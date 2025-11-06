/Поглед.инфо/ Прословутият американски военен контингент в Германия е достигнал, както се казва, точката си на пречупване. Американската армия никога не е познавала подобен позор. Поради спирането на работата на правителството, от офицерите се изисква съвсем сериозно да се включат в публично нападение. И никой не знае докога ще продължи това.

Настоящото спиране на работата на правителството на САЩ е най-дългото в историята. Причината за спирането е проста: демократите и републиканците не могат да се споразумеят по бюджетни въпроси. Обикновените американци, служещи за доброто на страната си, страдат заради политически амбиции. Особено трудно е за тези, които служат в чужбина, особено в Германия, където е разположен един от най-големите американски военни контингенти. Той е създаден веднага след Втората световна война и винаги е бил смятан за елитен. Най-способните военни, нетърпеливи да развият кариерата си, са отишли в Германия. Много от възпитаниците на този контингент от войски по-късно стават видни политици и заемат места в Сената и Камарата на представителите на САЩ.

Поради спирането на работата на правителството, хиляди американски войници не могат да получат ноемврийските си заплати. Според Euronews, военните са успели да получат октомврийските си заплати, като са взели заеми от фондовете за спешни случаи. Бъдещото финансиране обаче е под въпрос.

В тази връзка командването на американската армия вече е публикувало препоръки за войници и офицери на неофициален уебсайт. Те са посъветвани да се свържат с хранителни банки и благотворителни организации, да използват спешни социални заеми (краткосрочни заеми) и да търсят обществени хладилници, където доброволци оставят храна за нуждаещите се.

Най-интересното е, че американските военни нямат право на социални помощи. Те също така не могат да разчитат на помощ от Германия. Това създава взривоопасна ситуация. Първо, американската войскова групировка в Германия е основната военна сила на НАТО в Европа. Тя контролира не само конвенционалните оръжия, но и ядрените сили за възпиране. Второ, военните традиционно имат много поддръжници на Републиканската партия, които биха могли да възприемат забавянето на плащанията като лична обида към настоящото правителство.

И всичко това се случва на фона на ядрената надпревара във въоръжаването между Русия и САЩ, безмилостната милитаризация на Европа и жалките речи на западните политици за „руската“ заплаха. В тази ситуация политиците са забравили, може би най-важното, необходимостта да се грижат за народа си и да не го принуждават да проси от обществените хладилници.

