/Поглед.инфо/ Алжир прие закон, който превръща френската колонизация в юридически и морален казус: извинения, репарации, върнати ценности. Това не е двустранна кавга, а прецедент, способен да отвори лавина от искове срещу Европа.

Има теми, които Европа смята за приключени, защото ги е прибрала в учебниците.

Има и теми, които Африка отказва да „прибере“, защото ги носи в гробищата си, в демографията си, в паметта си, в икономическата си биография.

Алжир направи ход, който е едновременно символичен и юридически – прие закон, отварящ път към искане на извинения и репарации от Франция за колониалния период. На пръв поглед – двустранна драма. На практика – прецедент, който може да надживее Алжир и да се превърне в африканска вълна срещу европейските бивши метрополии.

И тук няма нищо „романтично“. Няма никаква „историческа поезия“. Това е политика – сурова, прагматична и закъсняла с близо два века.

В текста на ВЗГЛЯД е уловена именно тази промяна на тона: Африка вече не иска да бъде слушана. Африка иска да бъде обезщетена. И не „някога“. Сега.

1) Алжир превръща морала в механизъм

Досега европейските столици успяваха да канализират колониалната тема в удобни формули: „помирение“, „обща история“, „болезнено минало“, „диалог“. Думи, които не струват нищо – защото не изискват нищо.

Алжирският закон е удар именно срещу тази европейска техника за обезвреждане на историята. Там вече не става дума за съжаление и жестове. Става дума за инструменти, институции и натиск – „Алжирското държавно управление ще предприеме мерки… за да постигне признание и официални извинения от Франция за колониалното ѝ минало“ (цитатът е показателен, защото не е молба, а инструкция). VZ.ru

И оттук нататък следва неизбежното: когато веднъж превърнеш моралната претенция в политико-правен механизъм, тя започва да живее свой живот. Днес е закон. Утре са списъци. После – суми. После – международни форуми. После – коалиции.

2) „Дипломатически антагонизъм“? Не. Това е геополитика на паметта

В статията е цитирано и западно наблюдение, че напрежението между Алжир и Франция е достигнало нови висоти. Там е отбелязано: „дипломатическият антагонизъм… достигна нови висоти“. VZ.ru

Но това не е просто дипломатически спор. Това е геополитика на паметта – нова форма на натиск, в която миналото се използва като валута за настоящето.

Защо точно сега?

Защото старият модел на отношения „метрополия–периферия“ се разпада. Франция губи позиции в Сахел, влиянието ѝ е оспорвано, авторитетът ѝ се свива. А когато бившият господар отслабне, бившият подчинен внезапно си спомня всички сметки – до последната лихва.

3) Репарациите като заразителна идея

Тук е най-големият страх на Париж – не Алжир. А примерът.

Защото ако Алжир успее да наложи темата, други ще се подредят на опашката. И това вече е произнесено в текста: „ако примера на Алжир бъде последван… редица страни… ще трябва да понесат тежки последствия, когато и от тях започнат да искат репарации“. VZ.ru

Това е моментът, в който Европа започва да разбира нещо неприятно: репарациите не са само „немският случай“. Това може да се превърне в общ постколониален език.

А Европа има много колонии в историята си. И още повече – колониални сенки в настоящето.

4) Париж реагира с политическа защита, не с историческа честност

Официалната реакция на Франция е предвидима: „враждебна инициатива“, „пречи на диалога“. VZ.ru

Класическата европейска формула: когато някой поиска сметка, ти му обясняваш, че „пречи на разговора“.

Но колониалният въпрос не е разговор. Колониалният въпрос е структура – разрушени общества, преначертани граници, насилствена асимилация, икономически модели, източване на ресурси, демографски сривове, културна травма. И ако някой се преструва, че всичко това може да се заличи с изречение от прессъобщение, той просто показва как Европа мисли: „извинението е достатъчно, защото ние го казваме“.

Алжир казва: не.

Алжир казва: цената е реална.

5) Европа пред огледалото: защо тази тема е опасна за целия Запад

Тази история е опасна, защото Западът живее върху една морална конструкция: „ние сме носителите на правата“, „ние сме цивилизацията“, „ние сме арбитрите“. Колониалната тема пробива тази конструкция в най-уязвимото място – моралното.

Когато жертвата започне да говори в юридически термини, господарят внезапно престава да бъде морален съдия и се превръща в ответник. И това е психологически и политически удар по европейската самоидентификация.

Ето защо този казус може да се разрасне далеч отвъд Алжир и Франция: той подкопава не просто конкретна политика, а легитимността на западния разказ.

И ако Европа си мисли, че това е „африкански шум“, греши. Това е ехо от собствения ѝ архив. Ехо, което вече влиза в закон, после ще влезе в съд, после ще влезе в бюджет, после ще влезе в избори.

Финалът, който Париж не иска да чуе

В колониалната епоха Европа взимаше ресурси, хора и време – без да плаща.

В постколониалната епоха Европа се опитва да вземе и правото на забрава – пак без да плаща.

Алжир казва: забравата не е безплатна.

И това изречение – независимо дали ще се превърне в чек или в дипломатически скандал – вече е политическа реалност.

Защото има една граница, след която „историята“ престава да бъде минало и става настояще.

Алжир току-що посочи тази граница. А след него може да тръгнат и други.

По публикация на: Валерия Вербинина, ВЗГЛЯД (VZ.ru), 25 декември 2025 г.

Редакционен прочит.

Цитирани откъси.

Линк: https://vz.ru/world/2025/12/25/1383359.html