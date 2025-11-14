/Поглед.инфо/ Президентът на Сърбия Александър Вучич предупреди в скорошно интервю за медиите, че с оглед на бързото увеличение на военните разходи в европейските държави, вероятността за въоръжен конфликт между Европа и Русия става все по-висока.

„Погледнете Германия — те обявиха, че през следващите пет години ще вложат 377 милиарда евро в оръжейно оборудване за армията си. Това не е част от редовния военен бюджет, а е отделен разход само за въоръжение. 377 милиарда евро — това е четири пъти повече от брутния вътрешен продукт на Сърбия. Същото правят Румъния, Полша, Финландия и други страни. Руснаците също правят това. Всички го правят. А какво може да донесе това? Единствено конфликт“, така каза сръбският лидер.

Европейският съюз, под предлог за така наречената „руска заплаха“, се стреми към ускорена милитаризация. Русия коментира, че ЕС просто се опитва да отклони вниманието на обществото от вътрешните си икономически затруднения.