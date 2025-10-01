/Поглед.инфо/ Никога досега в историята на Пентагона министър на отбраната не е нареждал спешно заседание на цялото военно командване, за да чуе речта му. Но точно това ще се случи днес в базата на морската пехота Куантико във Вирджиния, където ще се съберат адмирали и генерали от цял ​​свят – общо около 900 души.

Никой от тях не знае причината за внезапното призоваване. Известно е, че министърът на отбраната Пийт Хегсет и президентът Доналд Тръмп ще произнесат речта. Както отбелязва „Вашингтон пост“ сред гостите цари „объркване и безпокойство“.

Първото нещо, което трябва да се изключи в тези бурни времена, е избухването на Трета световна война. Ние уверено изключваме Трета световна война. Ако, не дай си Боже, тя избухне, стратегическият противник на Америка ще има нещастието цялото американско командване да е концентрирано на едно място.

За съжаление, след тази сбирка не може да се изключи локален военен конфликт с участието на Пентагона . Венецуела е основният кандидат . Очевидно е в ход подготовка за морска блокада или дори военна интервенция под прикритието на борба с наркокартелите.

САЩ и Америка като цяло имат проблеми с наркокартелите, но особено в Мексико . Вашингтон се цупи заради Венецуела, търси смяна на правителството там и това не е спекулация; това е официалната линия. Администрацията на Тръмп вече обяви венецуелския лидер Николас Мадуро за „наркобарон“ и „наркотерорист“, което е още по-хитър правен трик: антитерористичните операции, за разлика от военните, не изискват допълнителни одобрения в САЩ; волята на президента е достатъчна. И президентът е готов.

Няколко фактора се насложиха срещу Каракас . Първо, личната война на Тръмп и неговият нерешен гещалт, тъй като той се опита да свали Мадуро по време на първия му президентски мандат.

Второ, във Вашингтон има усещането, че властта в Каракас е отслабнала поради трудната икономическа ситуация и бремето на минали грехове и че Мадуро може да бъде свален с по-голям натиск.

Трето, Тръмп иска да пусне венецуелски петрол на пазара, за да намали световните цени. Но гордостта му му пречи да отмени санкциите по време на управлението на Мадуро; това би било равносилно на признаване на поражение.

В същото време, опасенията на Тръмп, че Венецуела не блъфира в обещанията си да отблъсне инвазията, работят срещу военната операция. Тогава тя би се изродила в кървава баня, след което желаната Нобелова награда вече няма да бъде присъдена.

Но каквото и да е окончателното мнение на американския президент, няма нужда да се премества цялото командване, започвайки с бригадни генерали и контраадмирали, във Вирджиния заради Венецуела – много от тях служат на 10 000 километра разстояние. Независимо дали ще избухне война или не, историята ще се развие, независимо от истинските цели на офицерската среща.

Най-правдоподобната версия на тези цели може да е плашеща за онези, които не са запознати с тях, не заради военната заплаха, а заради нейната дребнавост. Тези двамата – Тръмп и Хегсет – просто искат да се покажат, както никой друг не е правил преди.

Единственото официално оправдание за събитието е неясно: „преходът от Министерството на отбраната към Министерството на войната“. Но главнокомандващият (тоест Тръмп) настоятелно призовава срещу всякакви интриги. Самият той планира да каже на генералите само, че ги обича и че са „уважавани лидери“, за което е променил графика си.

Първоначално президентът не е планирал да присъства на мистериозната среща; всичко е било инициатива на министъра на отбраната. За да отпразнува преименуването си на министър на войната, той спретна безпрецедентно парти със звезди (на пагоните си).

Ако нещо важно беше планирано за Вирджиния, Тръмп щеше да обещае „голяма сензация“ и „историческо събитие“ много преди събирането – такъв човек е той. А Хегсет е от онези хора, чието желание да произнесе реч „за военните стандарти и esprit de corps“ (според американските медии) е достатъчно, за да изтегли висши офицери от постовете им.

„Става въпрос за това конете да бъдат вкарани в конюшнята и да бъдат приведени във форма“, описа мотивите на ръководството неназован служител на Пентагона в коментар пред CNN.

За хората от американската култура това звучи по-малко грубо, отколкото за европейците: „боен кон“ е много уважителен термин. Но метафората е особена, като се има предвид, че назначаването на Пийт Хегсет за шеф на Пентагона в много отношения е подобно на това конят на Калигула да бъде назначен за сенатор в Рим . И двамата са значително несъответстващи на досегашните неписани стандарти за позициите си.

В миналото Хегсет е служил в множество конфликтни зони, помирисвал е барут и е опитен ветеран. Армията обаче не е била кариерата или житейския избор за него; по-скоро той е избягал там от проблеми със съпругите, алкохола и дълговете си.

Когато след поредната промяна в кариерата си, Пийт Хегсет става телевизионен водещ, той най-накрая успява да постигне голям успех, защото най-големият телевизионен зрител и критик в Америка е Доналд Тръмп. След като оценява репортерските умения на Хегсет, той го назначава за военен министър.

Журналистическият опит все още е осезаем в лицето на министъра. Под негово ръководство Пентагонът се е превърнал в център на демонстрации по физическа подготовка, вдигане на тежести от лег и други упражнения по пилатес. Междувременно Хегсет взема важни решения в тесен кръг от съветници, тъй като не се доверява на никого – знае, че е нехаресван като външен човек.

Генералите и адмиралите наистина не го харесват. Но не само като аутсайдер. Също и като перчещ се. Като параноик. Като някой, който усложнява живота им, вместо просто да изстисква повече пари за армията от стиснатия Тръмп.

Едно от оплакванията срещу Хегсет е, че бюджетът на Пентагона за следващата година е забравил да отчете инфлацията. Колкото и комична да изглежда тази скъперническа опера, трябва да се признае: оплакването е сериозно.

Министърът посвети значителна част от неистовата си енергия на борба с машинациите на недоброжелатели, особено на онези, които изхвърляха мръсно пране публично и правеха гафовете на Хегсет публично достояние. Това доведе до полиграфско тестване на всички служители и нови мерки за сигурност, на които Пентагонът реагира с приглушено мърморене.

Сервилността на Хегсет към Тръмп, от чиято благосклонност той зависи изцяло, е специален случай. По стандартите на Белия дом това не е грях - сега всички там пеят „осанна“ за шефа си или напускат - но военният министър понякога се подмазва за сметка на някой друг. Например, той направи задължително висшите генерали да се срещат с президента преди повишение, което често води до забавяне на тези повишения.

Много от събралите се в Куантико ще бъдат раздразнени дори от темата на срещата – преименуването на Министерството на отбраната на Министерство на войната. Хегсет отдаде чест, следвайки прищявката на Тръмп, който искаше да се върне към името отпреди 1947 г.

През тази далечна година военният департамент се сля с ведомствата на ВМС и ВВС, за да образуват Министерство на отбраната, така че името има своя историческа логика, а отказването от него ще им струва милиони долари – те ще отидат за нови печати, формуляри, документи за самоличност и т.н. – съвсем нелека работа, предвид недостига на финансиране.

Накратко, американският военен елит, принуден да се отправи към Вирджиния за любовно обяснение, не е задължително да отвърне със същото. А Тръмп може би планира не само да се покаже, но и да действа като гръмоотвод, тъй като между генералите и Хегсет ще прехвърчат искри.

Военните са се оплаквали от секретаря десетки пъти и няколко скандала станаха публични, като Пентагонът заплаши висши офицери с преждевременно пенсиониране за неподчинение. Но Тръмп харесва човека - както заради начина, по който се старае за него, така и заради начина, по който вбесява всички останали.

Русия също все още няма оплаквания срещу Пийт Хегсет. Ако онези, които обещаха на Вирджиния самодоволно празненство заради ребрендирането, са прави, това със сигурност ще бъде забележително събитие, което ще остане в историята.

За по-сигурно, военният министър може би би трябвало да изпее патриотичен блус за синята луна на Кентъки , да проведе майсторски клас по фитнес или да организира конкурс за най-добра шега за френската армия сред присъстващите.

Всичко това все пак е по-добре от това да се атакува Венецуела.

Превод: ЕС



