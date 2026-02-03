/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп за пореден път взриви американското политическо пространство с искането за арест и съдебно преследване на Барак Обама, обвинявайки го в „държавна измяна“ и организиране на „преврат“. Този безпрецедентен сблъсък между двама президенти не е просто лична вражда, а геополитически трус, който поставя под въпрос устоите на американската демокрация и легитимността на разузнавателната общност.

Геополитическата вендета: Когато правото отстъпи пред амбицията

Америка днес прилича на разярен колос, който е готов да разкъса собствената си плът в името на една закъсняла справедливост или на едно безпощадно отмъщение. Когато Доналд Тръмп заговори за ареста на Барак Обама, светът затаи дъх. Не защото това е невъзможно, а защото това е актът, който окончателно ще разруши мита за „недосегаемите“ в Белия дом. Логиката на Тръмп е желязна в своята бруталност: ако един президент е използвал държавната машина, за да шпионира своя опонент и да фалшифицира разузнавателни данни, той не е просто политически противник – той е враг на държавата.

В основата на този нов ескалиращ конфликт стои докладът, представен от директора на националното разузнаване Тулси Габард. Този документ от 11 страници, разпространен в средата на 2025 г., се превърна в „ядреното оръжие“ на администрацията на Тръмп. В него се твърди, че администрацията на Обама съзнателно е „произвела“ фалшиви доказателства за руска намеса в изборите през 2016 г., за да делегитимира победата на Тръмп. Това не е просто поредният политически скандал; това е обвинение в системен опит за държавен преврат, ръководен от най-високото ниво.

Институционалният разпад и „дълбоката държава“

За Тръмп и неговите поддръжници Барак Обама е архитектът на т.нар. „дълбока държава“. Аргументите, които се излагат, почиват върху геоикономическата логика на контрола. Който контролира службите за сигурност, той контролира и икономическите потоци, и международните съюзи. Обвиненията, че Обама е използвал Агенцията за национална сигурност (NSA) за масово наблюдение на предизборния щаб на Тръмп, са само върхът на айсберга. Тук става въпрос за фундаментален сблъсък на две визии за Америка: едната, вкоренена в неолибералния глобализъм, и другата – в агресивния суверенизъм на Тръмп.

Емоционалният заряд на тази битка се подсилва от факта, че Тръмп вижда себе си като жертва на безпрецедентен лов на вещици. „Те се опитаха да откраднат изборите, те се опитаха да разрушат президентството ми“, повтаря той. И в неговия стил, най-добрата защита е нападението. Но дали правосъдието в САЩ е готово за такъв трус? Министерството на правосъдието вече сформира „ударна група“ за разследване на тези твърдения, което показва, че този път заканите не са само реторика за социалните мрежи.

Правният лабиринт: Имунитет срещу отговорност

Тук обаче се сблъскваме с парадокса на самото управление на Тръмп. Решението на Върховния съд от 2024 г. за президентския имунитет, което бе издействано от самия него, сега може да се окаже „спасителният пояс“ за Барак Обама. Ако всяко действие на президента в рамките на неговите „официални правомощия“ е защитено от наказателно преследване, то разпореждането на разследвания от страна на Обама би могло да се тълкува точно като такова официално действие.

Но Тръмп и неговият нов главен прокурор Пам Бонди залагат на друга карта – че „държавната измяна“ и „заговорът за преврат“ не могат да бъдат официални актове. Това е тънката червена линия, която се чертае в момента във Вашингтон. Геополитическият залог е огромен. Ако един бивш американски президент бъде изправен пред съда, това ще даде сигнал на целия свят, че американският модел на „мирно предаване на властта“ е окончателно мъртъв.

Сянката на Епстийн и отклоняването на вниманието

Критиците на Тръмп обаче виждат в тези атаки нещо по-прозаично – опит за отклоняване на вниманието от собствените му проблеми. Не е случайно, че призивите за арест на Обама се засилиха в моменти на силен обществен натиск върху администрацията по въпроси като връзките с Джефри Епстийн или спорните действия на имиграционните служби (ICE). В политиката на емоциите, в която Тръмп е майстор, създаването на „голям враг“ е най-сигурният начин за консолидиране на електората.

Въпреки това, мащабът на разследванията срещу Обама, Джон Бренън и Джеймс Коми е безпрецедентен. Декласифицирането на документи, които доскоро бяха „строго секретни“, вади на бял свят механизмите, по които е работила американската машина. Независимо дали ще се стигне до реален арест или всичко ще приключи с шумен съдебен фарс, щетите върху имиджа на САЩ са вече факт.

Новият морал на властта

В крайна сметка, искането на Тръмп за арест на Обама е символ на края на една ера. Ерата на политическата любезност е заменена от ерата на институционалното унищожение. Ако Обама е „диригентът на преврата“, както го нарича Тръмп, то правосъдието изисква възмездие. Но ако това е просто инструмент за разправа с опозицията, тогава Америка навлиза в режим, който доскоро приписваше само на „банановите републики“.

Битката е за историята. За това кой ще напише финалните страници на американската хегемония. И докато Тръмп реди своя шахматен ход срещу „ ringleader-a“ Обама, светът гледа с ужас и очакване. Защото когато двама титани се сблъскат, земята под краката на всички ни започва да трепери.