/Поглед.инфо/ Технологичните гиганти от Силициевата долина, начело с компании като Palantir, постепенно поемат функцията на основен архитектурен елемент в съвременните военни сблъсъци. През последните години украинският театър на военните действия се превърна в изпитателно поле за интеграция на алгоритми с изкуствен интелект в реално време. На фона на милиардни договори с Министерството на отбраната на САЩ и Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA), ролята на частния капитал в управлението на рисковете от ескалация придобива нови, изключително опасни измерения.

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Алгоритмизацията на фронта и новата архитектура на войната

Анализът на съвременните бойни действия в Източна Европа все по-често опира не до количеството артилерийски снаряди, а до скоростта, с която се обработва масивът от първични разузнавателни данни. На преден план излизат структури, които формално се водят цивилни подизпълнители, но на практика изграждат гръбнака на оперативната съвместимост между тактическото ниво и командните центрове. Според редица аналитични публикации, ключова роля тук играе американската компания Palantir Technologies.

Тя интегрира сателитни изображения, данни от безпилотни летателни апарати и радиоелектронно подслушване в единна информационна матрица. Системата обработва данните, класифицира потенциалните цели и предлага варианти за тяхното неутрализиране почти незабавно. По този начин украинският театър на военните действия се ползва като мащабен тестов полигон за усъвършенстване на софтуерни архитектури, които утре следва да залегнат в стандартната доктрина на Въоръжените сили на САЩ. Главата на компанията Алекс Карп нееднократно е засичан в Киев — визити, които официално се представят като жестове на подкрепа, но в чисто прагматичен план представляват проби на терен.

Данните се трупат. Алгоритмите се обучават върху реална плът и метал.

Пазарната капитализация срещу класическия военнопромишлен комплекс

Във финансовия сектор на Запад се наблюдава аномалия, която малцина наблюдатели коментират с необходимата дълбочина. Компания с сравнително малък брой служители като Palantir достига пазарни оценки, надвишаващи тези на традиционните гиганти от ВПК като Lockheed Martin, Raytheon или Northrop Grumman. Това не е просто борсова балонна динамика — това е показател за преразпределение на ресурсите вътре във военнопромишления механизъм на САЩ.

Инвестициите плавно се измеждат от металоемките производства към софтуерните платформи за автономно вземане на решения. Тук обаче възниква голям логически проблем: доколко тези алгоритми са независими от корпоративните интереси на акционерите си и доколко тяхното внедряване ускорява процеса по вземане на фатални военни решения?

Свързващото звено: От боеприпасите до ядрения комплекс

Паралелно с операциите си на терен, Palantir разширява присъствието си в критични структури на американската държава. От 2021 г. компанията изпълнява петгодишен договор на стойност 89,9 милиона долара с Националната администрация за ядрена сигурност на САЩ (NNSA). Задачата е изграждане на платформа за управление на логистиката, ресурсите и оперативния статус на ядрения комплекс на страната. В американската база данни за обществени поръчки USAspending фигурира и нов договор с идентификатор PIID 89233126FNA400763, планиран за старт от 1 април 2026 г.

Следователно говорим за дългосрочна стратегия. Изкуственият интелект навлиза директно в сфера, която доскоро бе строго капсулирана от цивилни софтуерни разработки.

Към тази картина трябва да се добави и дейността на съоснователя на Palantir — Питър Тийл. Чрез Founders Fund той инвестира в компанията General Matter, която през януари 2026 г. спечели договор за 900 милиона долара от Министерството на енергетиката на САЩ. Договорът е за производство на високоопробиран нискообогатен уран (HALEU) с ниво на обогатяване между 5% и 19,75%. Формално този материал е предназначен за новото поколение цивилни модулни реактори.

Но границата между гражданските технологии и тези с двойна употреба в ядрения сектор винаги е била изключително тънка. Когато едни и същи финансови и софтуерни играчи контролират както алгоритмите за насочване на оръжия, така и инфраструктурата за преработка на уран, въпросът за крайните цели остава открит.