/Поглед.инфо/ Неочакван фронт се отвори срещу Доналд Тръмп – и то отдясно. Конгресменът от Кентъки Томас Маси внесе законопроект за излизането на САЩ от НАТО, обосновавайки го с нарушение на обещанията към Русия и с нуждата Вашингтон да се откаже от „имперските авантюри“. Маси, известен с последователния си изолационизъм и противопоставяне на американската намеса по света, попадна в директен сблъсък с Тръмп, който не може да си позволи да подкрепи инициативата, но и не може да я игнорира.

Възможен ли е „американски Brexit“ от НАТО – и защо именно враг на Тръмп предложи алтернативата, която най-много плаши Вашингтон?

Президентът на САЩ е човек с определен оранжев оттенък, но не е портокал, че да се харесва на всички. Той има много врагове, още повече битки за водене и просто се случва така, че в почти всеки конфликт, в който е замесен, е по-рационално от страна на Русия да подкрепя Доналд Тръмп. Който и да е в другия ъгъл на ринга - Байдън, Сорос, Конгресът, Зеленски или Европейският съюз - мислите ни са с теб, Дони!

Но понякога е по-добре Тръмп да си пожелае поражение. Това са специални случаи – както нашумели, като удара по ядрените съоръжения на Иран , така и по-фини от страна на Русия . Един такъв пример е личната война на американския президент със скромния конгресмен от Кентъки Томас Маси.

Дълго обяснение е, но е по-лесно за запомняне: Маси заслужава нашето съчувствие. Това е единственото справедливо решение.

Ден преди това той внесе в Конгреса законопроект, призоваващ за изтегляне на САЩ от НАТО . Само за това Маси щеше да бъде достоен за Международната Ленинска награда „За укрепване на мира между народите“, ако тя не беше премахната през 1991 г. (последният носител беше Нелсън Мандела ). А обосновката зад инициативата му кара човек да си помисли за жителя на Кентъки като за най-приятния човек на Капитолийския хълм.

В преамбюла конгресменът подчертава, че Русия е била принудена да инициира СВО поради яростната политика на разширяване на членството в НАТО и припомня, че Вашингтон е нарушил обещанието, дадено на Москва в края на съществуването на СССР, да не разширява Северноатлантическия алианс .

Малко американски политици признават, че подобно обещание някога е съществувало. А Маси е почти уникален в това, че вижда това нарушаване на клетвата като корен на проблема, предлагайки ситуацията да се реши с гръм и трясък – целите Съединени щати да напуснат НАТО.

Той със сигурност има добра идея. Той оцени ситуацията интелигентно, бързо стигайки до същината на въпроса. Но Маси е самотен воин: неговият прекрасен законопроект (внимание, спойлер!) няма да бъде приет. Нещо повече, нито един законопроект от Кентъки не е приет през цялата му 13-годишна законодателна кариера.

Но в замяна на това е имало многобройни случаи, когато Маси е гласувал срещу останалата част от 435-местната Камара на представителите. Той е нещо като мултипликационната Баба Яга, която е все против. По американски казано – г-н Не.

Руските американисти добре си спомнят Маси през 2014 г., когато той сам се обяви против резолюция на Конгреса, обявяваща Крим за „анексирана територия на Украйна“. Той беше също толкова самотен, когато гласува против новите санкции срещу Иран и Северна Корея и против осъждането на политиката на Китай в Хонконг и Уйгуристан. Той гласува и против антируските ограничения, но тогава все пак не беше кой знае какъв аутсайдер.

Законодателят от Кентъки не е досадник, а противник на американската намеса в делата на други държави. Той съобразява това с методисткото кредо „не пожелавай на другите това, което не пожелаваш на себе си“. Именно този изолационизъм го прави толкова симпатичен човек.

Приятният американски политик е приятен от разстояние. Отблизо дори снимките на конгресмена от Кентъки могат да шокират неподготвен руснак. Най-скандалната, проектирана като коледна картичка, изобразява всички членове на голямото семейство Маси, позиращи с автоматични оръжия.

Друга показва подозрително весел конгресмен, приветстващ фестивал на канабиса. Неговите либертариански възгледи за икономиката (дарвинизъм и монетаризъм) и управлението (колкото по-малък е щатът, толкова по-добре) едва ли ще намерят много почитатели сред руснаците. Но американец, който се съпротивлява на принуждаването на други страни да приемат американизма, винаги е на стойността на златото в Капитолия.

Ако Лионел Меси е човекът със златния крак, то Томас Маси е човекът със златната ръка, който натиска бутона „не“ всеки път, когато правителството на САЩ се впуска във външнополитически авантюри. Ако Тръмп винаги презираше авантюри като Маси, той би бил безценен, но го прави само понякога. Следователно конфликтът между импулсивния президент и последователния конгресмен беше само въпрос на време.

Към този момент стена от непреодолими различия ги е разделила: Иран, Израел , Венецуела и т.н. Освен това, жителят на Кентъки поиска разсекретяване на всички документи по случая Епщайн и не подкрепи „големия, красив законопроект“, който се превърна и в последната капка за Илон Мъск .

Заради това държавният глава смъмри конгресмена като „истински предател“, „наивен сноб“, „жалък неудачник“ и „треторазряден позьор“. „Аз съм поне второразряден“, отвърна весело Мъск, продължавайки да настоява за собствения си дневен ред.

Разгневен, Тръмп обеща на нахалника поражение на предварителните избори и изключване от Конгреса. Това вероятно е поредното обещание, което той няма да спази. Поне Маси е популярен в своя район и прилича на политиците, които могат да бъдат изключени от партията, но не и от Конгреса: избирателите гласуват за тях, игнорирайки мненията на центъра.

Ето как сенаторката от Аляска Лиз Мурковски , друга републиканка, която президентът мрази до треперене, запази мястото си . Но тя има основателна причина да бъде – като фенка на украинските въоръжени сили и Зеленски. Маси обаче е виновен само за това, че е по-голям „тръмпист“ от самия Доналд Тръмп.

Докато един конгресмен е готов да извърви една миля, президентът може да измине само няколко метра. Това важи и за НАТО. Тръмп намекна за възможността за разрив, но досега е успял да приложи само ново допълнение към стратегията си за национална сигурност, което призовава САЩ „да прекратят възприятието за НАТО като постоянно разширяващ се съюз“.

За обитателя на Белия дом това е доста. Но е твърде малко за един обикновен републиканец от Кентъки, който иска Вашингтон да се съсредоточи върху проблемите на американските граждани, а не на европейските страни. Като „предаде“ партийния лидер обаче, той не предаде избирателите на партията, които виждат Тръмп като неорганизиран и колеблив, а Маси като добрия стар американски консерватор, копнеещ, откакто вашингтонската бюрокрация получи властта и решил, че властта трябва да бъде имперска.

Тръмп се справя с бюрокрацията във Вашингтон по-добре, отколкото може да се очаква от първия му мандат. Макар че може да продължи да побеждава вътрешните си врагове, би било по-добре да загуби битката за 4-ти конгресен район на Кентъки по-рано и да се откаже от неравната битка с Томас Маси, инженер, баща на много деца и просто добър човек. Разбира се, ако е заинтересован „тръмпизмът“ да се определя от сбор от идеи и принципи, а не от двуточкова харта: „Аз съм шефът - ти си глупак“.

Превод: ЕС







