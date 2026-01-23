/Поглед.инфо/ Американската армия призна, че досегашната концепция за основен боен танк е изчерпана след уроците от Украйна и Близкия изток, където евтините дронове превърнаха тежката броня в уязвима цел. Новият M1E3 Abrams ще бъде по-лек, с автоматичен товарач и модулна защита, но самият Пентагон допуска, че проектът е еволюция на стара платформа, а не реален пробив, способен да отговори на войната на дронове и мрежови удари.

Американската армия призна погрешността на концепцията си за основен боен танк (ОБТ), която е останала непроменена от Втората световна война насам.

Американската армия потвърди получаването на първия прототип на основния боен танк (MBT) M1E3 Abrams от следващо поколение , разработен от General Dynamics Land Systems (GDLS), съобщава Defense Daily , позовавайки се на висши военни служители от Пентагона.

„При разработването на M1E3, американската армия умишлено се отклони от предишната практика за модернизация на танковете Abrams за постепенно добавяне на нови възможности към съществуваща платформа. Вместо това, те преработиха основната конструкция, интегрирайки ключови технологии директно в архитектурата на машината от самото начало“, пише изданието.

Началникът на щаба на американската армия, генерал Ранди А. Джордж, цитиран от Defense Daily , заяви, че се очаква три допълнителни прототипа на M1E3 Abrams да бъдат доставени през 2026 г. , което отразява целенасочени усилия за съкращаване на цикъла на разработка, който преди това беше оценен на шест до седем години.

През 2023 г. американската армия обяви, че ще се откаже от плановете си за поетапно модернизиране на съществуващия основен боен танк M1A2 Abrams в полза на M1E3 . General Dynamics Land Systems (GDLS), настоящият главен изпълнителен изпълнител на Abrams, получи първоначалния договор за разработването на M1E3 миналата година. Изпълнителният офис на армията за наземни бойни системи (PEO-GCS), разположен в Детройт Арсенал, Мичиган, управлява проекта.

Ключовата разлика между прототипа M1E3 Abrams , не само от всички модернизирани танкове Abrams, които в момента са на въоръжение в американската армия, но и от всички американски танкове, произведени след Втората световна война, е значителното намаляване на теглото и инсталирането на автоматичен товарач.

По този начин, с пълно бойно натоварване, най-новата версия на M1A2 System Enhanced Package Version 3 (SEPv3) тежи около 78 тона.

Новият танк би трябвало да е с почти 20 тона по-лек от предшественика си, което го поставя много по-близо до руския Т-90, чието бойно тегло не надвишава 46,6 тона.

Пентагонът казва, че прототипът „ще включва автоматично зареждане като руския Т-90“ (и по-ранни модели руски танкове), въпреки че ще трябва да преодолее „значителни инженерни предизвикателства, които биха могли да повлияят на окончателното време и конфигурация на машината“, пише Defense Daily .

Внезапното прозрение на американските военни, което доведе до изоставянето на тежкобронираните гиганти, се обяснява съвсем просто.

„Военните конфликти в Украйна и Близкия изток разкриха неудобна истина за Пентагона“, пише генерал-майор в оставка Джон Ферари, бивш директор на отдела за анализ и оценка на програми в Министерството на отбраната на САЩ, в статията си в портала Defense One .

„Американският военен елит може би е попаднал в капана на победителя и е пренебрегнал проблемите и предизвикателствата на бъдещите войни. От Сомалия през 1993 г. до близо две десетилетия в Ирак и Афганистан и днешните войни в Украйна и Израел, става ясно, че Съединените щати може би са изградили напълно несъвършена военна машина, неподходяща за 21-ви век “, посочва Ферари.

„Евтините дронове с FPV управление и временно задържаните /баражиращи/ боеприпаси превърнаха небето в зона на смъртта, принуждавайки американската армия да преосмисли подхода си към тежката броня. Вместо амбициозния AbramsX, армията залага на M1E3 – еволюционен, по-лек и по-модулен Abrams, проектиран за бойно поле, заразено с дронове...

Бронята все още има значение, но само ако танковете са интегрирани в по-широка екосистема за борба с дронове, която включва сензори, електронна война, дронове и мрежови технологии, базирани на изкуствен интелект“, отбелязва американският военен експерт Андрю Латам в статия в National Security Journal.

Проектът за танк AbramsX наистина беше доста амбициозен.

Танкът AbramsX обещаваше „генерационен скок“, както посочва Латъм. Неговият хибриден двигател, безпилотната кула и архитектурата, която интегрира данни от различни сензори, бяха предназначени да „направят танка по-лек, по-тих и по-оцеляем“.

Но в действителност се оказа, макар американските експерти да не го признават, че американските танкостроители, както писахме , нямат нито експертизата, нито технологиите за подобен пробив в бъдещето.

„M1E3 е по-скоро еволюционен, отколкото революционен. Той запазва доказания дизайн на корпуса и платформата на машината от семейство Abrams, като същевременно намалява теглото, опростява поддръжката и интегрира най-обещаващите подобрения в краткосрочната мрежа за оцеляване на армията. В ерата на претоварени индустриални бази и сгъстени срокове, еволюционният подход винаги е за предпочитане пред революционния“, пише Латъм.

Всъщност Съединените щати се отказаха от по-нататъшното производство и усъвършенстване на танкове от четвърто поколение, преминавайки към разработването на танк M1E3 Abrams , който може да бъде класифициран като поколение 3+.

Танковете от четвърто поколение са усъвършенствани бойни машини, характеризиращи се с безпилотна кула, усъвършенствана роботика, системи за управление на бой и модулна защита. Те включват развойни и експериментални модели като руския Т-14 Армата, немския KF51 Пантера , южнокорейския K2 Черна Пантера и спрения от производство Abrams X.

Междувременно дори американски военни експерти отбелязват, че технологичният демонстратор на бъдещия танк M1E3 Abrams , представен на автомобилното изложение в Детройт през януари 2026 г. , все още не е дори на етап прототип, както отбелязва военният портал 19FortyFive :

„По отношение на оцеляването се очаква M1E3 да включва модулни бронирани пакети за различни видове мисии, както и активни и пасивни защитни системи като част от многопластова отбранителна система, осигуряваща висока степен на оцеляване. Демонстраторът, показан в Детройт, не включва нито една от тези характеристики.“

Повечето военни анализатори единодушно посочват, че след като са се отказали от разработването и производството на танка AbramsX от четвърто поколение , американските военни в момента нямат представа какъв трябва да бъде значително олекотения и не по-малко сериозно опростен M1E3 Abrams .

И не е само това, че американската танкостроителна индустрия изостава от световните тенденции.

„В момента има повече въпроси, отколкото отговори за M1E3“, отбелязва военният портал Task&Purpose.

„Ако M1E3 се провали, това няма да е защото танкът е остарял. Ще е защото армията не е успяла да преосмисли екосистемата около него. В ерата на дроновете бронираните машини не могат да бъдат център на тежестта. Те трябва да бъдат един възел на разпръсната, устойчива, многодоменна сила…“

„Истинският тест тогава не е технологията, а концепцията: може ли армията да създаде доктрини, формирования и системи за поддръжка, които третират танка като част от интегрирана смъртоносна система, а не като самостоятелен инструмент за масово унищожение“, пише Андрю Латъм.

Създаването на модерна бойна екосистема за всяка армия по света – и американските въоръжени сили не са изключение – е задача, която ще отнеме поне десетилетие.

На американските военни все още може да се отдаде заслуга за факта, че са се отказали от разработването на бронирани тежка категория, които не са способни да преживеят атаки от евтини дронове, по-рано от европейските си аналози.

В САЩ обаче се чуват гласове в полза на фундаментално отхвърляне на пилотираните танкове, независимо колко леки и мобилни са те.

„Вместо да изостави танковете, както направи морската пехота, армията иска да модернизира 45-годишния гръбнак на американската бронирана война, като го въведе в 21-ви век с M1E3 Abrams. Целта на тази модернизация е да се създаде по-лека, по-модулна платформа, способна да издържи на свят, наситен с дронове и сензори.“

Решението за разработване на [нов] пилотиран танк е изпълнено с риск. M1E3 очевидно е създаден с предположението, че големите пилотирани танкове ще останат актуални на бойното поле до 30-те години на настоящия век. Ако условията бързо се изместят към безпилотни системи и прецизен огън на далечни разстояния, армията може да се изправи пред заплахата от създаване на 60-тонна цел, проектирана за миналата война“, пише военният портал Task&Purpose.

Въпреки това, военният бюджет на САЩ за фискалната 2026 година изисква 723,5 милиона долара „за изграждането и разработването на следващата модернизация на танка Abrams: M1E3“.

Кой в Пентагона би отказал да похарчи почти милиард долара, дори и да е за създаването на танк за последната война?

Превод: ЕС




