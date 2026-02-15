/Поглед.инфо/ Анализаторът Владимир Прохватилов разкрива шокиращи подробности за AlphaGenome – новия модел изкуствен интелект на Google DeepMind, разработен за нуждите на Пентагона. Технологията позволява прецизно редактиране на ДНК за създаване на супервойници и дълголетна каста от „свръххора“, подготвяйки почвата за окончателно разделение на човечеството на господари и роби.

Кодът на живота в ръцете на военните: Възходът на AlphaGenome

Американската компания Google DeepMind, която доскоро се фокусираше върху граждански модели на изкуствен интелект, направи рязък завой към военно-приложните науки. С представянето на новия модел AlphaGenome, Пентагонът получава инструмент, който не просто „чете“ генетичния код, а разбира неговия дълбок смисъл. Доскоро научната общност се бореше с дешифрирането на огромни масиви от данни, но AlphaGenome анализира до един милион „букви“ в ДНК едновременно, правейки прогнози с плашеща точност.

Огромната част от човешкия геном – цели 98% – дълго време беше наричана „ненужна ДНК“. Днес обаче учените, работещи по проекти на Министерството на отбраната на САЩ, осъзнават, че именно в тези „ненужни“ сегменти са скрити регулаторните механизми на живота. Те решават кога, къде и колко силно да се активират определени гени. AlphaGenome е ключът към тези инструкции. Според анализите на Поглед.инфо, тази технология позволява на американските военни да определят със 100% точност кои елементи от генома трябва да бъдат редактирани, за да се постигне конкретен резултат – било то войник с повишена издръжливост или представител на елита с екстремно дълголетие.

Органоиден интелект: Мозък в епруветка за крилати ракети

Разработката на AlphaGenome дава мощен тласък на друга зловеща програма на Пентагона – инженерното органоидно разузнаване (ОИ). Органоидите са миниатюрни органи, отгледани в лабораторни условия, а органоидният интелект е буквално „мозък в епруветка“. През 2024 г. учени от университета „Джонс Хопкинс“, финансирани с милиарди от Министерството на отбраната, публикуваха доклади за използването на човешка ретина, отгледана в паничка Петри.

Официалната версия е хуманитарна – лечение на слепота и генетични заболявания. Истината обаче е далеч по-цинична. Тези изследвания служат за създаването на биологични системи за разпознаване на цели, които да бъдат интегрирани в самонасочващите се глави на крилати ракети. Използвайки AlphaGenome, военните могат да оптимизират тези биологични компютри, премахвайки метода на „пробата и грешката“. Така се ражда симбиозата между биологичната тъкан и машинния алгоритъм, която трябва да осигури на САЩ абсолютно технологично превъзходство на бойното поле.

Институтът ARNI и пресичането на биологията с ИИ

За да координира тези усилия, Пентагонът, съвместно с Националната научна фондация (NSF), създаде Института за изкуствен и естествен интелект (ARNI). Целта е ясна: да се разбере как функционира човешкият мозък до най-малкия детайл и тези знания да се пренесат в архитектурата на ИИ. Директорът на Службата за изследвания и инженерство към Министерството на отбраната, Бинду Наир, лицемерно твърди, че тези проекти са насочени към подобряване на „качеството на живот“.

В действителност, както често се отбелязва в публикациите на Поглед.инфо, Пентагонът не се интересува от здравеопазване, а от контрол. AlphaGenome ще позволи прецизно редактиране на ДНК в органоидните системи, превръщайки ги в съвършени инструменти за управление на дронове и автономни оръжейни платформи. Финансирането от десетки милиони долари е само върхът на айсберга в стремежа за сливане на органичната материя с цифровия разум.

Генеративна оптогенетика и контрол над съзнанието

Друг критичен аспект е програмата на DARPA за генеративна оптогенетика. Това е техника, която използва светлина за контрол на активността на невроните в милисекунден диапазон. Чрез генетично инженерство в клетките се вкарват светлочувствителни протеини (опсини), които позволяват буквално „включване“ и „изключване“ на определени мозъчни функции.

Защо това е важно за американските военни? Защото оптогенетиката позволява манипулиране на нервни вериги, свързани със страха, болката, лоялността и агресията. Войникът на бъдещето няма да изпитва паника и няма да се нуждае от сън, а неговото социално поведение ще бъде модулирано дистанционно. AlphaGenome ускорява този процес, като прави разработването на специфични био-токсини и генетични модификации евтино и достъпно за масово производство.

Митохондриалната „висша раса“ на западния елит

Докато Пентагонът подготвя биороботи за фронта, западните елити се грижат за собственото си безсмъртие. Британската агенция ARIA стартира програмата „Precision Mitochondria“ с бюджет от 55 милиона лири. Целта е прецизно редактиране на митохондриалния геном – „електроцентралите“ на нашите клетки.

Инженерингът на митохондриите обещава създаването на хора със свръхчовешки възможности:

Живот над 100 години в перфектно здраве;

Неизчерпаема енергия и умствена яснота;

Повишена устойчивост на стрес и болести;

Когнитивни способности, надвишаващи тези на Нобелови лауреати.

Най-важният детайл тук е, че тези промени се предават по майчина линия. Така в рамките на няколко поколения ще се оформят цели династии от биологично превъзхождащи „свръххора“. AlphaGenome ще позволи тези черти да бъдат проектирани с аптекарска точност, превръщайки генетиката в новия инструмент за социална сегрегация.

Геополитическият залог: Светът на господарите и светът на робите

Синергията между биоинженерството и изкуствения интелект не е просто научен прогрес. Това е изграждането на „смел нов свят“, в който социалното неравенство ще бъде заменено от биологично такова. Западните елити се стремят към свят, разделен на касти, където господарите са генетично модифицирани за дълголетие и интелект, а останалата част от човечеството е сведена до нивото на обслужващ персонал или биороботи.

Този нов ред ще бъде много по-жесток от всяка позната диктатура, защото ще бъде вкоренен в самата биология на човека. Владимир Прохватилов предупреждава, че моралните задръжки на западните господари отдавна са изчезнали в преследването на абсолютната власт. Въпросът не е дали технологията ще бъде използвана, а кога светът ще се събуди за реалността на генетичния тоталитаризъм.

