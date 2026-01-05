/Поглед.инфо/ Водещата Зорница Илиева разговаря с Николай Витанов за началото на 2026 година – година, в която „ледът се топи“ и истинските намерения излизат на повърхността. От книгата „Държавен преврат“ и доктрината на Тръмп, през Венецуела и долара, до еврото, цените и изчезващата българска държава – разговор без утешения и без илюзии.

В първата част на разговора проф. Николай Витанов представя новата геополитическа поредица и книгата „Държавен преврат“ на Едуард Лутвак – практическо ръководство за смяна на режими, което днес звучи плашещо актуално. Анализът преминава през операцията във Венецуела, икономическата логика на действията на Доналд Тръмп, кризата на долара и дълбоките разломи в глобалната система.

В български контекст разговорът стига до болезнените теми – въвеждането на еврото, липсата на държавен контрол, растящите цени, демографския срив и усещането за загубен суверенитет. Това не е прогноза, а диагноза.

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=AxVJHCGwoAQ&pp=0gcJCU0KAYcqIYzv

