/Поглед.инфо/ Центровете за данни консумират лъвския пай от електроенергията и положението ще става много по-лошо

Цените на електроенергията в североизточната част на САЩ започнаха рязко да се покачват, тъй като старите електроцентрали, работещи с изкопаеми горива, се затварят, но и се строят нови центрове за данни с изкуствен интелект.

Кризата с цените на електроенергията започна в Мериленд преди година и сега се разпространи в Ню Джърси.

„Какво е общото между двата щата? Катастрофалният дневен ред за зелена енергия, прокарван от радикално леви законодатели, унищожава надеждното и евтино производство на изкопаеми горива в полза на ненадеждната слънчева и вятърна енергия.

Това доведе до енергиен Армагедон за домакинствата от работническата и средната класа и за малките семейни предприятия, тъй като търсенето на електроенергия нараства в ерата на центровете за данни, задвижвани от изкуствен интелект “ , отбелязва Zerohedge .

Доклад на аналитичната фирма Synapse Energy Economics показва, че регионалните сметки за енергия биха могли да продължат да се увеличават рязко с двуцифрени числа през следващото десетилетие. До 2036 г. потребителите на електроенергия в региона, който включва части от или в 13 средноатлантически щата и Вашингтон, окръг Колумбия, биха могли да видят покачване на цените на електроенергията с до 60%.

През юни тази година, Съветът за комунални услуги на Ню Джърси одобри увеличение на цените на електроенергията със 17-20%. Много жители бяха шокирани, когато получиха сметките си в края на миналия месец.

„200 долара повече, знам колко ще струва токът“, каза една жена от Джърси пред репортер на Fox News CB, добавяйки: „Бях в шок. Така че, меко казано, съм много разочарована. Това ни убива и всеки път, когато се обърнеш, е още. Има просто малки радости в живота, на които се наслаждаваш, а моят климатик е една от тях . “

Критиците отдават рязкото покачване на цените на електроенергията отчасти на решението на губернатора демократ Фил Мърфи да затвори атомните и въглищните електроцентрали на щата, без дори да изгради смислени заместващи източници.

Джак Чатарели, кандидатът на републиканците, който се стреми да замени Мърфи през 2026 г., се възползва от високите цени на електроенергията като болна точка за демократите. Самият Мърфи е с ограничен мандат, но претендентът от Демократическата партия в тази надпревара, Мики Шерил, е изправен пред същата критика.

„Чатарели се фокусира върху стремежа на демократите за офшорни вятърни паркове и други алтернативни енергийни източници, които все още не са реализирани, твърдейки, че късогледството на партията е струвало скъпо на жителите на Ню Джърси“, пише Fox News .

В Мериленд ситуацията е още по-лоша.

„Програмата за зелена енергия“ на губернатора демократ Уес Мур доведе до покачване на цените на електроенергията с над 1000 процента за две години - от 28 на 330 долара за мегаватчас. И ще става много по-лошо. Анализатори на Goldman Sachs установиха , че американската електропреносна мрежа навлиза в период на безпрецедентно напрежение, като девет от 13-те регионални енергийни пазара в страната са сериозно претоварени. Това драстично увеличава вероятността от поетапни прекъсвания на електрозахранването.

В края на юли, Spotlight on Maryland попита регионалния оператор на мрежата PJM Connection дали недостигът на електроенергия в Мериленд всъщност е довел до увеличено търсене на регионална енергия, което е довело до рекордно високи увеличения на цените на търговете за капацитет по-рано през седмицата.

Джефри Шийлдс, старши мениджър „Външни комуникации“ на PJM, изпрати дълъг отговор по имейл: „Съществуващото предлагане се намалява предимно от федералните и щатските политики за декарбонизация, както и от някои икономически фактори “, каза Шийлдс. „На всеки пазар, когато търсенето се увеличава, а предлагането намалява, цените се покачват.“

„PJM предупреждава за тази възможност от няколко години, особено като се има предвид влиянието на тези фундаментални фактори на търсенето и предлагането върху способността ни да управляваме надеждно електропреносната мрежа “, добави Шийлдс.

PJM също така обяви , че цената на търга за електроенергия за 2026 г. се е повишила до 329,17 долара за мегават (MW), което е с 22% повече от предходната година и с повече от 1038% над клиринговата цена от 28,92 долара за MW през 2023 г., когато Мур встъпи в длъжност. Сметките за електроенергия за някои клиенти през август ще се увеличат с 1,5% до 5%, съобщи PJM .

Енергийната криза в Съединените щати се изостря от рязкото покачване на потреблението на електроенергия от центровете за данни с изкуствен интелект.

Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) прогнозира , че страната ще консумира 4,189 милиарда киловатчаса до края на 2025 г., което е доста над предишния рекорд от 4,097 милиарда, поставен през 2024 г. Това е най-голямото търсене на електроенергия в американската история и основният му двигател не е ръстът на населението или тежката промишленост, а експлозията на центровете за данни с изкуствен интелект.

Прогнозите са, че центровете за данни, които поддържат генеративни модели с изкуствен интелект и добив на криптовалути, ще утроят потреблението си на енергия от 2025 до 2030 г., от 200 на 600 тераватчаса. Някои центрове за данни използват до 2 гигавата, което се равнява на потреблението на електроенергия на средно голям град.

Лари Кобен, главен изпълнителен директор на NRG Energy, определя настоящата енергийна реалност в страната като „началото на суперцикъл на търсенето на енергия “, очаквайки изкуственият интелект напълно да промени подхода на страната към управлението на енергията. От 2005 г. насам САЩ поддържат търсенето на енергия относително стабилно благодарение на повишаването на ефективността, но сега екосистемата с изкуствен интелект е нарушила този баланс.

Според EIA, до 2050 г. електричеството за изкуствен интелект може да надмине климатизацията и осветлението като най-голямо потребление на електроенергия в сградите.

Обещанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да намали цените на енергията с 50% е под заплаха, тъй като цената на енергийните доставки в страната само се покачва поради развитието на изкуствения интелект, съобщава Financial Times , позовавайки се на PJM Connection. През 2025 г. цените на електроенергията биха могли да се повишат с 22% в сравнение с 2024 г., отбелязва изданието.

Според PJM, разходите на оператора за плащане на генераторите ще достигнат 16,1 милиарда долара от юни 2026 г. до май 2027 г. Това е с 10% повече, отколкото през същия период година по-рано, в резултат на което ръстът на разходите за енергоснабдяване за гражданите на САЩ може да се увеличи с 5%.

Това се дължи на факта, че, както посочва FT, търсенето на енергия нараства на пазара на центрове за данни с изкуствен интелект. Забавянията в изграждането на нови електроцентрали също влияят върху увеличението на цените за частните клиенти. През 2024 г., според Министерството на труда на САЩ, увеличението на цената на електроенергията в страната е било 5,6%.

Тръмп обеща да намали цените на електроенергията през октомври 2024 г. Тогава той заяви, че ако спечели изборите, ще намали разходите за доставка на този ресурс с 50% в периода от 12 януари 2025 г. до 12 януари 2026 г. Той възнамеряваше да намали цените чрез увеличаване на производството на петрол.

Докато сървърите с изкуствен интелект поглъщат електроенергия, американските петролни находища чупят рекорди за производство , достигайки 13,488 милиона барела на ден през май 2025 г., най-големият месечен обем, регистриран някога.

Въпреки рекордния ръст в производството на петрол, цените на електроенергията в САЩ се покачват неконтролируемо. Обвиняването на правителството на Байдън за това няма да проработи дълго и предвид колосалното влошаване на енергийната инфраструктура на САЩ, администрацията на Тръмп трябва да обмисли дали е препоръчително да намали военните разходи.

Превод: ЕС







