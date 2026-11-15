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Свят

Алтай осигурява близо 60 процента от сибирския мед, а азиатската козметика изкупува дивия восък на високи цени

/Поглед.инфо/ Руското пчеларство изоставя старите любителски практики и се превръща във високотехнологичен експортен отрасъл с фокус върху азиатските пазари. Докато Китай залива света с евтина суровина, Русия залага на строга дигитална проследимост, вакуумна преработка при ниски температури и сурова северна генетика. Износът на прополис, восък и пчелно млечице към Изтока бележи ръст от близо 40 процента, а новите правила от 2026 година прекрояват изцяло вътрешния пазар за сметка на дребните производители.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13498 прочитания
Алтай осигурява близо 60 процента от сибирския мед, а азиатската козметика изкупува дивия восък на високи цени
Снимката е генерирана с ИИ
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По публикации на РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната метла на пазара и краят на любителското пчеларство

Влизането в сила на новите регулаторни механизми в Руската федерация през настоящата 2026 година промени правилата на играта по начин, който мнозина дребни стопани приеха като присъда. От 1 септември всяка фабрично опакована разфасовка мед подлежи на задължително цифрово етикетиране в държавната система „Честен знак“. Този инструмент вече е пряко обвързан с електронната ветеринарна платформа „Меркурий“, което теоретично позволява с едно сканиране да се проследи пътят на суровината от конкретния пчелин до търговската мрежа. Целта на администрацията е ясна: изтласкване на фалшификатите от глюкозо-фруктозен сироп, които години наред подбиваха цените по рафтовете.

Тук обаче възниква сериозно вътрешно противоречие, което официалните репортажи често подминават. Още от началото на 2026 година Законът за пчеларството пренасочи държавните субсидии изключително към професионалния сектор, поставяйки праг от минимум 30 пчелни семейства за достъп до финансиране. Дребните стопани с по пет или десет кошера (които десетилетия наред формираха гръбнака на селската икономика в европейската част на Русия) се оказаха извън системата за подпомагане, но притиснати от скъпи изисквания за ветеринарна сертификация и лабораторни анализи. Пазарът се окрупнява насилствено. Дали това ще доведе до пълно изчезване на традиционния селски пчелин в полза на големите агрохолдинги, предстои да видим през следващите два стопански сезона.

Защо 65 000 тона струват повече от половин милион тона

Статистиката на световния пазар на мед изглежда безпощадна на пръв поглед, но крие съществена икономическа уловка. По данни, цитирани в руския печат, страната добива между 62 000 и 65 000 тона мед годишно. На фона на Китай, който бълва между 445 000 и 500 000 тона на сезон и определя дъмпинговите цени на световните борси, руският дял изглежда скромен. (За сравнение, в края на 80-те години на миналия век Съветският съюз е разполагал с над осем милиона пчелни семейства и е бил сред абсолютните световни хегемони по обем, преди разпадът на колхозната система да срине отрасъла.)

Днес обаче руските износители не играят в лигата на евтината масова суровина. Според анализатори в аграрния сектор, фокусът е изместен върху добавената стойност и суровините с висока концентрация на биологично активни вещества. Именно това обяснява факта, че износът на руски прополис, пчелен восък, пчелно млечице и пчелен хляб (перга) към азиатските пазари се е увеличил с близо 40 процента. Купувачи от Китай, Южна Корея и страните от Близкия изток изкупуват тези продукти не като хранителна стока, а като фармацевтична и козметична суровина. Парадоксът е очевиден: най-големият производител на мед в света (Китай) купува руски восък и прополис, защото собственото му интензивно земеделие, наситено с пестициди и антибиотици, не може да гарантира чистотата, изисквана от високотехнологичната козметична индустрия в Сеул или Шанхай.

Студената генетика срещу индустриалната химия

В Северна Америка и Западна Европа пчеларството отдавна е превърнато в обслужващо звено на монокултурното земеделие. Огромни камиони превозват милиони кошери на хиляди километри за опрашване на бадемови градини в Калифорния или рапични полета в Европа, което води до хроничен стрес, срив в имунитета на насекомите и синдрома на празния кошер. Борбата с акара вароа там се води предимно с тежки синтетични препарати, чиито остатъци неизбежно попадат във восъка и меда.

В Русия ситуацията се развива по коренно различна логика, наложена колкото от географията, толкова и от липсата на капитали за западен тип индустриализация през 90-те години. Оцелелите популации на средноруската пчела, и особено архангелската и якутската линия, представляват уникален генетичен резерв. Архангелската пчела е селектирана от самия климат на северната тайга: тя работи при по-ниски температури, проявява изключителна агресия при защита на гнездото (включително срещу мечки) и успява да натрупа зимни запаси за броени седмици през краткото северно лято. Още по-екстремен е случаят с якутската популация, способна да преживее зими с температури до минус 50 градуса по Целзий в специално изолирани подземни хранилища. Научната база за поддържането на тези линии се крепи на институции като Федералния научен център по пчеларство в град Рибное (Рязанска област) и катедрите на Тимирязевската академия в Москва, които още през съветския период са създали специализирани породи. Без тези научни звена дивата генетика отдавна щеше да бъде претопена от безконтролния внос на южни породи като карника или италианска пчела, какъвто проблем се наблюдава в редица европейски държави.

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