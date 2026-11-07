Алгоритъмът в Овалния кабинет: Когато външната политика се генерира от чатбот

/Поглед.инфо/ Откритият натиск на Демократическата партия в САЩ за разкриване на цялата история на текстовите заявки, изпращани от Овалния кабинет към чатботовете, показва нещо много по-дълбоко от обикновена партийна борба преди междинните избори. Влизаме в ера, в която държавните лидери губят капацитет за самостоятелно вземане на решения и делегират военни, икономически и административни актове на алгоритми. Разследванията срещу Доналд Тръмп за консултации с невронни мрежи преди военни операции са само видимата част от пълната подмяна на суверенната политика с машинен код.

По анализи на американския печат, изследвания на Rasmussen Reports и публикации в Politico и Time. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Каракас, промптът и Конституцията

Искането на конгресмените Джейми Раскин и Робърт Гарсия от края на октомври – да се изиска от Белия дом пълен архив на комуникацията с платформите OpenAI, Claude и Grok – не е просто поредната юридическа клопка. Това е документ за дълбоката криза в институционалната памет на Вашингтон. Основният фокус тук пада върху конкретна оперативна справка. Според медийни публикации, президентът е поискал от бота Grok симулация на обществените реакции във Венецуела при евентуално отстраняване на Николас Мадуро. Няколко седмици по-късно последва пряка военна акция, извършена без предварителна санкция от Конгреса на САЩ.

Тук не става дума за технологичен напредък, а за пряко заобикаляне на член 8 от Конституцията на САЩ. Традиционният апарат за разузнаване – ЦРУ, Агенцията за военно разузнаване (DIA), държавните аналитични центрове – бива изместен от генеративен модел, обучен върху масиви от данни с неизвестен произход. Внезапният военен скок показва как отговорността се размива. Ако решението е взето въз основа на вероятностен модел на невронна мрежа, кой носи правната отговорност за международния акт – президентът, софтуерният инженер или корпорацията, притежаваща сървърите?

Делегиране на държавността: От Румъния до Япония

Американският случай не е изолиран инцидент. Той е просто най-опасният заради мащаба на оръжието. Преди това видяхме същия процес, паркиран под формата на експерименти в периферията. През март 2023 г. тогавашният премиер на Румъния Николае Чука представи дигиталния асистент ION – огледален екран, рекламиран като „гласът на народа“. Експериментът приключи тихо с ротацията на правителството през юни същата година, но фактът остава: политическият елит доброволно се отказва от задължението си да анализира общественото мнение, прехвърляйки го на алгоритмичен алгоритъм.

В Япония процесите придобиха още по-абсурдна форма. След изборния крах на партията „Пътят към възраждането“, основана от Шинджи Ишимару, ръководството бе поето от 25-годишния докторант Коки Окумура. Неговото първо официално решение през септември бе да обяви, че самият той е само „асистент“, а истинският партиен лидер е изкуствен интелект. Когато една партийна структура сведе стратегията си до генеративни отговори, тя вече не съществува като субект на политиката. Тя се превръща във фасада.

Албания и илюзията за „чистия“ администратор

Назначаването на антропоморфния робот „Диела“ от албанския министър-председател Еди Рама за отговорник по обществените поръчки бе представено като радикален удар срещу корупцията. Твърди се, че машината не взема подкупи. Това твърдение обаче спестява най-важния технически детайл: кой пише базата данни и кой задава теглата в алгоритъма за избор на изпълнител?

Автоматизацията на държавните поръчки не премахва субективния фактор, тя просто го премества в ръцете на програмистите и системните администратори. Общественият ресурс продължава да се разпределя, но вече зад паравана на „неутралната“ технология. В подобна рамка политическата отговорност напълно изчезва. Ако дадена обществена поръчка бъде спечелена от фаворизирана фирма, правителството винаги може да се позове на „обективната преценка на софтуера“.