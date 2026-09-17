Америка след еднополюсния момент: Джефри Сакс за войната с Иран, която разкри границите на американската мощ

/Поглед.инфо/ Джефри Сакс поставя войната с Иран в много по-голяма картина – какво остава от американската глобална мощ, когато военната сила вече не гарантира политически резултат. Ормуз, петролът, огромните разходи, пренареждането на Близкия изток и вътрешните зависимости във Вашингтон очертават проблем, който не започва и няма да завърши с Доналд Тръмп. Войната може да приключи. Светът, в който САЩ определяха сами цената и правилата на конфликта, се променя много по-трудно.

Иран и пределите на американската военна мощ

Войната с Иран навлиза в седмия си месец с един резултат, който Вашингтон трудно може да прикрие зад езика на военните операции. Съединените щати могат да нанасят удари, да блокират износ, да разрушават инфраструктура и да поддържат огромна военна групировка на хиляди километри от собствената си територия. Много по-трудно се оказва превръщането на това военно превъзходство в политически резултат.

Точно върху това разминаване стъпва Джефри Сакс в интервюто си със Сайръс Янсен публикувано на 16 септември, озаглавено „The Iran War Will Break America“. Неговата формулировка е крайна: войната изобщо не е трябвало да започва, а първоначалната американска сметка според него е била за бърза промяна на властта в Техеран. Сакс противопоставя тази логика на реалността на държава с близо сто милиона души, значителен военен потенциал, собствена индустриална и технологична база и десетилетия опит в съществуването под санкции и външен натиск.

Шест месеца след началото на войната самото ѝ времетраене вече е политически факт. Операцията започна на 28 февруари 2026 г. с американски и израелски удари срещу Иран. На 17 септември конфликтът продължава, бойните действия са обхванали и Йемен, Ормуз остава силно нарушен като транспортна артерия, а президентът Доналд Тръмп отново говори за възможност войната да приключи и за готовност на Техеран за сделка. Reuters отбелязва, че американските цели и срокове през тези месеци са се променяли.

Това е съществената разлика между започването и завършването на една война. Първото зависи предимно от военната мощ. Второто изисква политическа конструкция на следвоенното състояние.

САЩ безспорно разполагат със способност да нанесат на Иран огромни материални щети. Иранският петролен износ е тежко засегнат, икономиката на страната понася изключително силен натиск, американските сили успяха частично да възстановят движението на неирански петрол през района на Ормуз. Но натискът досега не е произвел капитулацията, която би превърнала военните резултати в политическа победа. Асошиейтед прес описва този проблем: постигнат е напредък в ограничаването на иранските възможности, без да се очертава ясен механизъм за прекратяване на войната. Това променя смисъла на думата „победа“.

През последните три десетилетия американската военна машина многократно демонстрира способността си да унищожава инфраструктура, командни центрове, системи за противовъздушна отбрана и регулярни армии. Ирак през 1991 и 2003 г. показа колко голяма може да бъде технологичната разлика между Съединените щати и техния противник. Афганистан показа друго: превъзходството на бойното поле не гарантира устойчив политически ред. Двадесет години военно присъствие завършиха през 2021 г. с връщането на талибаните в Кабул.

Иран е далеч по-тежък случай. Географията, населението, индустриалният капацитет и регионалните връзки правят класическата окупация практически несъпоставима с операциите, които САЩ водеха след края на Студената война. Вашингтон може да увеличава цената за Техеран. Техеран може да увеличава цената за Вашингтон и за държавите около себе си. Тъкмо тази взаимна способност за причиняване на разходи започва да определя конфликта.

По данни на Бюджетната служба на Конгреса, цитирани от Reuters, до началото на август американските разходи за войната са достигнали около 38 милиарда долара и могат да нарастват с приблизително 3 милиарда месечно. Още по-съществен е другият показател: бързото изразходване на боеприпаси. Според същата оценка възстановяването на определени американски запаси може да отнеме години. Пентагонът вече поиска близо 90 милиарда долара извънредно финансиране за попълването им.

Следователно войната не трябва да бъде измервана само с нанесените поражения върху Иран. Тя трябва да бъде измервана и с ресурсите, които Америка изразходва, за да поддържа натиска.

Това е проблем за държава, която едновременно определя Китай като основен дългосрочен стратегически конкурент, поддържа глобална система от военни ангажименти и трябва да запази резерви за потенциални кризи в Индо-Тихоокеанския регион. Всеки използван прехващач, всяка изстреляна високоточна ракета и всяка допълнителна военна система, изпратена в Близкия изток, има значение далеч извън границите на настоящата война.

Сакс вижда тук по-голямата историческа грешка. Според неговата интерпретация американската политика продължава да действа с представата, че огромното военно превъзходство автоматично позволява на Вашингтон да определя политическия резултат. Той поставя Иран в една по-дълга линия на американски действия и твърди, че възходът на Китай, Индия, технологичното разпространение и способността на регионални сили да изграждат собствени военни технологии са променили средата, в която САЩ използват силата си.

Тази промяна не означава, че Америка е престанала да бъде военна свръхсила. Подобен извод би бил прибързан. Съединените щати запазват глобални способности, с които никоя друга държава не разполага в същия мащаб. Проблемът се намира другаде — цената за превръщането на това превъзходство в желан политически резултат расте. Иран демонстрира колко опасна може да стане тази разлика.

Техеран няма необходимост да победи американските въоръжени сили в класическия смисъл. Подобна задача би била нереалистична. Достатъчно е да запази държавната система, способността за ответен удар и възможността да увеличава икономическата цена на войната. При продължителен конфликт времето постепенно се превръща в стратегически ресурс.

Ормуз е най-видимият пример. Преди войната през протока преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. На 15 септември са отчетени едва четири преминавания на кораби, значително под средното за предходните десет дни, като сред тях не е имало големи суровопетролни танкери или LNG танкери.

Цената вече се измерва на американските бензиностанции. Brent остава над 100 долара за барел, а американската цена на дизела премина границата от 6,30 долара за галон.

Това е една от особеностите на тази война. Иран може да бъде подложен на огромен военен и икономически натиск, но географията му позволява част от цената да бъде изнесена към световната икономика. Американската военна мощ действа срещу Иран; последиците от войната се връщат през енергетиката, транспорта, инфлацията, бюджетните разходи и запасите от боеприпаси.

Ситуацията стана още по-сложна след пренасянето на конфликта към Йемен и саудитската петролна инфраструктура. Източно-западният саудитски тръбопровод беше един от главните маршрути, чрез които Рияд можеше да заобикаля Ормуз. След атаките срещу него алтернативният изход към Червено море се оказа ограничен. Reuters оценява, че продължителното му прекъсване може да засегне количества, равняващи се на до четири процента от световното предлагане.

Американската стратегия се сблъсква с неприятна аритметика. Колкото по-дълго продължава натискът върху Иран, толкова повече възможности има конфликтът да се разпространява по маршрутите, върху които зависи световната енергийна система. Колкото повече сили са необходими за защитата на тези маршрути, толкова по-голям става американският военен и финансов ангажимент.

Сакс формулира това като доказателство за края на еднополюсния момент. По-точно би било да говорим за нещо по-конкретно: за намаляващата способност на една свръхсила да определя сама цената, продължителността и политическия край на войната, която е започнала. Това е много по-сериозен проблем от въпроса дали американските въоръжени сили могат да нанесат още един успешен удар. Могат. Въпросът, който седем месеца след началото на войната остава без убедителен отговор, е какво трябва да се случи след последния удар.

Петролът превръща регионалната война в глобална сметка

В началото на войната вниманието беше съсредоточено върху ракетите, авиацията, противовъздушната отбрана и способността на Иран да издържи на американско-израелския натиск. Седем месеца по-късно един от най-тежките резултати се вижда извън бойното поле. Световната енергийна система започна да плаща за конфликт, който не успя да остане затворен между воюващите държави.

Джефри Сакс поставя петрола в центъра на своята оценка. В интервюто той посочва едновременно Ормуз, Червено море, Йемен и саудитските тръбопроводи. Според него нарушаването на тези маршрути е променило икономическата природа на войната. Това е един от моментите, в които неговият аргумент заслужава да бъде разгледан отвъд политическата му острота.

Близкият изток не е просто голям производител на нефт. Той е пространство, в което находища, терминали, тръбопроводи и морски проходи образуват система с ограничен брой обходни маршрути. Ормуз има значение не само заради количеството петрол, преминаващо през него. Значението му идва от трудността огромни количества енергийни суровини да бъдат пренасочени бързо другаде.

Когато към Ормуз се прибавят проблемите в Червено море и уязвимостта на саудитската инфраструктура, рискът вече не се намира в една географска точка. Натискът се прехвърля върху няколко части на една и съща транспортна система.

Пазарът реагира не само на реално липсващите барели. В цената влизат очакванията за следващия удар, възможността за прекъсване на нов маршрут, застрахователният риск, по-дългото плаване, необходимостта от резервни доставки. Затова военната несигурност може да повиши цената на енергията преди физическият недостиг да е достигнал крайния потребител.

За Съединените щати тук възниква противоречие. Американската икономика днес е много по-защитена от енергийна криза в Близкия изток, отколкото през 70-те години. Шистовата революция превърна страната в огромен производител на нефт и газ. Но собственото производство не изолира американския потребител от световната цена. Петролът остава глобално търгувана суровина. Когато международният пазар поскъпва, ефектът стига до транспорта, логистиката, селското стопанство, авиацията и в крайна сметка до цените на стоките. Войната започва да се връща в американското всекидневие не чрез изображенията от Близкия изток, а чрез цената на горивото.

Тази зависимост има политическо значение. Американската администрация може да обяснява защо военната операция е необходима, да представя унищожени цели и да отчита военни успехи. Много по-трудно е да контролира начина, по който милиони домакинства възприемат поскъпването на бензина, дизела, самолетните билети и превоза на стоки.

Сакс прогнозира продължаващ натиск върху цените и свързва това с вътрешнополитическите последици за администрацията на Тръмп. Самата му прогноза не трябва да се приема като предварително установен резултат. Значението е в механизма, който описва. Продължителната война създава икономическа цена, върху която Вашингтон има далеч по-малък контрол, отколкото върху собствените си военни операции.

Европа се намира в още по-неудобно положение. След дълбокото преструктуриране на енергийните доставки през последните години европейската икономика остава чувствителна към международните цени на петрола и газа. Нов силен енергиен шок би попаднал върху индустрия, която вече премина през период на скъпа енергия, отслабена конкурентоспособност и пренареждане на производствените вериги.

Азия е изложена по друг начин. Китай, Индия, Япония, Южна Корея и голяма част от бързо развиващите се азиатски икономики зависят от устойчивото движение на огромни количества енергийни суровини. За тях Близкият изток не е далечна зона на американската външна политика. Той е част от материалната инфраструктура на икономическия им растеж.

В този момент войната престава да бъде двустранен или дори регионален конфликт. Тя започва да преразпределя разходи между държави, които не участват пряко в бойните действия.

Появява се и втори ефект, който трудно се измерва с ежедневната цена на барела. Държавите, зависими от внос на енергия, получават още една причина да намаляват уязвимостта си към маршрути, контролирани или защитавани от външни сили. Това означава нови тръбопроводи, резервни терминали, стратегически запаси, дългосрочни договори, инвестиции в ядрена енергетика и ускорено търсене на различни доставчици.

Подобни процеси не се случват за няколко месеца. Но войните често ускоряват решения, които в мирно време биха се отлагали с години.

Тук американската стратегия среща последица, която рядко присъства в първоначалните военни разчети. Колкото по-несигурни стават глобалните енергийни маршрути, толкова по-силен е стимулът за останалите големи икономики да изграждат механизми, намаляващи зависимостта им от съществуващата система.

Иран разбира тази уязвимост. Неговата позиция не изисква контрол върху световния петролен пазар. Достатъчна е способността да създава риск в район, през който преминава критична част от световната търговия с енергия. Разликата е съществена. Контролът изисква огромна мощ. Създаването на несигурност изисква много по-малко ресурси.

Така възниква асиметрия, която чистото сравнение на американския и иранския военен потенциал не показва.

Съединените щати трябва да защитават бази, кораби, съюзници, танкери, терминали и морски коридори. Иран трябва да запази достатъчна част от способността си да ги застрашава. Всеки нов обект, който Вашингтон е принуден да защитава, разширява пространството на американския ангажимент.

Сакс стига до извода, че подобна ситуация показва изчерпването на американската еднополюсност. Историческият процес е по-сложен. Но войната разкрива конкретна слабост на модела, изграден след края на Студената война: глобалната военна инфраструктура позволява на САЩ да присъстват почти навсякъде, но същото това присъствие създава огромен брой точки, които трябва да бъдат защитавани при голям регионален конфликт. Базата е инструмент на влияние в мирно време. По време на война тя може да се превърне и в цел.

Морският маршрут е инструмент на глобализацията, докато е свободен. Когато стане опасен, неговата защита започва да струва милиарди.

Съюзът дава политическо влияние, но създава и задължения. Когато инфраструктурата на съюзника бъде атакувана, американският ангажимент вече не се измерва само с американската територия и американските въоръжени сили.

Затова цената на войната с Иран не може да бъде изчислена само чрез бюджета на Пентагона или стойността на използваните боеприпаси. Част от нея се появява в цената на барела. Друга част влиза в транспортните разходи. Трета се прехвърля към съюзниците. Четвърта ще бъде платена чрез инвестиции в нови маршрути и нова енергийна сигурност.

Военната операция има бюджет. Геополитическата ѝ последица няма предварително определена цена.

Близкият изток започва да търси сигурност без американски монопол

В продължение на десетилетия американското присъствие в Близкия изток се основаваше на проста политическа размяна. Вашингтон предоставяше военна защита, оръжие, разузнавателни способности и политическа подкрепа. Партньорите му осигуряваха достъп до бази, стратегическа инфраструктура и устойчиво американско влияние в регион, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки.

Войната с Иран постави този модел под натиск от място, което е по-чувствително от чисто военното съотношение на силите. Държавите от Персийския залив трябва да си отговорят дали американското военно присъствие намалява риска за тях, или при голяма война ги превръща в част от пространството, върху което този риск се разпределя.

Сакс разказва, че преди началото на конфликта е разговарял с ръководители от Залива и ги е предупреждавал за нестабилността на американската политика. По неговите думи тогава предупрежденията му не са били приемани сериозно. Вниманието на част от тези държави е било насочено към отношенията със САЩ, достъпа до американски технологии, центровете за данни и чиповете на NVIDIA. След началото на войната, смята Сакс, тази увереност е била силно разклатена. Това наблюдение има значение не заради личните разговори на професора с арабски лидери, а заради промяната в самото разбиране за сигурност.

Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и останалите държави от Залива няма как да пренебрегнат американската военна мощ. Тяхната отбрана е изграждана десетилетия наред с американски системи, технологии и обучение. На тяхна територия и в непосредствена близост се намира значителна американска военна инфраструктура. Тези отношения не могат да бъдат заменени с едно дипломатическо решение или с присъединяване към нов международен формат.

Променя се друго. Изчезва необходимостта всяко стратегическо отношение на арабските държави да бъде организирано около избора „със САЩ или срещу САЩ“. Това е далеч по-сериозна промяна от демонстративното скъсване на един съюз.

Саудитска Арабия може да запази тесните си отношения с Вашингтон и едновременно да развива икономическите си връзки с Китай. Може да разговаря с Иран, без да приема иранския модел за регионален ред. Може да търси нови формати с Турция и Пакистан, без автоматично да напуска американската система за сигурност. ОАЕ могат да поддържат отношения със САЩ и едновременно да разширяват връзките си с Китай, Индия и останалите големи азиатски икономики.

Възниква политика на паралелни зависимости. Тя е естествен резултат от икономическата география на региона. Държавите от Залива продават огромна част от енергийните си ресурси на Азия. Китай и Индия са не само външнополитически партньори, а пазари, от които зависи дългосрочният модел на техните икономики. Вашингтон остава ключов военен партньор, но вече не може да бъде единствената ос, около която тези държави организират отношенията си със света.

Сакс вижда признаците на тази промяна в участието на Саудитска Арабия в срещата на БРИКС в Делхи и в търсенето на нови регионални формати. В неговата интерпретация държавите постепенно определят мястото си в нов международен ред.

БРИКС тук не трябва да бъде представян като военен съюз или готов заместител на американската система. Той не е нито едното, нито другото. Значението му е различно. Съществуването на такива формати дава на средните и регионалните сили допълнително пространство за маневриране. Те вече разполагат с повече партньори, повече пазари, повече дипломатически канали и повече възможности да отказват решения, които не съответстват на собствените им интереси.

Иранската война ускорява тази необходимост. За Рияд най-опасният вариант не е абстрактната загуба на американско влияние. Опасността е Саудитска Арабия да се окаже територия, през която минава фронтовата линия на чужд конфликт. Саудитската икономическа стратегия изисква точно обратното — предвидимост, инвестиции, инфраструктурни мегапроекти, туризъм, технологии и постепенно намаляване на зависимостта от петролните приходи. Продължителната регионална война удря самата логика на този модел.

Същото важи за ОАЕ и Катар. Техният международен капитал е изграден върху стабилността. Летища, пристанища, финансови центрове, логистика, недвижими имоти, туризъм и инвестиционни фондове могат да функционират в близост до политически напрежения, но трудно могат да запазят същата привлекателност при трайна регионална война.

Затова прякото договаряне с Иран постепенно придобива собствена стойност. Сакс го определя като необходимата посока — дипломация между Иран и неговите арабски съседи, вместо отношенията им постоянно да бъдат посредничени от външна сила. Подобен модел няма да премахне историческите противоречия. Между Техеран и арабските монархии съществуват различия по въпросите за регионалното влияние, сигурността, религиозната и политическата идентичност, отношенията със САЩ и Израел.

Географията обаче не може да бъде отменена. Иран и арабските държави от Залива ще останат съседи независимо от резултата на тази война. Съединените щати могат да увеличават или намаляват присъствието си. Американските администрации могат да сменят стратегията си през четири години. Регионалните държави нямат възможност да сменят съседите си.

Оттук идва различна логика на сигурността. Не доверие, а предвидимост. Не политическо сближаване на всяка цена, а правила, които намаляват вероятността чужда конфронтация да унищожи собствената инфраструктура.

Вашингтон дълго време имаше преимуществото да бъде необходимият посредник в подобни отношения. Китайското посредничество при възстановяването на дипломатическите отношения между Саудитска Арабия и Иран през 2023 г. вече показа, че тази функция не е неделима част от американската мощ. Това не измести САЩ от региона. Показа, че регионална сделка може да бъде постигната и извън американската дипломатическа архитектура.

Войната от 2026 г. поставя този въпрос в много по-тежка среда. Ако американската военна защита е придружена от риск американско-иранският конфликт да се пренесе върху инфраструктурата на съюзниците, местните правителства получават рационален мотив да изграждат втори и трети канал за собствената си сигурност, защото зависимостта от един гарант е риск, когато решенията на този гарант не могат да бъдат контролирани от държавата, която трябва да понесе последствията.

Това постепенно променя и самото значение на американското присъствие. Военната база остава доказателство за американска сила. Но базата вече не е достатъчна, за да гарантира политическо послушание. Продажбата на оръжие запазва зависимостта от американската технология, но не гарантира съвпадение на интересите. Достъпът до американския пазар и технологии остава огромен ресурс, но Китай предлага друг икономически център, Индия се превръща във все по-голям потребител на енергия, а регионалните държави натрупаха собствен капитал и политическа тежест.

Еднополюсният модел започва да отслабва не когато последният американски войник напусне Близкия изток. Няма основания да се очаква подобно развитие в обозримо бъдеще. Той отслабва, когато американският съюзник вече не смята, че отношенията с Вашингтон трябва да определят всичките му останали отношения. Тази промяна е по-тиха от военната загуба. Няма капитулация, няма евакуация на посолства, няма ден, в който старият ред официално приключва. Има поредица от сделки, срещи, нови партньорства и дипломатически канали. След достатъчно дълго време сборът им започва да означава различна международна система.

Войната с Иран може да се окаже един от ускорителите на този процес, защото самият конфликт кара държавите около Иран да търсят начин никога повече тяхната сигурност да не зависи изцяло от решения, вземани във Вашингтон.

Точно оттук започва по-тежкият въпрос, който Сакс поставя в последната третина на интервюто. Ако американската външна политика все по-трудно произвежда резултатите, които обещава, причината може да не се намира само в променения свят. Част от нея трябва да бъде търсена вътре в самите Съединени щати.

Кризата започва отвътре: кой взема решенията във Вашингтон

В последната част на разговора Джефри Сакс измества вниманието от Иран към самите Съединени щати. За него Тръмп не е първопричината за натрупаните американски проблеми, а ускорител на процеси, започнали десетилетия по-рано. Той посочва две линии: огромното влияние на военно-промишления комплекс върху външната политика и зависимостта на политическата система от корпоративните пари.

Това обяснение е по-съществено от острите квалификации, които Сакс отправя към американския президент. Ако проблемът беше единствено в Тръмп, той би могъл да приключи със смяната на администрацията. Самият Сакс връща началото много назад — към военно-промишления комплекс, за който Айзенхауер предупреждава през 1961 г., и към постепенното разширяване на корпоративното влияние върху американската политика от 70-те години насам.

Днешният военно-промишлен комплекс вече е значително по-широк от традиционните оръжейни корпорации. Сакс включва в него технологичните компании от Силициевата долина, големите финансови структури и разузнавателните институции. Войната, технологиите, изкуственият интелект, космическите системи, комуникациите и обработката на огромни масиви от данни все по-трудно могат да бъдат разделени. Частният технологичен капитал се превръща в компонент на националната сигурност, а държавата става един от най-важните клиенти на този капитал.

Така възниква зависимост, която не може да бъде описана просто като натиск на оръжейното лоби върху правителството. Държавата се нуждае от корпорациите за технологичното си превъзходство. Корпорациите се нуждаят от държавните поръчки, регулациите и политическата защита. Военните конфликти увеличават необходимостта от техните продукти, а стратегическото съперничество с Китай и Русия превръща цели отрасли в част от националната сигурност.

В подобна среда решението да бъде прекратена една война никога не е само военно решение. То засяга бюджети, договори, институционални интереси, съюзнически отношения и политически репутации. Колкото по-дълго е продължил конфликтът и колкото повече ресурси са вложени в него, толкова по-трудно става признаването, че първоначалната цел не може да бъде постигната на приемлива цена.

Сакс използва икономическия термин sunk cost fallacy — капанът на вече направените разходи. След като огромни средства и политически капитал са инвестирани в погрешно решение, ръководството продължава да инвестира още, защото прекратяването би означавало признание за неуспех. При война този механизъм става особено опасен. Загубите, направени вчера, започват да служат като аргумент за нови загуби утре.

Американският държавен дълг добавя още едно ограничение. Сакс свързва неговото дългосрочно натрупване с политически модел, при който обещанието за по-ниски данъци е много по-лесно продаваемо на избирателите от необходимостта държавните разходи да бъдат финансирани. Той връща този процес към изборите през 1984 г. и политическия урок, който американските партии извличат от тежката загуба на Уолтър Мондейл след откритото му говорене за необходимостта от данъчни увеличения.

Днес тази стара вътрешнополитическа логика се среща с глобалните амбиции на държавата. Съединените щати трябва едновременно да финансират огромна отбранителна система, социални програми, обслужване на дълга, технологическо съперничество с Китай и военни ангажименти в различни части на света. Всеки нов продължителен конфликт увеличава напрежението между ресурсите на държавата и мащаба на нейните международни цели.

Затова войната с Иран има значение, което надхвърля Близкия изток. Тя проверява не само американските ракети и самолети. Проверява способността на политическата система да определя постижима цел, да пресметне цената ѝ и да прекрати използването на сила, когато цената започне да надвишава възможния резултат.

Това е и най-силната част от аргумента на Сакс. Американската мощ не изчезва. Огромните икономически, технологични и военни ресурси остават. Все по-важен става въпросът как политическата система ги използва и кой всъщност определя целите, за които те се изразходват.

Когато силата вече не е достатъчна

Джефри Сакс говори за войната с Иран като за американски провал. По-големият въпрос е какво тази война показва за самата природа на американската мощ.

Съединените щати не са загубили военното, технологичното или икономическото си превъзходство. Загубена е част от свободата, с която някога можеха да го превръщат в политически резултат. Иран може да понесе огромни поражения и въпреки това да не капитулира. Ормуз може да пренесе цената на войната върху световната икономика. Арабските държави могат да останат американски партньори и едновременно да търсят сигурност чрез отношения с Пекин, Москва, Делхи и самия Техеран.

Това е светът, в който Вашингтон вече не определя сам условията на всяка криза.

Войната с Иран някога ще приключи. Много по-трудно ще бъде възстановена представата, че достатъчно американска военна мощ винаги означава достатъчно американска политическа власт.

И точно тази промяна може да се окаже най-голямата последица от войната.



