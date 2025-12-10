/Поглед.инфо/ Европа вече не е субект, а разменна монета – „опашката на гущера“, която САЩ късат, за да спасят себе си. Доцент Никола Стоянов разкрива защо ЕС не може да стане самостоятелен макрорегион, как Русия води война на изтощение срещу Украйна и НАТО, защо Венецуела се превръща в смъртоносен капан за Пентагона и как оста Русия–Китай–Индия обрича Запада да загуби хегемонията си.

Във втората част на разговора на д-р Владимир Трифонов с доц. Никола Стоянов в студиото на „Поглед.инфо“ разглеждаме без илюзии съдбата на Европа и глобалния сблъсък около Украйна и Венецуела.

Стоянов твърди ясно: Европа е загубила политическата си субектност на 9 май 1945 г. и днес е само поле за чужди интереси – първо между САЩ и СССР, а след 1991 г. – изцяло под американска външна политика.

Говорим за:

Защо континентът е съставен от „малки и слаби държави“, които не могат да изградят собствен макрорегион и не признават ничие лидерство;

Как Европа 500 години живее с чужди ресурси – колонии, после Русия – и днес, отказвайки се от руските ресурси, сама реже клона, на който стои;

Защо войната в Украйна е война на изтощение , а не за територия – и как Русия едновременно унищожава украинската армия и изпразва складовете на Запада, без да прескочи прага на директен ответен удар;

Как Киев като прокси-държава се държи изкуствено жив с пари, оръжие и хора от Запада, докато фронтът реално е на ръба на разпад;

Какво означава стратегията на разсредоточаване – настъпление на осем направления, постоянен натиск и използване на дронове и сателити за почти пълна ситуационна осведоменост;

Защо Русия няма да приеме мирни планове, в които се говори за 600 000-на украинска армия, „репарации“ и връщане на ключови територии;

Защо Венецуела е жизненоважна за Москва днес – не само заради петрола, а като площадка за симетрични заплахи срещу САЩ, подобно на ракетната криза през 1962 г.;

И как тройката Русия–Китай–Индия постепенно се оформя като сила, чиято съвкупна мощ надминава тази на САЩ, което означава край на американската хегемония.

Това е разговор за геополитиката без грим – за генетичната русофобия на европейските елити, за страха на Запада да загуби хегемонията си и за новия многополюсен свят, който вече не е теория, а ежедневна реалност.

Обобщение

Европа не може да стане самостоятелен макрорегион – тя е загубила субектността си и днес е жертвената част от западния проект.

Войната в Украйна е война на изтощение – Русия бавно настъпва, пази хората, но унищожава армията на Киев и ресурсите на НАТО.

Украйна не съществува като самостоятелен играч – тя е прокси, което без външна помощ не би издържало и месец.

Венецуела е ключов геополитически плацдарм, където САЩ се страхуват да поемат „неприемливо висок“ риск за директен удар.

Русия, Китай и Индия, действайки заедно, вече фактически надхвърлят мощта на САЩ и принуждават Вашингтон да отстъпва от позицията си на еднополюсен хегемон.

Първата част от интервюто гледайте ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=r4aiD19P44Y&t=186s

Ключови думи

Никола Стоянов, Европа, макрорегион, Украйна, Русия, НАТО, война на изтощение, Венецуела, глобален юг, САЩ, Китай, Индия, мирен план, репарации, Поглед инфо, геополитика, многополюсен свят

Хаштагове

#ПогледИнфо

#НиколаСтоянов

#Геополитика

#Европа

#Украйна

#Русия

#САЩ

#Венецуела

#ГлобаленЮг

#МногополюсенСвят