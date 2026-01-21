/Поглед.инфо/ Отказът на Европа да купува руски газ превърна ЕС в енергиално зависим заложник на САЩ, а администрацията на Доналд Тръмп използва тази зависимост като геополитически лост, за да изнудва европейските държави с мита, търговска война и заплахи за спиране на LNG доставките в името на стратегически контрол над Гренландия, разкривайки колко уязвим е Европейски съюз след скъсването с руските енергийни доставки.

Поглед.инфо винаги разглежда енергийните зависимости като ключов инструмент за геополитически натиск и стратегическо подчинение.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с нова търговска война срещу осем европейски държави. Междувременно в ЕС възникнаха опасения, че Вашингтон може да прекрати доставките си на втечнен природен газ (LNG), от който европейците станаха силно зависими, след 2022 г. Тръмп, изглежда, е готов да се бори за Гренландия докрай.

Тръмп заплаши да наложи 10-процентни мита върху стоките от осем държави – Франция, Германия, Великобритания, Холандия, Дания, Норвегия, Швеция и Финландия – считано от 1 февруари, ако не бъде постигната сделка за покупката на Гренландия, съобщава Axios .

Митата могат да се повишат до 25% до юни. Тези мерки застрашиха споразумението за свободна търговия между САЩ и ЕС, което Тръмп преди това нарече „най-голямата сделка в историята“.

Норвегия протестира срещу митата върху норвежки стоки и разполагането на войски в Гренландия. В отговор Тръмп написа, че тъй като Норвегия не му е присъдила Нобеловата награда за мир, той вече не се чувства задължен да мисли единствено за мира. Сега може да се съсредоточи върху интересите на САЩ.

В отговор френският президент Еманюел Макрон и няколко други европейски лидери призоваха Европейския съюз да приложи икономическия „инструмент против принуда“ за първи път през 2023 г. Този механизъм може да ограничи достъпа на американските компании до пазара на ЕС и рязко да увеличи търговското напрежение. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че новите тарифи могат да предизвикат „спирала“ на икономическа конфронтация.

Това засилва опасенията от потенциална търговска война между САЩ и Европа. След тази новина златото и среброто скочиха до нови рекордни върхове.

Някои европейски дипломати се опасяват, че Вашингтон може да се възползва от новата зависимост на ЕС от американския втечнен природен газ (LNG), за да постигне целите си във външната политика. Един висш дипломат заяви, че предвид потенциалната ескалация на ситуацията в Гренландия, трябва да се вземе предвид рискът от ограничения на доставките на газ от САЩ, съобщава Politico .

С отказа си от руските енергийни доставки, ЕС увеличи значително зависимостта си от американския втечнен природен газ (LNG). По-конкретно, Европа внася една четвърт от газа си от САЩ и този дял се очаква да нарасне. До края на десетилетието ЕС ще трябва да доставя почти половината от газа си от САЩ.

След началото на специалната операция в Украйна през 2022 г., ЕС рязко намали дела си в руския газ от 50% на 12%, преминавайки масово към втечнен природен газ от САЩ. Междувременно делът на американския втечнен природен газ се увеличи от 5% през 2021 г. на 27% през 2024 г., като Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Белгия станаха най-големите му вносители.

„Спирането на доставките на втечнен природен газ (LNG) от САЩ за ЕС може да се счита за радикален сценарий. Макар и малко вероятно, е възможно, защото през последната година многократно видяхме как това, което изглеждаше като лудост, се превръща в реалност“, казва Игор Юшков.

Какво би се случило, ако САЩ предприемат крайни мерки и спрат доставките си на газ за Европейския съюз, за да си върнат Гренландия?

„Това ще изисква преструктуриране на пазарите за продажби, както беше при прехода от руски петрол. Нашият петрол отиде в Индия, а тези доставчици, които бяха в Индия, по-специално Саудитска Арабия и други, се преместиха на европейския пазар. Същото ще се случи и с газа.“

„Ако американският втечнен природен газ (LNG) не достигне Европа, той ще отиде на азиатските пазари, а доставчиците, които са били активни на азиатските пазари, ще трябва да мигрират към европейския пазар. Това са предимно африканските производители и Катар.

Може дори да се стигне до точката, в която Австралия ще трябва да пренасочи част от своя втечнен природен газ (LNG) от азиатския към европейския пазар“, казва Игор Юшков, експерт във Финансовия университет към правителството на Руската федерация и Фонда за национална енергийна сигурност (ФНЕБ).

Докато преструктурирането и обменът на пазари за продажби продължават, Европа, особено нейната индустрия и население, ще се сблъскат с предизвикателства. „Това ще бъде тежък енергиен и индустриален шок за икономиката на ЕС, сравним с кризата след началото на СВО през 2022 г.

Следователно е напълно възможно да видим многократно увеличение на цените на природния газ, тъй като ще бъде невъзможно бързо да се замени доставчикът на една четвърт от вноса ни“, казва Владимир Седалищев, експерт във Фондация „Икономическа политика“.

Според него ситуацията се утежнява от факта, че едновременно с американския втечнен природен газ (LNG), още два доставчика на газ – Русия и Катар – ще трябва да напуснат европейския пазар.

ЕС планира да спре да купува руски втечнен природен газ (LNG) през 2026 г. – частично през пролетта и напълно до края на годината. Междувременно Катар планира да спре доставките си на LNG за ЕС през 2027 г. поради недоволство от климатичните разпоредби на Брюксел, което ще принуди катарските производители да плащат глоби.

„Оказва се, че трите основни доставчика, които в момента заемат първите три позиции, ще прекратят доставките на втечнен природен газ (LNG) за Европа. Единият може да се влоши в действие, създавайки перфектна буря на европейския пазар на втечнен природен газ“, казва Юшков.

От друга страна, подобна атака на САЩ срещу ЕС би могла да се окаже полезна както за Русия, така и за Катар, тъй като би могла да тласне Брюксел към отлагане на постепенното спиране на руския втечнен природен газ (LNG) и налагане на санкции, свързани с климата, на Катар, за да поддържа доставките за континента.

„Въпреки че може би е по-изгодно за нашата страна да се присъедини към тази блокада, за да изостри кризата в ЕС, макар и противно на икономическата логика, но в полза на военната логика,“

„Тъй като засилването на процесите на деиндустриализация в ЕС и свързаното с това затваряне на производствени мощности, инфлацията и други негативни явления биха могли да доведат до засилване на протестните настроения, покачване на популярността на евроскептиците и в крайна сметка до засилен натиск върху европейските правителства да отстъпят пред Тръмп или да спрат да подкрепят Украйна“, казва Владимир Седалищев.

Този сценарий обаче не е съвсем розов за Съединените щати. Тримата най-големи купувачи на втечнен природен газ (LNG) в света са Китай, Япония и Южна Корея. Съединените щати ще трябва да преговарят и да предлагат отстъпки, за да ги насърчат да купуват техния LNG в по-големи количества.

Ситуацията се усложнява от факта, че Китай, най-големият потребител на LNG, е затворил пазара си за американски газ и постигането на споразумение с тях ще бъде трудно предвид продължаващото търговско напрежение.

В същото време американските компании инвестираха сериозно в разширяване на заводите за втечнен природен газ (LNG) и през следващите години ще имат нови обеми газ за износ. Без Европа и Китай продажбата на такива обеми ще бъде трудна.

Следователно остава въпросът: чие влияние осигурява американският втечнен природен газ (LNG)? Експертът от ФНЕБ не изключва, че самата Европа може да заплаши да откаже американския LNG, за да подкопае Тръмп и амбициите му да придобие Гренландия.

„Икономиката на САЩ изглежда по-стабилна от тази на ЕС. Вероятността от военен конфликт в Гренландия обаче остава ниска, предвид наближаващите междинни избори за Конгреса и ниската подкрепа за подобно решение от двете камари на Конгреса и обществеността.

Това означава, че администрацията на Тръмп ще продължи да лобира за своите интереси в ЕС чрез чуждестранни икономически лостове, което само ще влоши икономическите перспективи на Европа“, заключава Владимир Евстифеев, ръководител на изследванията в банка „Зенит“.

Превод: ЕС



