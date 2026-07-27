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Америка

Американци никога не са били на Луната? Разкрити са 5 големи странности

/Поглед.инфо/ Десетилетия след приключването на програмата „Аполо“ през 1972 г. въпросът за автентичността на американските кацания на Луната продължава да бъде обект на интензивни геополитически и технически дебати. Наред с популярните съмнения относно фотографските аномалии, липсата на кратери и радиационните пояси на Ван Алън, основният аналитичен пъзел остава въпросът защо Вашингтон внезапно преустанови своята пилотирана програма в пика на своя успех. Анализът на документалната база, икономическите разходи и военната логика на Пентагона разкрива сложната взаимовръзка между технологичните възможности от 60-те години и пропагандните нужди на Белия дом в контекста на Студената война.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 10344 прочитания
Американци никога не са били на Луната? Разкрити са 5 големи странности
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Геополитическият контекст на мисията „Аполо“ и цената на превъзходството

През май 1961 г., когато Джон Ф. Кенеди обявява пред Конгреса намерението си да изпрати човек на Луната преди края на десетилетието, това не е просто научна инициатива. Това е пряка военно-пропагандна реакция на полета на Юрий Гагарин и изстрелването на „Спутник-1“. По онова време САЩ изостават драматично в ракетните технологии с твърдо гориво и тежките носители.

Програмата „Аполо“ гълта колосални ресурси — в пика си през 1966 г. бюджетът на НАСА представлява 4,41% от целия федерален бюджет на САЩ. За сравнение, днес той е под 0,5%. Сглобена е инженерна машина от над 400 000 работници и 20 000 компании под ръководството на бившия конструктор на Третия райх Вернер фон Браун. Но когато „Аполо 11“ каца в Морето на спокойствието през юли 1969 г., геополитическият пейзаж вече се е променил. САЩ са затънали във Виетнамската война, доларът се огъва под натиска на инфлацията, а администрацията на Ричард Никсън е изправена пред тежки вътрешни социални кризи.

Тук възниква първият логически парадокс. Ако технологията за регулярно изпращане на хора до Луната е била напълно овладяна и отработена в периода 1969–1972 г., защо Белият дом отменя вече планираните и финансирани мисии „Аполо 18“, „Аполо 19“ и „Аполо 20“?

Техническата дисекция: Петте критични аномалии през призмата на физиката

През 1976 г. Бил Кейсинг — бивш технически писател в компанията Rocketdyne, произвеждаща двигателите F-1 за ракетата „Сатурн V“ — публикува книгата „Никога не сме ходили на Луната“. С това се поставят основите на организирания скептицизъм. Аргументите на Кейсинг и последвалите критици се въртят около пет основни физически и оптични точки.

Развяващото се знаме във вакуум. На кадрите, заснети от Нийл Армстронг и Бъз Олдрин, американският флаг изглежда така, сякаш се вее от вятър. Обяснението на инженерите от НАСА е свързано с механичния дизайн: тъй като във вакуум няма атмосфера, която да държи плата изпънат, към пилона е добавена хоризонтална телескопична пръчка. Тръбата обаче се заклещва и не се разпъва докрай, оставяйки дипли по плата. Когато астронавтите забиват пилона в твърдия лунен реголит, въртеливото движение създава инерционни колебания. Липсата на въздушно съпротивление кара плата да вибрира значително по-дълго, отколкото би вибрирал на Земята.

Отсъствието на звезди на лунното небе. Скептиците постоянно посочват абсолютно черното небе на снимките, на което не се вижда нито една звезда. Вуайористите на теориите за конспирация виждат в това доказателство за холивудски декор. От гледна точка на оптическата физика и фотографската техника от онова време обаче нещата изглеждат различно. Астронавтите използват модифицирани камери Hasselblad 500EL с филм Kodak. Кацанията се извършват по време на лунния ден, когато слънчевата светлина, отразена от яркобелия лунен пясък, е изключително интензивна. За да се заснемат обектите на преден план, скоростта на затвора е бърза (1/250 от секундата) при малка диафрагма. При такива настройки слабата светлина от отдалечените звезди просто няма как да експонира филма.

Непаралелните сенки. На множество фотографии сенките на астронавтите и на лунния модул пада под различни ъгли, което според критиците е пряко доказателство за използването на няколко студийни прожектора. Аргументът срещу това се основава на законите на перспективата и топографията. Лунната повърхност не е равна равнина; тя е покрита с кратери, възвишения и наклони. Когато слънчевата светлина пада върху неравномерен терен, проекцията на сенките се деформира. Освен това широкоегълните обективи на камерите създават оптично изкривяване, а самата ярко отразена светлина от лунната повърхност действа като вторичен източник на осветление.

Липсата на ударна фуния под лунния модул. Ракетата на спускаемия апарат двигател TRW LMDE разполага с тяга от над 4,5 тона. Скептиците питат защо под реактивната дюза няма голям кратер и защо прахът не е напълно издухан. Данните на конструкторите показват, че при кацането на Луната няма атмосфера, която да фокусира газовия поток в тесен струен стълб. Във вакуум изгарящите газове се разширяват силно настрани веднага след излизане от дюзата, намалявайки налягането върху почвата до едва 1,5 паунда на квадратен инч (около 0,1 атмосфери). Освен това, малко преди съприкосновението с повърхността, двигателят е бил дроселиран до минимална тяга, издухвайки само повърхностния слой фин прах, без да издълбава скалната основа.

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