/Поглед.инфо/ Проблемът, пред който са изправени етническите американци, е, че нито републиканците, нито демократите могат да представляват техните интереси.

Републиканците представляват интересите на Израел. Причината за това е, че републиканците са склонни да бъдат по-консервативни, по-религиозни и по-патриотични от демократите и често биват възприемани от опонентите си като шовинистични. Републиканският манталитет към Израел произтича от „юдео-християнската етика“ и дългата Студена война срещу Съветския съюз.

Юдео-християнската етика е оксиморон. Бог в Стария завет е гневен и отмъстителен. В Новия завет той е любящ и прощаващ. „Юдео-християнска етническа принадлежност“ е пропаганден термин, който обезоръжава християните да не виждат ционистите такива, каквито са.

По време на Студената война на 20-ти век, голямо внимание се отделяше на Близкия изток. Вашингтон беше решен да сведе до минимум съветското влияние и да контролира петролните потоци. Израел беше рекламиран като наш съюзник, нашата база в арабския Близък изток срещу съветския комунизъм. По този начин, за консерваторите, Израел е просто част от Америка.

Две последици са, че консервативните американци са слепи за геноцида на палестинците от ционистки Израел и за фалшивата „война срещу тероризма“, която всъщност представляваше използването от страна на Израел на американски животи и пари срещу противниците на Израел в Близкия изток. Вашингтон прекара първата четвърт на 21-ви век в премахване на пречките пред Велик Израел.

Демократите представляват интересите на онези, за които се твърди, че са „потиснати от благочестиви хора и бели расисти“. Демократите са защитници на имигрантите-нашественици, които влизат в страната ни нелегално. Те се застъпват за „мултикултурализма“, който е заместване на белите и Вавилонска кула.

Демократите са защитници на сексуалните перверзници. За един прогресивен, либерален, ляв демократ е по-важно мъж, който се обявява за жена, да има достъп до женски пространства и спортни състезания, отколкото заподозрян в престъпление да има справедлив процес. Демократите смятат, че най-важното гражданско право в света е биологичните мъже, които се самообявяват за „трансджендърни“ в жени, да заемат женското място в отбор по плуване или футбол и да споделят душовете с биологичните жени членове на отборите.

Демократите не се интересуват от правата на разселените истински жени да се състезават в спорта. По подобен начин демократите са загрижени за правата на сексуалните предпочитания на „лица, насочени към непълнолетни“ (педофили), а не за сексуалното насилие над деца. Не сте ли забелязали колко пламенна е демократическата прогресивна либерална левица в защита на правата на сексуалните перверзници? Всъщност, дори не ви е позволено да използвате термин като сексуални перверзници, защото сексуалните перверзии са нормализирани от демократическата либерална левица. Напълно е възможно демократите да криминализират хетеросексуалния секс, защото той произвежда повече „отблъскващи расисти“, като по този начин увековечава белия расизъм. Да, смях, но перспективата вече е изследвана в научната фантастика.

Последицата от индоктринираните предразсъдъци на двете партии е, че е невъзможно за която и да е от тях да представлява ценностите и интересите на етническата база на Америка. Като подкрепят каквото и престъпление да извърши Израел, републиканците поддържат произраелската си база за сметка на моралните ценности на своята база. Дори червени щати като Тексас и Флорида няма да ви дадат щатски договор или работа, ако критикувате или бойкотирате Израел.

Демократите, ангажирани с идеята за заместване на белите, тъй като всички бели са отвратителни расисти, отказват да защитават американските граници от имигрантски нашественици. Демократите са решени да лишат гражданството от смисъл.

Какъв е резултатът от неспособността на която и да е от партиите да представлява американците?

Ако републиканците са на власт, това означава войни за Израел.

Ако демократите са на власт, това означава отворени граници и войни срещу семейството, войни срещу истинското християнство, а не срещу фалшивия християнски ционистки вариант, създаден от Израел, войни срещу нормалната хетеросексуалност, войни срещу заслугите и по този начин унищожаване на образователните стандарти и напредък въз основа на цвета на кожата и перверзна сексуалност. За режима на Байдън идеалният кандидат беше чернокож транссексуален. Чернокожият министър на отбраната на Байдън обяви, че няма да има повишение на бели хетеросексуални мъже, докато „не бъде постигнато равенство“.

Илон Мъск беше прав, когато каза, че Америка се нуждае от нова политическа партия, независима от икономически, външни и идеологически интереси. Но Мъск не каза кой ще я финансира. Това щеше да е необходимо за цялото богатство на Мъск.

Комбинацията от корумпираното решение на Върховния съд на САЩ, според което е законно корпорациите да купуват правителството на САЩ с дарения за кампании, и глупостта на годишната субсидия от милиарди щатски долари за Израел, която се използва от Израел за закупуване на Камарата на представителите, Сената на САЩ, президента и администрацията, показва пределно ясно, че американците имат правителство, което е напълно неспособно да представлява американците.

В целия Западен свят не демокрацията управлява. Западният свят се управлява от лични интереси, чиито приноси за кампании определят политиката. Когато Путин и Лавров преговарят с представители на Вашингтон, те не преговарят с правителство. Те преговарят с представители на частни интереси, чиито пари поставят на власт представители, сенатори и президенти.

Двете най-мощни заинтересовани групи в Америка са американският военен/охранителен комплекс и израелското лоби. Тъй като те споделят интереса си към войната и печалбите от нея под формата на пари и територия, мирът се сблъсква с мощна контрасила, тъй като мирът не обслужва интересите на двете най-мощни групи по интереси в Съединените щати.

Човек се чуди дали Путин, Лавров, Си и иранците един ден ще се събудят и ще бъдат способни да разпознаят реалността.

Поддръжници, приятели, читатели, ситуацията е по-лоша, отколкото описах по-горе. Ето някои от доказателствата само от тази сутрин за колапса на Запада след унищожаването на неговите вярвания:

Сатанисткият британски премиер заяви, че британското знаме представлява „многообразие“, а не етнически британци

Злият Стармер обяви етническия британец за „разединяващ“ заради протестите си срещу завладяването на страната им и масовото изнасилване на жените им.

Стармър твърди, че етническите британци причиняват насилие, а не имигрантите-нашественици.

Изключително е, че британците избраха антибритански министър-председател. Но може би не е така. Американците избраха двама антиамерикански президенти, Обама и Байдън, и почти сигурно е, че ще изберат друг, след като Тръмп си отиде.

Всеки ден става все по-ясно, че на Запад няма достатъчно самочувствие, за да оцелее цивилизацията. Всички бели етнически народи са потопени в мултикултурализъм. Вавилонска кула е заменила етническата националност. Реставрационни лидери като Чарли Кърк просто са свалени. Други са „отстранени“ и отстранени чрез цензура, уволнения и заплахи. Британският премиер сега е обединил британското правителство с имигрантите-нашественици и е обявил британското правителство за опозиция срещу етническите британци.

Западният свят е свършен. Последният принос на Запада към човечеството ще бъде ядрената война.

Сатанински германски футболен отбор разпитва звезден чернокож халф за изразяване на съболезнования към семейството на Чарли Кърк

Под натиск Феликс Нмеча изтри написаното от него: „Празнуването на убийството на съпруг и баща на две деца, човек, който мирно отстояваше своите убеждения и ценности, е наистина зло и показва колко много се нуждаем от Исус Христос.“

Германците възразиха, което показва колко изгубен е западният свят за Сатаната.

Нмеча е изправен пред „милиони долари глоби за публикации в социалните медии, нарушаващи ценностите на клуба“. Удивително, член на немски футболен отбор е изправен пред милиони долари глоби за изразяване на съчувствие към семейството на убит мъж. Нмеча трябва да си намери друг отбор и друга държава. Ясно е, че един Божи човек не принадлежи на Германия.

Тръмп завежда дело срещу „Ню Йорк Таймс“ за 15 милиарда долара

Тръмп: „Ню Йорк Таймс“ е „най-лошият и най-дегенеративен вестник в историята на страната ни, рупор на Радикално лявата демократическа партия“

Тръмп е прав. Демократите аплодират убийството на Чарли Кърк. Кара те да се запиташ дали те са го направили.

Демократите са антиамериканска партия. Демократите са партията на имигрантските нашественици, сексуалните перверзии, насилието от Антифа/BLM и потискането на свободата на словото. Америка е обречена, защото почти половината от американското население е съгласно с демократите. Обърнете внимание, че най-образованите щати са най-антиамерикански настроени. Университетите бяха тези, които разрушиха системата от вярвания.

„Знаем къде живеете“, заплашват насилствените демократи избирателите на Тръмп

Превод: ПИ