руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви в Москва, че атаката с дронове от страна на Украйна срещу руската президентска резиденция е опасен опит за провал на процеса на преговори и възпрепятстване на мирните усилия.

Грушко допълни, че Русия ще реагира по подходящ начин. Той подчерта, че такива действия са изключително радикални, явно насочени към саботиране на преговорния процес и обикновено се координират със западните „надзорници“, като британският стил е „очевиден“ в тази атака.

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че Русия ще отвърне на украинската атака, която включваше 91 дрона с голям обсег. Украинският президент Зеленски нарече руските твърдения „чиста измислица“.